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"Недееспособное государство": Лукьянов про дроны над Эстонией и заявление Михала

"Недееспособное государство": Лукьянов про дроны над Эстонией и заявление Михала - 29.11.2026 Украина.ру

"Недееспособное государство": Лукьянов про дроны над Эстонией и заявление Михала

Слова премьера Эстонии о запрете Украине использовать территорию страны для ударов по России должны были бы звучать иначе — "мы не разрешаем, но они летают". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов

2026-11-29T20:31

2026-11-29T20:31

2026-11-29T20:31

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На днях премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для ударов по России. Отвечая на реплику журналиста о том, что у эстонцев " проснулся инстинкт самосохранения", политолог прокомментировал заявление эстонского премьера.Лукьянов заявил, что слова Михала должны были звучать иначе. "Его слова должны были звучать так: мы не разрешаем, но они летают. Тогда это соответствовало бы тому, что происходит", — пояснил эксперт.По его словам, в таком случае Таллину придётся признать свою недееспособность. "Эстонии в таком случае следует признать, что она недееспособное государство. Пусть эстонцы тогда попросят Россию разместить на ее территории свои средства ПВО", — отметил он.Эксперт связал ситуацию с подготовкой к саммиту G20. "Очевидно, что Декларация мира, которую приняли в Шэньчжэне, будет развернута и на встречу G20. Туда поедут британцы, французы, немцы, представители крупнейших экономик", — отметил Лукьянов."В интересах Британии сделать так, чтобы на этом саммите о Декларации мира не говорили", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.О том, что творится на Украине — в материале Елены Кирюшкиной "Двуличный злобный лицемер": Зеленский отказывается от любых переговоров и разоряет Европу" в дзен-канале Украина.ру.

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