https://ukraina.ru/20240611/1055591878.html

"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией

"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией - 11.06.2024 Украина.ру

"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией

Если Запад хочет применять авиацию с минимальными потерями и максимальной эффективностью, он может ее использовать только в качестве ПВО в глубине. Если НАТО решится на воздушные бои, его авиация однозначно понесет потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T05:20

2024-06-11T05:20

2024-06-11T05:20

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Если Москва заявляет, что будет рассматривать все F-16 как потенциальных носителей ядерного боезаряда и готова наносить удар по натовским аэродромам. Звучит цинично, но если Россия об этом заявляет, значит она этого опасается, сообщил эксперт.Если Запад хочет применять авиацию с минимальными потерями и максимальной эффективностью, он может ее использовать только в качестве ПВО в глубине. Это затруднит работу ВС РФ по тылам, но перелома в войне это не даст. А если Запад решится вести с нами воздушные бои, его авиация однозначно понесет потери, уточнил он.Потери России тоже могут возрасти. Но в этом случае можно сделать решительные шаги. Скажем, сначала будет налет неизвестных дронов на натовский аэродром, потом случайно в небе над Румынией будет сбит самолет, потом прямая атака по базам, добавил специалист."Это, так сказать, плавный путь, наш возможный ответ без резкого перехода к большой войне. Теперь уже НАТО получит свою территорию под ударом, а без большой и скорее всего ядерной войны они на это ответить нам не смогут", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, что может остановить европейцев от войны с Россией можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа

https://ukraina.ru/20240610/1055559431.html

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запад

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новости, россия, запад, москва, сергей полетаев , нато, война, пво, румыния, аэродромы, f-16, авиация, сво