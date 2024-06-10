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"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа

"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа - 10.06.2024 Украина.ру

"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа

Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины", тем быстрее получится насытить войска самым необходимым и тем проще будет решать стратегические задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-10T03:00

2024-06-10T03:00

2024-06-10T03:00

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В российских войсках есть хорошие системы РЭБ (и стационарные армейские, и передвижные), которые глушат ракеты, корректируемые авиабомбы и часть дронов, рассказал эксперт. Но пока на фронте не хватает тактических средств РЭБ, которые могли бы стоять на каждом танке или быть в каждом отделении пехоты. Война требует много ресурсов, которых с каждым днем нужно все больше и больше, добавил журналист.Армия работает с тем, что есть сейчас. Но чем больше таких систем будет поставляться по линии государства и волонтеров, тем лучше. Не будет так, что или государство все закроет, или волонтеры все закроют. Тут требуется коллективная работа, подчеркнул он.Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через гуманитарщиков, а государство через ОПК), тем быстрее получится насытить войска самым необходимым и тем проще будет решать стратегические задачи, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины

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