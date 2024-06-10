"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа - 10.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240610/1055542393.html
"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа
"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа - 10.06.2024 Украина.ру
"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа
Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины", тем быстрее получится насытить войска самым необходимым и тем проще будет решать стратегические задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-10T03:00
2024-06-10T03:00
новости
россия
украина
борис рожин
всу
рэб
вс рф
армия
опк
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052530693_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_aec902bbc348a7ee65a12d4aa70c1e85.jpg
В российских войсках есть хорошие системы РЭБ (и стационарные армейские, и передвижные), которые глушат ракеты, корректируемые авиабомбы и часть дронов, рассказал эксперт. Но пока на фронте не хватает тактических средств РЭБ, которые могли бы стоять на каждом танке или быть в каждом отделении пехоты. Война требует много ресурсов, которых с каждым днем нужно все больше и больше, добавил журналист.Армия работает с тем, что есть сейчас. Но чем больше таких систем будет поставляться по линии государства и волонтеров, тем лучше. Не будет так, что или государство все закроет, или волонтеры все закроют. Тут требуется коллективная работа, подчеркнул он.Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через гуманитарщиков, а государство через ОПК), тем быстрее получится насытить войска самым необходимым и тем проще будет решать стратегические задачи, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
https://ukraina.ru/20240607/1055528521.html
россия
украина
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052530693_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4dc111f2c385c55f8ae5652f734e4cc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, борис рожин, всу, рэб, вс рф, армия, опк, дроны, бпла, сво, государство, волонтеры
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, ВСУ, РЭБ, ВС РФ, Армия, ОПК, дроны, БПЛА, СВО, государство, волонтеры

"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа

03:00 10.06.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийБеспилотники
Беспилотники - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины", тем быстрее получится насытить войска самым необходимым и тем проще будет решать стратегические задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В российских войсках есть хорошие системы РЭБ (и стационарные армейские, и передвижные), которые глушат ракеты, корректируемые авиабомбы и часть дронов, рассказал эксперт.
Но пока на фронте не хватает тактических средств РЭБ, которые могли бы стоять на каждом танке или быть в каждом отделении пехоты. Война требует много ресурсов, которых с каждым днем нужно все больше и больше, добавил журналист.
"Судя по последним кадровым перестановкам, власть осознает серьезность этой проблемой. Мы уже слышали заявления о необходимости наращивать выпуск продукции ОПК как в части дронов, так и в части средств борьбы с ними. Армия и общество ждет этого в ближайшие год-два", - отметил Рожин.
Армия работает с тем, что есть сейчас. Но чем больше таких систем будет поставляться по линии государства и волонтеров, тем лучше. Не будет так, что или государство все закроет, или волонтеры все закроют. Тут требуется коллективная работа, подчеркнул он.
Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через гуманитарщиков, а государство через ОПК), тем быстрее получится насытить войска самым необходимым и тем проще будет решать стратегические задачи, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 05:57
Олег Измайлов: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах Пока наступательные действия ВС РФ в зоне СВО носят локальный характер. Для этого мы привлекаем относительно небольшие соединения. Мы все ждем главного удара
 
НовостиРоссияУкраинаБорис РожинВСУРЭБВС РФАрмияОПКдроныБПЛАСВОгосударствоволонтеры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа
17:27Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы
16:54Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине
16:26Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
16:00Мы делили... Черноморский флот
15:47"Лгут и вибрируют". Лавров о французских инструкторах на Украине и последнем предупреждении Путина
15:07Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00
14:56Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по Энергодару
14:20Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов
13:50Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии
13:18"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ
12:48Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
12:35Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой
12:15Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину
12:01Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"
11:39Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца
11:09Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ
11:01Западная Украина за минувшую неделю: Обогащение таможенников и пограничники-людоловы
10:37Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление
10:34Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента
Лента новостейМолния