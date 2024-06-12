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Историк Стаценко: в войне всегда побеждает тот, у кого меньше бардака

Историк Стаценко: в войне всегда побеждает тот, у кого меньше бардака - 12.06.2024 Украина.ру

Историк Стаценко: в войне всегда побеждает тот, у кого меньше бардака

У обеих сторон - ВС РФ и ВСУ - есть свои проблемы, которые могут препятствовать успеху на поле боя. Однако решающим фактором победы, как показывает история, является порядок и способность собраться

2024-06-12T04:40

2024-06-12T04:40

2024-06-12T05:38

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк и публицист Алексей Стаценко."Мы – не сферический конь в вакууме. Есть враг, а есть – мы. У противника тоже огромные проблемы. А в любой войне всегда побеждает тот, у кого меньше бардака. В том же Вермахте даже в 1941-1942 годах бардака тоже хватало. Просто у нас его было на порядок больше. И когда мы победили этот бардак, а наша военная машина заработала лучше немецкой, мы немцев погнали назад. Они уже были не рады, что выучили нас на свою голову. Сейчас и ВСУ, и ВС РФ учатся. У них есть фора, что их поддерживает Запад. У нас есть фора, что у нас промышленность менее убитая", - сказал Стаценко в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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