Канада ускорила передачу Киеву ПВО NASAMS
После того, как Украина применила западные дальнобойные ракеты по территории РФ, а Киев и его союзники поняли, что Москва может на это ответить, Минобороны Канады подтвердило внеплановую передачу ВСУ ПВО NASAMS. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билла Блэра
Он пояснил, что сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу. Министр добавил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо уже созванивался с Владимиром Зеленским и в беседе сообщил о скором поступлении NASAMS.
"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - сказал Блэр.
Сообщения о том, что Киеву передадут этот комплекс ПВО появлялись еще в сентябре. Однако тогда в качестве сроков канадская сторона называла начало 2025 года.
NASAMS - зенитный ракетный комплекс, в зависимости от ракет способен поражать цели на удалении до 180 километров. Это совместная разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.
В четверг, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что на территории России были сбиты еще две ракеты Storm Shadow.
13:03В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - МинобороныВ сводке Министерства обороны РФ, выпущенной в четверг, 21 ноября, говорится, что средства ПВО страны сбили "две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"
Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.
Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
09:54"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской областиСразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики