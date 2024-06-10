https://ukraina.ru/20240610/1055579518.html

"Танковая карусель" и дезертиры. Что происходит на Украине

"Танковая карусель" и дезертиры. Что происходит на Украине - 10.06.2024 Украина.ру

"Танковая карусель" и дезертиры. Что происходит на Украине

Боевые действия в зоне проведения спецоперации продолжаются, киевский режим ищет способы остановить массовое бегство из рядов ВСУ. В свою очередь, многие украинцы ищут возможности избежать призыва

2024-06-10T13:00

2024-06-10T13:00

2024-06-10T13:44

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Спецоперация, обстрелыТанкисты "Южной" группировки войск применением тактики "танковой карусели" уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении СВО."В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов был выявлен артиллерийский расчет ВСУ, замаскированное артиллерийское орудие и попытка проведения ротации украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Командованием соединения было принято решение уничтожить выявленные цели огнем из танков. Экипажи танков Т-80БВМ одного из общевойсковых объединений "Южной" группировки войск, используя складки местности, оперативно выдвинулись на огневую позицию и точным огнем уничтожили вражеские цели", — сообщает 10 июня пресс-служба Минобороны России.Сообщается также, что экипажи "ежедневно уничтожают вражеские позиции украинских националистов, не давая возможности проведения ротаций подразделений и подвоза боеприпасов на Донецком направлении СВО".По информации МО России, расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" поразили командные пункты ВСУ на Угледарском участке фронта. Разведка целей и корректировка огня РСЗО осуществляются операторами беспилотных летательных аппаратов.А экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". В пресс-службе МО РФ отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).Украинские СМИ сообщают 10 июня о взрывах в Херсоне, отмечается, что при этом воздушная тревога в регионе не была объявлена.ВС РФ заняли расположенное у границы село Рыжевка в Сумской области Украины, о чём сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. В связи с этим "Страна.ua" отмечает, что власти Сумской области рассказали о перебоях с электричеством. Свет пропал в Сумах и в городе Белополье, расположенном как раз рядом с Рыжевкой. При этом графики отключений по Украине сегодня не вводились."Власти Сум говорят об аварии на оборудовании. Связано ли это с предполагаемым рейдом кадыровцев через границу, не уточнялось", — пишет "Страна".Украинские СМИ напоминают, что ВС РФ продолжают наращивать группировку на северной границе Украины. Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко допустил, что Россия может расширить зону боевых действий, в том числе в пределах Сумской области.ВСУ продолжают атаковать Донецк. Утром 10 июня автостанция "Трудовская" в Петровском районе подверглась атаке украинского беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. В результате сброса боеприпаса ранен один человек.Простить дезертировКоличество спасающихся от службы в ВСУ растет, в Киеве осознают масштаб проблемы и ищут выход. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, в котором предусмотрено не наказывать дезертиров в том случае, если они вернутся на службу до окончания расследования.Законопроект зарегистрировала большая группа депутатов во главе с Вениславским и председателем правоохранительного комитета Ионушасом, сообщает украинское издание "Страна.ua".Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности, информирует издание. И отмечает, что на данный момент на Украине "открыто 19 тысяч уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений".Ранее депутат Государственной думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, что каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.Многие украинцы продолжают пытаться бежать из страны. Накануне зафиксирован очередной инцидент на западной границе. По информации украинской Госпогранслужбы, грузовик с военными номерами незаконно проник в Венгрию.Как заявил глава украинского погранведомства журналистам "Украинской правды", "движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью". Вскоре венгерская сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и о задержании 32 граждан Украины. Пока Украине их не передали.Тем временем популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" публикует список каналов, которые могут помочь избежать вручения повестки."В ситуации, когда власть оставляет граждан без выбора, а мужчин превращает в крепостных, мы хотим поддержать каналы, которые помогают людям не стать жертвой безумной системы", — отмечают авторы "Резидента".Подробнее о событиях на Украине читайте в статье Василия Стоякина "Непрезидентская программа президента Зеленского" на сайте Украина.ру.

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