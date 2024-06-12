Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии - 12.06.2024 Украина.ру
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Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии
Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии - 12.06.2024 Украина.ру
Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии
Украинские спецслужбы готовят новые теракты и диверсии на территории России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета 11 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников. Отдельное направление работы киевского режима – вербовка исполнителей в среде трудовых мигрантов
2024-06-12T07:28
2024-06-12T07:28
эксклюзив
центральная азия
украина
мигранты
терроризм
александр бортников
россия
владимир путин
таджикистан
госдума
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Теракт в "Крокусе"Двадцать второго марта этого года четверо уроженцев Таджикистана, вооруженные автоматами и ножами, напали на посетителей и сотрудников концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске перед концертом группы "Пикник".Террористы расстреливали людей и добивали их холодным оружием. Свои действия они фиксировали на камеру. После совершения преступления они попытались скрыться на автомобиле, направляясь в сторону границы с Украиной, но были задержаны.В результате нападения погибли 145 человек.Вскоре спецслужбами были задержаны пособники террористов: уроженцы Таджикистана и Киргизии.Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан", афганский "филиал" ИГ.Правоохранительные органы РФ установили, что исполнителями террористического акта действительно являлись радикальные исламисты, однако содействие им оказывала Украина.Причастность УкраиныКак конкретизировал Бортников, к теракту в "Крокусе" причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.По его словам, Украина "при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения".Директор ФСБ добавил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на территории РФ.В поиске исполнителейБортников отметил, что противник также ищет исполнителей для терактов. Приоритетные направления для этого - молодежь и трудовые мигранты.Если с молодежью все более-менее понятно, там ставка делается на неокрепшие умы, жажду легких денег и идейный неонацизм, то в случае мигрантов все обстоит несколько сложней.Украина не скрывает, что ведет работу по привлечению в ряды своей армии представителей бывших советских республик. За несколько недель до событий в "Крокусе" на электронных ресурсах украинского посольства в Таджикистане появилось приглашение гражданам этой страны вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.Такое объявление появилось несмотря на то, что в Таджикистане действует уголовная ответственность за наемничество. В ситуацию вмешался местный МИД, после чего сообщение удалили.В конце мая заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Новиков заявил, что Украина занимается вербовкой в государствах Центральной Азии.По его словам, граждан этих стран рассматривают как потенциальных террористов и диверсантов."Серая" миграция как база для вербовкиУкраинцы знают, куда бить. Миграционная проблема в России сейчас находится в таком состоянии, что при желании завербовать в этой среде исполнителей для терактов не так уж и сложно.Основная проблема здесь – слабый контроль миграции, в страну без ясной цели въезжают тысячи молодых мужчин, которые имеют низкий уровень образования и толком не могут встроиться в российские реалии и найти здесь работу.В РФ они сразу попадают в маргинальный сектор, перебиваются случайными заработками, оказываясь в конечном счете в бесправном положении. Этим пользуются разнообразные лоббисты и нечистые на руку бизнесмены, которым выгодны такие кадры."Сейчас у нас серый рынок мигрантской рабочей силы и от этого страдают все — страдают местные и страдают сами мигранты", - рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в недавнем интервью изданию Украина.ру.Такой мигрант становится легкой добычей для вербовщиков от террористических структур. Они играют на его тяжелом материальном положении, бытовой неустроенности, отрыве от привычных ему социальных и культурных условий, забивают его мозги радикальными псевдорелигиозными идеями.Как показывает история с "Крокусом", теперь для такой пропаганды не нужно даже ходить в какую-нибудь подпольную мечеть. Достаточно послушать в интернете речи "проповедника" и получить через мессенджеры соответствующие предложения.Британский следПримечательно, и в этом нет никакой конспирологии, что ситуация с мигрантами из Центральной Азии во многом спровоцирована… Британией. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечал, что РФ является частью программы ООН "Коридор Центральная Азия - Россия", которую реализует Международная организация для миграции на деньги Всемирного банка и британского правительства."Декларируемая цель программы ООН по поддержке миграции в РФ из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии - снижение бедности там. Именно поэтому, видимо, к нам едут не "высококвалифицированные специалисты", а нищие малограмотные безработные. Именно "переселение перенаселения нищеты" объясняет аномалию, почему к нам в самом большом количестве едут из Таджикистана и Киргизии", - заявил он.Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Кто потом совершает теракты в России? И кто стоит за терактами – задался вопросом парламентарий."Возможно, одни и те же международные структуры глобалистов и их спецслужб и "неправительственных" (на самом деле нет) организаций, под которых легли наши властные чинуши и их информсопровождение, для отвода глаз от продажи Родины и ее будущего блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа размножаться", - считает он.Время наводить порядокРоссийские власти осознают необходимость наведения порядка в миграционной сфере."Осмысленной миграционной политики у нас не выстроено пока. &lt;...&gt; Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций", - говорил на днях президент Владимир Путин.Агрессивность режима в Киеве будет нарастать по мере того, как будет ухудшаться положение ВСУ на фронте. К такому выводу приходят не только российские специалисты, но и западные эксперты.На днях The Daily Express процитировала аналитика по вопросам обороны и безопасности Николаса Драммонда, который считает, что Киев пойдет на еще более разрушительные и масштабные теракты в случае, если ситуация для него станет патовой.Нападение террористов на "Крокус Сити Холл" с украинским участием показывает, что это предположение не лишено смысла.В связи с этим, к любым проявлениям коррупции, беззакония и безалаберности в сфере миграции должен быть объявлен тотальный режим нулевой терпимости. Он должен распространиться на все уровни этой мафиозной пирамиды, начиная с тех, кто едет сюда не работать, а получать пособия, и заканчивая сотрудниками институтов, которые штампуют сертификаты о знании русского языка.*Деятельность организации запрещена в РФМнение депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова о миграционной проблемы в материале издания Украина.ру После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью
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Павел Котов
Павел Котов
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
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эксклюзив, центральная азия, украина, мигранты, терроризм, александр бортников, россия, владимир путин, таджикистан, госдума, фсб, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Центральная Азия, Украина, мигранты, терроризм, Александр Бортников, Россия, Владимир Путин, Таджикистан, Госдума, ФСБ, Вооруженные силы Украины

Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии

07:28 12.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска
Рейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские спецслужбы готовят новые теракты и диверсии на территории России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета 11 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников. Отдельное направление работы киевского режима – вербовка исполнителей в среде трудовых мигрантов
Теракт в "Крокусе"
Двадцать второго марта этого года четверо уроженцев Таджикистана, вооруженные автоматами и ножами, напали на посетителей и сотрудников концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске перед концертом группы "Пикник".
Террористы расстреливали людей и добивали их холодным оружием. Свои действия они фиксировали на камеру. После совершения преступления они попытались скрыться на автомобиле, направляясь в сторону границы с Украиной, но были задержаны.
В результате нападения погибли 145 человек.
Вскоре спецслужбами были задержаны пособники террористов: уроженцы Таджикистана и Киргизии.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан", афганский "филиал" ИГ.
Правоохранительные органы РФ установили, что исполнителями террористического акта действительно являлись радикальные исламисты, однако содействие им оказывала Украина.
Причастность Украины
Как конкретизировал Бортников, к теракту в "Крокусе" причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений... Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", - сказал он.
По его словам, Украина "при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения".
Директор ФСБ добавил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на территории РФ.
В поиске исполнителей
Бортников отметил, что противник также ищет исполнителей для терактов. Приоритетные направления для этого - молодежь и трудовые мигранты.
Если с молодежью все более-менее понятно, там ставка делается на неокрепшие умы, жажду легких денег и идейный неонацизм, то в случае мигрантов все обстоит несколько сложней.
Украина не скрывает, что ведет работу по привлечению в ряды своей армии представителей бывших советских республик. За несколько недель до событий в "Крокусе" на электронных ресурсах украинского посольства в Таджикистане появилось приглашение гражданам этой страны вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.
Такое объявление появилось несмотря на то, что в Таджикистане действует уголовная ответственность за наемничество. В ситуацию вмешался местный МИД, после чего сообщение удалили.
В конце мая заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Новиков заявил, что Украина занимается вербовкой в государствах Центральной Азии.
По его словам, граждан этих стран рассматривают как потенциальных террористов и диверсантов.
"Серая" миграция как база для вербовки
Украинцы знают, куда бить. Миграционная проблема в России сейчас находится в таком состоянии, что при желании завербовать в этой среде исполнителей для терактов не так уж и сложно.
Основная проблема здесь – слабый контроль миграции, в страну без ясной цели въезжают тысячи молодых мужчин, которые имеют низкий уровень образования и толком не могут встроиться в российские реалии и найти здесь работу.
В РФ они сразу попадают в маргинальный сектор, перебиваются случайными заработками, оказываясь в конечном счете в бесправном положении. Этим пользуются разнообразные лоббисты и нечистые на руку бизнесмены, которым выгодны такие кадры.
"Сейчас у нас серый рынок мигрантской рабочей силы и от этого страдают все — страдают местные и страдают сами мигранты", - рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в недавнем интервью изданию Украина.ру.
Такой мигрант становится легкой добычей для вербовщиков от террористических структур. Они играют на его тяжелом материальном положении, бытовой неустроенности, отрыве от привычных ему социальных и культурных условий, забивают его мозги радикальными псевдорелигиозными идеями.
Как показывает история с "Крокусом", теперь для такой пропаганды не нужно даже ходить в какую-нибудь подпольную мечеть. Достаточно послушать в интернете речи "проповедника" и получить через мессенджеры соответствующие предложения.
Британский след
Примечательно, и в этом нет никакой конспирологии, что ситуация с мигрантами из Центральной Азии во многом спровоцирована… Британией. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечал, что РФ является частью программы ООН "Коридор Центральная Азия - Россия", которую реализует Международная организация для миграции на деньги Всемирного банка и британского правительства.
"Декларируемая цель программы ООН по поддержке миграции в РФ из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии - снижение бедности там. Именно поэтому, видимо, к нам едут не "высококвалифицированные специалисты", а нищие малограмотные безработные. Именно "переселение перенаселения нищеты" объясняет аномалию, почему к нам в самом большом количестве едут из Таджикистана и Киргизии", - заявил он.
Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Кто потом совершает теракты в России? И кто стоит за терактами – задался вопросом парламентарий.
"Возможно, одни и те же международные структуры глобалистов и их спецслужб и "неправительственных" (на самом деле нет) организаций, под которых легли наши властные чинуши и их информсопровождение, для отвода глаз от продажи Родины и ее будущего блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа размножаться", - считает он.
Время наводить порядок
Российские власти осознают необходимость наведения порядка в миграционной сфере.
"Осмысленной миграционной политики у нас не выстроено пока. <...> Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций", - говорил на днях президент Владимир Путин.
Агрессивность режима в Киеве будет нарастать по мере того, как будет ухудшаться положение ВСУ на фронте. К такому выводу приходят не только российские специалисты, но и западные эксперты.
На днях The Daily Express процитировала аналитика по вопросам обороны и безопасности Николаса Драммонда, который считает, что Киев пойдет на еще более разрушительные и масштабные теракты в случае, если ситуация для него станет патовой.
Нападение террористов на "Крокус Сити Холл" с украинским участием показывает, что это предположение не лишено смысла.
В связи с этим, к любым проявлениям коррупции, беззакония и безалаберности в сфере миграции должен быть объявлен тотальный режим нулевой терпимости. Он должен распространиться на все уровни этой мафиозной пирамиды, начиная с тех, кто едет сюда не работать, а получать пособия, и заканчивая сотрудниками институтов, которые штампуют сертификаты о знании русского языка.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Мнение депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова о миграционной проблемы в материале издания Украина.ру После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью
 
ЭксклюзивЦентральная АзияУкраинамигрантытерроризмАлександр БортниковРоссияВладимир ПутинТаджикистанГосдумаФСБВооруженные силы Украины
 
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