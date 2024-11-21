https://ukraina.ru/20241121/1059097350.html

Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS

Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS - 21.11.2024 Украина.ру

Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS

После того, как Украина применила западные дальнобойные ракеты по территории РФ, а Киев и его союзники поняли, что Москва может на это ответить, Минобороны Канады подтвердило внеплановую передачу ВСУ ПВО NASAMS. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билла Блэра

2024-11-21T13:43

2024-11-21T13:43

2024-11-21T13:43

канада

россия

киев

джастин трюдо

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

минобороны

дальнобойные ракеты

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040087133_49:95:589:399_1920x0_80_0_0_ade5039a9a27e9acf156bd6c834ea793.jpg

Он пояснил, что сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу. Министр добавил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо уже созванивался с Владимиром Зеленским и в беседе сообщил о скором поступлении NASAMS.Сообщения о том, что Киеву передадут этот комплекс ПВО появлялись еще в сентябре. Однако тогда в качестве сроков канадская сторона называла начало 2025 года.NASAMS - зенитный ракетный комплекс, в зависимости от ракет способен поражать цели на удалении до 180 километров. Это совместная разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.В четверг, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что на территории России были сбиты еще две ракеты Storm Shadow.Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".Еще по теме: Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ.

https://ukraina.ru/20241121/1059094539.html

https://ukraina.ru/20241121/1059089068.html

канада

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

канада, россия, киев, джастин трюдо, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, минобороны, дальнобойные ракеты, пво, storm shadow , atacms