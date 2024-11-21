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Захарова перечислила последствия "Оранжевой революции" на Украине

Захарова перечислила последствия "Оранжевой революции" на Украине - 21.11.2024 Украина.ру

Захарова перечислила последствия "Оранжевой революции" на Украине

Начавшаяся 20 лет назад "Оранжевая революция" на Украине привела к расколу и заложила основы негативным процессам в дальнейшем. Об этом 21 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2024-11-21T13:40

2024-11-21T13:40

2024-11-21T13:40

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Захарова напомнила, начавшаяся 21 ноября 2004 года в Киеве "Оранжевая революция" предшествовала начавшимся 21 ноября 2013 года волнениям, вылившимся в государственный антиконституционный переворот."Но этих дат на Западе не заметили и не заметят", - подчеркнула официальный представитель МИД России.Она обратила внимание: уже тогда – 20 лет назад, был продемонстрирован раскол в украинском обществе по вопросу будущего своей страны. На самом деле, отметила Захарова, это были хорошо срежиссированные и очень хорошо проплаченные извне массовые беспорядки с целью свержения законной власти.По словам Захаровой, 21 ноября 2013 была начались массовые уличные протестные акции под предлогом несогласия с решением президента Виктора Януковича отложить на несколько месяцев подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Киеву мешали обязательства в рамках Договора о свободной торговле в СНГ.Официальный представитель МИД РФ отметила: буквально с первых дней так называемого "евромайдана" было понятно, что речь идёт об очередной "цветной революции" – любимом детище США, Британии и всех их союзников по НАТО."Запад и их украинские национал-радикалы действовали грубо, цинично по принципу "кто не с нами, тот против нас". На кону была задача подчинить себе украинские элиты в целях буквально выкачивания из Украины ресурсов, превращения её в очаг нестабильности и плацдарм для наступления на Россию, дестабилизации ситуации в регионе в целом. Ну а сейчас мы видим, что и в мире", - сказала Захарова.Она напомнила ещё одну дату: 17 ноября наступил 3870 день со вступления в силу указа от 14 апреля 2014 года об "антитеррористической операции" на Юго-Востоке Украины (АТО).Она также напомнила о чудовищном преступлении 2 мая 2014 в одесском Доме профсоюзов. Там с особой жестокостью расправились с теми, кто не поддержал кровавый антиконституционный вооружённый госпереворот в Киеве, кто не согласился с приходом к власти национал-радикалов и их антинародным курсом."Тогда в огне пожаров и от рук бандеровцев погибли почти 50 человек, несколько сотен человек получили ранения", - сказала российский дипломат.Она также напомнила другие преступления киевского режима – в том числе в Курской области. Кроме того, 20 ноября исполнилось ровно полгода с момента истечения срока президентских полномочий Зеленского.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября

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