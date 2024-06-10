https://ukraina.ru/20240610/1055550801.html

Борис Рожин: если бы группировка войск была больше на 300-500 тысяч, это серьезно изменило бы баланс сил

Борис Рожин: если бы группировка войск была больше на 300-500 тысяч, это серьезно изменило бы баланс сил - 10.06.2024 Украина.ру

Борис Рожин: если бы группировка войск была больше на 300-500 тысяч, это серьезно изменило бы баланс сил

ВС РФ нужно увеличивать группировку войск на Украине. Текущей группировки недостаточно для решения генеральных целей СВО в силу нехватки личного состава для формирования системного превосходства в людях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-10T04:50

2024-06-10T04:50

2024-06-10T04:50

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Кроме нынешнего этапа боевых действий, России надо продумывать и следующие этапы войны: что может предпринять Запад, чтобы стабилизировать ситуацию в дальнейшем. Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике, рассказал эксперт.По его мнению, ВС РФ нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Текущей группировки недостаточно для решения генеральных целей СВО в силу нехватки личного состава для формирования системного превосходства в людях на направлении главных ударов, отметил Рожин.Он добавил, что роль добровольцев, ЧВК и иностранцев в СВО останется велика. Это позволит российской армии увеличивать численность группировки, компенсируя неизбежные потери. Но для победы этого все равно недостаточно, добавил он.Параллельно российскому ОПК надо улучшать наши технические возможности как по количественному выпуску техники, так и по улучшению ее характеристики для противодействия ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

https://ukraina.ru/20240607/1055546673.html

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