"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией - 11.06.2024 Украина.ру
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"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией
"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией - 11.06.2024 Украина.ру
"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией
Если Запад хочет применять авиацию с минимальными потерями и максимальной эффективностью, он может ее использовать только в качестве ПВО в глубине. Если НАТО решится на воздушные бои, его авиация однозначно понесет потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T05:20
2024-06-11T05:20
новости
россия
запад
москва
сергей полетаев
нато
война
пво
румыния
аэродромы
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Если Москва заявляет, что будет рассматривать все F-16 как потенциальных носителей ядерного боезаряда и готова наносить удар по натовским аэродромам. Звучит цинично, но если Россия об этом заявляет, значит она этого опасается, сообщил эксперт.Если Запад хочет применять авиацию с минимальными потерями и максимальной эффективностью, он может ее использовать только в качестве ПВО в глубине. Это затруднит работу ВС РФ по тылам, но перелома в войне это не даст. А если Запад решится вести с нами воздушные бои, его авиация однозначно понесет потери, уточнил он.Потери России тоже могут возрасти. Но в этом случае можно сделать решительные шаги. Скажем, сначала будет налет неизвестных дронов на натовский аэродром, потом случайно в небе над Румынией будет сбит самолет, потом прямая атака по базам, добавил специалист."Это, так сказать, плавный путь, наш возможный ответ без резкого перехода к большой войне. Теперь уже НАТО получит свою территорию под ударом, а без большой и скорее всего ядерной войны они на это ответить нам не смогут", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, что может остановить европейцев от войны с Россией можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
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новости, россия, запад, москва, сергей полетаев , нато, война, пво, румыния, аэродромы, f-16, авиация, сво
Новости, Россия, Запад, Москва, Сергей Полетаев , НАТО, война, ПВО, Румыния, аэродромы, F-16, авиация, СВО

"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией

05:20 11.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Если Запад хочет применять авиацию с минимальными потерями и максимальной эффективностью, он может ее использовать только в качестве ПВО в глубине. Если НАТО решится на воздушные бои, его авиация однозначно понесет потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если Москва заявляет, что будет рассматривать все F-16 как потенциальных носителей ядерного боезаряда и готова наносить удар по натовским аэродромам. Звучит цинично, но если Россия об этом заявляет, значит она этого опасается, сообщил эксперт.
"Посмотрите, что говорит Москва по поводу отправки сухопутных натовских контингентов на Украину: "Давайте, идите сюда, мы вас всех убьем". А по поводу F-16 она говорит: "Не делайте этого". Потому что натовская авиация – это очень серьезная вещь", - подчеркнул Полетаев.
Если Запад хочет применять авиацию с минимальными потерями и максимальной эффективностью, он может ее использовать только в качестве ПВО в глубине. Это затруднит работу ВС РФ по тылам, но перелома в войне это не даст. А если Запад решится вести с нами воздушные бои, его авиация однозначно понесет потери, уточнил он.
Потери России тоже могут возрасти. Но в этом случае можно сделать решительные шаги. Скажем, сначала будет налет неизвестных дронов на натовский аэродром, потом случайно в небе над Румынией будет сбит самолет, потом прямая атака по базам, добавил специалист.
"Это, так сказать, плавный путь, наш возможный ответ без резкого перехода к большой войне. Теперь уже НАТО получит свою территорию под ударом, а без большой и скорее всего ядерной войны они на это ответить нам не смогут", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
О том, что может остановить европейцев от войны с Россией можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:30
Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКСТурция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе
 
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