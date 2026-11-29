https://ukraina.ru/20261129/buduschee-ukrainy-i-evropy-ili-somalizatsiya-ili-restavratsiya-yuzhnoy-rusi-1084819224.html

Будущее Украины и Европы: или сомализация, или реставрация Южной Руси

Будущее Украины и Европы: или сомализация, или реставрация Южной Руси - 29.11.2026 Украина.ру

Будущее Украины и Европы: или сомализация, или реставрация Южной Руси

На фоне железобетонной непоколебимости Зеленского, в очередной раз потребовавшего перемирия "по линии соприкосновения" ВСУ и ВС РФ, Запад лицемерно выражает "озабоченность" послевоенным состоянием Украины.

2026-11-29T20:19

2026-11-29T20:19

2026-11-29T20:19

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В Европе «заметили» коллапс украинской металлургии (FT уже называет бывшую красу и гордость украинской промышленности будущим «ржавым поясом»), тревожатся о растущих потерях портов, приближающихся к трём миллиардам долларов за последний год.Европейские и украинские эксперты настолько слаженно прогнозируют депопуляцию Киева и других крупных городов Поднепровья, что Зеленский даже вынужден был обратиться к своим подданным и предоставить им «свободу выбора»: бежать из угасающих городов куда глаза глядят (но в пределах Украины, на Запад массово беженцев больше не пускают, наоборот, пытаются избавиться от понаехавших) или на свой страх и риск ютиться в разрушающемся жилом фонде, всё чаще остающемся без электричества, воды и отопления.Фактически прогнозируется сомализация Украины – неконтролируемый распад единого экономического пространства, на фоне которого Запад попытается сохранить единое политическое пространство. Последнего ему не удалось добиться ни в Сомали, ни в Афганистане, ни где-либо ещё. Рано или поздно силового и финансового ресурса начинало не хватать, а ситуация не улучшалась, и приходилось с позором уходить, по факту признавая провал «цивилизаторской» миссии, но трубя о «великой победе» во всю мощь пропагандистского ресурса.Судя по публично высказываемым опасениям западных экспертов и твёрдой, поддержанной ЕС позиции Зеленского, напрочь отрицающей любые приемлемые для России условия мира, Европа решилась на сомализацию Украины, ради чего и пытается продавить решение о «перемирии по линии соприкосновения».Что это значит?Мира не будет. В ЕС считают, что это позволит продолжать санкционную войну с Россией. Но пока что эту войну Европа проигрывает, а США и вовсе пытаются сепаратно договориться с Россией и Китаем о компромиссе, без учёта интересов Киева и Брюсселя. С другой стороны, это оставит Украину без средств к существованию. Если боевые действия прекращены, «помощь» Европы окончательно не иссякнет, но увянет процентов на девяносто.В страну, неформально находящуюся в состоянии войны с Россией (перемирие может быть, а с учётом склонности Киева к масштабным провокациям и будет разорвано в любой момент), никакие серьёзные инвестиции (кроме спекулятивных: по принципу вложил евро, вывел десять) не пойдут – зачем инвестировать в предприятие, по которому завтра может прилететь ракета?Между тем Украина не может жить за свой счёт — собираемых налогов банально не хватает даже на содержание государственного аппарата (70% бюджета Киева финансируется из-за рубежа, при этом только армия официально съедает более 40% бюджета). То есть своих денег не хватает даже на армию, не говоря уже о других силовых структурах и гражданской бюрократии. При этом озвученные Украиной условия перемирия предполагают, что её армия не сократится после окончания боевых действий, а, наоборот, вырастет до 800 тыс. человек.Напомню, что ещё в конце 2024 года Сырский заявлял, что в ВСУ служит меньше 700 тысяч человек. Насколько их было меньше тогда, неизвестно, но официальные заявления украинских политиков и генералов свидетельствуют о том, что с тех пор численность ВСУ катастрофически сократилась. Так что для получения 800 тысяч в армии мирного времени армию военного времени надо увеличить не меньше чем на треть, а может быть, уже и наполовину.Итак, расходы бюджета Украины после перемирия должны возрасти (надо же ещё восстанавливать разрушенное), а доходы резко сократиться. При уничтоженной по сути промышленности и торговле жизнь в стране можно будет поддерживать только за счёт гуманитарной помощи из-за рубежа. Так что сомализация Украины после гипотетического «перемирия на условиях Киева и ЕС» представляется неизбежной.В Брюсселе почему-то считают, что эта сомализация перекинется на Россию. Очевидно, рассчитывают, что Москва, умилившись перемирием, развивая тезис об одном народе, широко распахнёт двери перед носителями вируса украинства, спасая их от голодной смерти на родине. Но есть нюанс.Перемирие предполагает, что сохраняется как состояние войны, так и линия фронта и прочие ограничения, включая фильтр в Шереметьево. Более того, с 2014 года, пусть и не все, но большинство русских с Украины вернулось в Россию: кто-то вместе с новыми территориями, кто-то под давлением нацистов, спасаясь от террора, кто-то по экономическим причинам. Но большинство выбравших Россию уехало. Да, на Украине есть ещё сторонники единства или, как минимум, союза с Россией. Но перекос в сторону «европейского выбора» значителен. Большинство оставшихся мечтает о Европе.Российские границы защищены от потока украинских беженцев линией фронта, которая остаётся таковой во время перемирия, даже если удаётся достичь устойчивого прекращения огня. Граница с Европой «защищена» только коррумпированными украинскими пограничниками. Сейчас они более-менее пытаются ловить беглецов от ТЦК, так как иначе сами рискуют поехать на фронт. Но если стрельба прекратится, пугать их будет нечем, а соблазн быстрого заработка на взятках резко возрастёт.Законы ЕС в отношении нелегалов значительно более мягкие, чем российские. Если РФ не может выслать всех нелегалов, то ЕС и подавно не сможет этого сделать.Основной поток сомализированных украинцев отправится в Европу. При том, что их там уже и так слишком много и они даже пытаются подминать под себя страны, неосторожно впустившие слишком большое количество необандеровцев. Новая волна будет отчаянней (ей нечего терять) и наглее – их убедили, что они своей кровью «защитили» Запад от России, и теперь Европа (США тоже, но Америка далеко) должна с радостью предугадывать и моментально удовлетворять все их желания. Они больше не просители, это орда варваров, желающая «взять своё», то, что, по их мнению, принадлежит им, как «принадлежала» сражающимся за неё варварам Римская империя накануне своих распада и гибели.Так что сомализация Украины грозит сомализацией, в первую очередь, Европе, куда ещё понесут толпы сомализированных украинцев, не способных прокормиться на собственной территории. Кстати, варварские вторжения в Европу по большей части приходили из причерноморских степей. Именно там готовились к вторжениям и оттуда пришли готы, сарматы, гунны, авары, болгары, печенеги, половцы.Альтернативой такой сомализации, как свидетельствует история «воссоединения» и руины XVII века, является реинтеграция в Россию, чем более быстрая и полная, тем более успешная, чем медленнее, тем катастрофичнее и страшнее для населения самой Украины. Процесс этот непростой, в прошлом растянулся на 150 лет, в настоящем тоже потребует не менее лет пятидесяти, может быть, и до ста, но в перспективе проблема решаема, особенно если не пытаться сманить к себе из Европы всех уехавших украинцев, а наоборот, посодействовать выезду в Европу тех, кто ещё желает приникнуть к «общечеловеческим ценностям».Когда Москва намекает Европе на то, что неплохо бы ЕС заплатить за реинтеграцию Украины в Россию и создание новой местной экономики, это почти благотворительность, так как от ЕС требуются только деньги, остальные риски берёт на себя Россия. Но ЕС и дальше желает идти по пути сомализации Украины, это значит, что и денег Евросоюз потратит во много раз больше, и сам, с огромной долей вероятности, повторит путь к окончательной и бесповоротной катастрофе, уже пройденный Киевом.

https://ukraina.ru/20261125/ukraina-i-atomnaya-bomba-1084729261.html

https://ukraina.ru/20261124/zhdut-linii-fronta-po-elbe-voennye-ambitsii-evropy-1084699697.html

https://ukraina.ru/20261127/deneg-bolshe-net-glavnaya-skrepa-evropy-pala-1084786021.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, весь ищенко, украина, европа, россия, владимир зеленский, александр сырский, ес, вооруженные силы украины, тцк