Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS - 21.11.2024 Украина.ру
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Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS
Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS - 21.11.2024 Украина.ру
Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS
После того, как Украина применила западные дальнобойные ракеты по территории РФ, а Киев и его союзники поняли, что Москва может на это ответить, Минобороны Канады подтвердило внеплановую передачу ВСУ ПВО NASAMS. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билла Блэра
2024-11-21T13:43
2024-11-21T13:43
канада
россия
киев
джастин трюдо
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
минобороны
дальнобойные ракеты
пво
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Он пояснил, что сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу. Министр добавил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо уже созванивался с Владимиром Зеленским и в беседе сообщил о скором поступлении NASAMS.Сообщения о том, что Киеву передадут этот комплекс ПВО появлялись еще в сентябре. Однако тогда в качестве сроков канадская сторона называла начало 2025 года.NASAMS - зенитный ракетный комплекс, в зависимости от ракет способен поражать цели на удалении до 180 километров. Это совместная разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.В четверг, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что на территории России были сбиты еще две ракеты Storm Shadow.Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".Еще по теме: Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ.
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канада, россия, киев, джастин трюдо, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, минобороны, дальнобойные ракеты, пво, storm shadow , atacms
Канада, Россия, Киев, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Минобороны, дальнобойные ракеты, ПВО, Storm Shadow , ATACMS

Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS

13:43 21.11.2024
 
© Kongsberg
© Kongsberg
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После того, как Украина применила западные дальнобойные ракеты по территории РФ, а Киев и его союзники поняли, что Москва может на это ответить, Минобороны Канады подтвердило внеплановую передачу ВСУ ПВО NASAMS. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билла Блэра
Он пояснил, что сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу. Министр добавил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо уже созванивался с Владимиром Зеленским и в беседе сообщил о скором поступлении NASAMS.
"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - сказал Блэр.
Сообщения о том, что Киеву передадут этот комплекс ПВО появлялись еще в сентябре. Однако тогда в качестве сроков канадская сторона называла начало 2025 года.
NASAMS - зенитный ракетный комплекс, в зависимости от ракет способен поражать цели на удалении до 180 километров. Это совместная разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.
В четверг, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что на территории России были сбиты еще две ракеты Storm Shadow.
13:03
В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - МинобороныВ сводке Министерства обороны РФ, выпущенной в четверг, 21 ноября, говорится, что средства ПВО страны сбили "две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"
Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.
Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
09:54
"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской областиСразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики
Еще по теме: Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ.
 
КанадаРоссияКиевДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинобороныдальнобойные ракетыПВОStorm ShadowATACMS
 
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