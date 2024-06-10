https://ukraina.ru/20240610/1055554429.html

Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа

Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа - 10.06.2024 Украина.ру

Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа

Не исключено, что полякам будут кидать цветы на танковую броню, как уже было неоднократно, когда Западная Украина приветствовала своих европейских "освободителей". Поэтому вопрос вооруженного противостояния России и Польши смещается на потом. До этого еще будет куча политических событий, и как все повернется предсказать не берется никто.

2024-06-10T05:20

2024-06-10T05:20

2024-06-10T05:20

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.- Павел, эксперты сходятся во мнении, что противник имеет преимущество дронах из-за того, что на Украине производство БПЛА и подготовку операторов отдали на откуп гражданским ведомствам. А у нас все идет через госзакупки, что не позволяет оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия фронта, так как технологические характеристики дронов постоянно меняются. Каким вы видите решение этой проблемы на внутригосударственном уровне, можно ли какие-то уроки извлечь из истории технологического противостояния эпохи Холодной войны?- Давайте начнем с чего-то другого. У нас эти дроны начинали развиваться еще в 2010-х годах, но тогда это оказалось никому не нужным. Идея одноразового оружия ни у кого не вызывала восторга. Умножение всего этого на инерцию госмашины привело к тому, что мы сейчас отстаем.Дело даже не в том, что у нас государство что-то неправильно делает, а частники делают все лучше. Это отнюдь не так. Частники по всему миру работают примерно одинаково. У них главная задача – получение прибыли. Государство в данном вопросе ориентировано должно быть больше на результат.Проблема в том, что у нас сейчас нет доступа к технологиям, комплектующим, частям и деталям, которые есть у наших конкурентов, поэтому мы от них отстаем. Наша задача – именно вот здесь отреагировать на инициативу. А вот именно в этом формате частники дадут фору государству, как вы верно заметили.То есть возлагать все на частников не совсем корректная мысль, оборонкой должно заниматься государство.- Надежды в этом отношении возлагаются на нового министра обороны Андрея Белоусова, который как экономист, должен повлиять на ситуацию. При этом его иногда сравнивают с Робертом Макнамарой, который руководил министерством обороны США в 60-е годы. Решал ли Макнамара подобные проблемы, насколько успешно и какие виды вооружения тогда у американской армии появились благодаря его вмешательству?- Военная мысль развивается независимо от наличия министра обороны. Чем хороша выстроенная система? Независимо от того, кто стоит во главе, система должна работать. Вот это критерий успешности системы. Если у вас все завязано на человеке, система управления неудачная. Поэтому мы можем просто говорить о личном вкладе.Беспилотные дроны, кстати, использовались еще во время войны во Вьетнаме. Американцы использовали их для аэрофотосъемки, разведки в том числе зон ПВО. Одно из преимуществ Макнамары в том, что он принес менеджерский управленческий подход. Он стал считать, это делали и до него, но он сделал это одним из основных инструментов.И самое главное, начал задавать вопросы об эффективности применяемого оружия. Из разряда, а зачем нам 10 тысяч единиц в заказе, если вы говорите, что надо всего 5 тысяч? Там были вопросы, связанные с ограничением количества американских атомных подлодок, потому что по подсчетам выходило, что подводные лодки США одержат решительную победу над советским флотом, и весь гособоронзаказ не будет нужен. И поэтому число подводных лодок сократили. И это в какой-то момент вызвало внутренние споры весьма значимые. То есть здесь вопрос именно о соотношении общих затрат на гособоронзаказ и общей эффективности, согласно военным же документам.- Перед началом учений Южного военного округа, на которых отрабатывалось применение тактического ядерного оружия, появилась надежда, что эта мера остудит горячие головы на Западе. Тем не менее, недавно стало известно, что уже более десяти стран НАТО разрешили Киеву бить своим оружием по территории "старой" России. Почему эскалация, наоборот, усилилась?- Все, что поставлялось Украине, и так применялось в приграничных регионах. Это требование политического момента. А глобальные заявления Макрона еще и предвыборная история.Что касается нанесения ударов, то формально, да, теперь можно. Но в ответ последовало заявление Путина о том, что теперь мы будем поставлять дальнобойное оружие в другие страны. И что будут делать ребята, например, из Никарагуа, если у себя на заднем дворе найдут комплекс противокорабельных ракет в контейнерах типа Club-K, экспортный калибр?Многие морские торговые и логистические маршруты завязаны на Панаму и панамский маршрут. Поэтому если невдалеке появится противокорабельная ракета как у хуситов - на 1400 километров, то в тех местах явно тоже могут возникнуть проблемы с судоходством.- А какие еще регионы планеты могут быть охвачены оружейными поставками из России в ответ на решение стран Альянса?- Здесь, скорее всего, надо смотреть на тех людей, которые могут нам что-то поставить в ответ. То есть чтобы поставки оружия привели к какому-то взаимному сотрудничеству. Есть, например, Северная Корея, Иран, живой пример хуситов. Более того, вот сейчас появились новости об учениях на Кубе, что, честно говоря, приятно отдает временами Советского Союза.Здесь вопрос не в том, что мы каким-то повстанцем поставим оружие и забудем об этом. Нет. Если мы это используем как политический рычаг, соответственно, он должно быть более долговременным. Играть надо в долгую.- Во время холодной войны СССР поддерживал дружественные режимы в юго-восточной Азии и Африке. Мы сейчас наблюдаем реинкарнацию этого подхода?- Советский Союз поддерживал по той же причине, по которой американцы поддерживали свои режимы, потому что нужно было развивать и укреплять свою зону влияния, извлекать из этого пользу. Помощь, оказанная просто так это как вода, которая уходит в песок. Поэтому нам нужно не повторить ошибки СССР и не сотрудничать ради сиюминутной выгоды. И у нас есть преимущество, в отличие от остальных стран, они не могут себе позволить какой-то долгий период развития, планирования. А у нас такая опция есть.- Какие ошибки СССР вы имеете в виду? Поддержка людоедских режимов, вроде диктатора Центральноафриканской республики Бокассы?- Уж поверьте, ЦРУ нам даст сто тысяч очков форы по поддержке людоедских режимов и по организации переворотов. Речь идет, например, о войне Эфиопии с Эритреей, где обе стороны конфликта воевали советским оружием. То есть инвестированные средства попали в никуда, и мы не извлекли никакой выгоды.- Вернемся в Европу. Недавнее заявление министра обороны ФРГ Писториуса о том, что Германия должна быть готова к войне с Россией. Ранее и польские лидеры также отводили на создание своей "самой боеспособной армии в Европе" несколько лет. Что может остановить европейцев от войны с Россией, и успеем ли мы завершить СВО за это время?- Только это и остановит. Польша занимается своим перевооружением капитально. Немцы на эту тему пока могут делать только громкие заявления, у них все гораздо хуже. Их собственная промышленность не находится на пике. Есть отдельные хорошие технологии, но есть проблемы с вооруженными силами.Мы уходим от облика старой доброй милой Европы. Вся Европа представляет собой бледную тень той же Европы холодной войны. Поэтому со стороны Германии, я подозреваю, это политическое заявление о солидарности.- Но ведь технологическая база в Европе осталась, то есть они смогут за несколько лет подготовить свою промышленность к военным нагрузкам?- Нет. Дело в том, что за несколько лет это не делается. США, например, модернизацию огромной промышленной базы, которая существует уже 200 лет, планируют закончить к 2037 году. Это при том, что с деньгами, бюджетом у них все было хорошо. Модернизация оборонного производства — это глобальный вопрос, потому что оборонные станки работают по 40-60-80 лет, и им никто не мешает.По поводу Польши. Польша является, например, одним из самых крупных поставщиков взрывчатых веществ для Америки. Например, они поставляли 100% взрывчатки для американских авиабомб МК-84. Как ни странно, ни немцы и англичане являются поставщиками в США всякого вспомогательного, но тем не менее важного сырья.- То есть Польша – это потенциально довольно опасный военный соперник для России?- Да. Потому что Польша вкладывает огромные деньги в производство по пути локализации и планирует наращивать свои обычные вооруженные силы до нашего уровня.Мы сейчас не говорим про задекларированную численность вооруженных сил в 300 тысяч. Я говорю про количество танков, артустановок и всего остального.- Продвижение российских войск к западным областям Украины стимулирует поляков эту подготовку усилить и перейти к непосредственному вооруженному противостоянию с нами?- До вооруженного противостояния с нами у них есть еще Украина. И не исключено, что полякам просто будут кидать цветы на танковую броню, как уже было неоднократно, когда Западная Украина приветствовала своих европейских "освободителей". Поэтому вопрос вооруженного противостояния смещается на потом. До этого еще будет куча политических событий, и как все повернется предсказать не берется никто.- Последний вопрос к вам, как к специалисту по истории подводного флота. Действительно ли этот вид вооруженных сил является последним доводом королей в глобальном противостоянии? И смогут ли наши подводные силы составить серьезную конкуренцию флотам западных стран в Балтийском море, которое уже называют натовской лужей?- Нам для того и нужен Балтийский флот, чтобы отстаивать свои интересы. Если мы сейчас скажем, там кругом НАТО, ничего сделать не можем, это будет означать наш проигрыш. Стратегические подводные лодки так и остались, как вы говорите, последним доводом королей.Нам необходимы обычные подлодки, развитие которых идет и на Западе с воздухонезависимой энергетической системой. Необходима долгосрочная программа строительства кораблей именно для Балтийского флота, который, казалось бы, со всех сторон окружен врагами. И тогда мы сможем отстаивать свои интересы.О перспективах украинского конфликта в материале Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью