"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО - 08.06.2024 Украина.ру
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"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО
"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО - 08.06.2024 Украина.ру
"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО
СВО – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас нам нужно уделить особое внимание средствам РЭБ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
2024-06-08T05:30
2024-06-08T05:30
россия
всу
беспилотники
рэб
сво
волонтеры
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Эксперт отметил, что сегодня у ВСУ на вооружении десятки тысяч различных дронов, которые они продолжают получать от западных союзников.“Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ. С этим нужно что-то делать. Поэтому нам нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить этики беспилотники.К сожалению, наш РЭБ сейчас системно не выстроен. Да, есть очаги, где мы всё перекрываем РЭБом. Да, есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров. Но у нас нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нашим войскам нормально действовать”, - сказал Садулаев.Помимо этого, как отметил Садулаев, и про усовершенствование отечественных беспилотников забывать не стоит.“Мы должны улучшать их тактико-технические характеристики: дальность полета и четкость приема сигнала. Волонтеры работают в этом направлении. Мы находим и закупаем аппаратуру для приема и усиления сигнала, чтобы наша беспилотная авиация могла летать дальше и работать лучше”, - заключил эксперт.Напомним, что недавно в интервью РИА новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет" рассказал, что результативность российских операторов FPV-дронов превысила показатели именитых снайперов времен Великой Отечественной войны.Так, по его словам, российский военнослужащий в зоне спецоперации при помощи квадрокоптера уничтожил более 300 боевиков Вооруженных сил Украины, тем самым побил рекорд героя СССР Василия Зайцева, который в свое время ликвидировал порядка 240 фашистов.Пиночет подчеркнул, что на подготовку операторов таких дронов требуется от двух-трех недель, в то время как снайперу нужно обучаться полгода. Кроме того, оператор БПЛА может действовать с относительно безопасного расстояния.Как поведет себя Запад, если украинский фронт начнет сыпаться, вы можете узнать в полной версии интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл.
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россия, всу, беспилотники, рэб, сво, волонтеры
Россия, ВСУ, беспилотники, РЭБ, СВО, волонтеры

"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО

05:30 08.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Штурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СВО – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас нам нужно уделить особое внимание средствам РЭБ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
Эксперт отметил, что сегодня у ВСУ на вооружении десятки тысяч различных дронов, которые они продолжают получать от западных союзников.
Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ. С этим нужно что-то делать. Поэтому нам нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить этики беспилотники.
К сожалению, наш РЭБ сейчас системно не выстроен. Да, есть очаги, где мы всё перекрываем РЭБом. Да, есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров. Но у нас нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нашим войскам нормально действовать”, - сказал Садулаев.
Помимо этого, как отметил Садулаев, и про усовершенствование отечественных беспилотников забывать не стоит.
Мы должны улучшать их тактико-технические характеристики: дальность полета и четкость приема сигнала. Волонтеры работают в этом направлении. Мы находим и закупаем аппаратуру для приема и усиления сигнала, чтобы наша беспилотная авиация могла летать дальше и работать лучше”, - заключил эксперт.
Напомним, что недавно в интервью РИА новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет" рассказал, что результативность российских операторов FPV-дронов превысила показатели именитых снайперов времен Великой Отечественной войны.
Так, по его словам, российский военнослужащий в зоне спецоперации при помощи квадрокоптера уничтожил более 300 боевиков Вооруженных сил Украины, тем самым побил рекорд героя СССР Василия Зайцева, который в свое время ликвидировал порядка 240 фашистов.
Пиночет подчеркнул, что на подготовку операторов таких дронов требуется от двух-трех недель, в то время как снайперу нужно обучаться полгода. Кроме того, оператор БПЛА может действовать с относительно безопасного расстояния.
Как поведет себя Запад, если украинский фронт начнет сыпаться, вы можете узнать в полной версии интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл.
 
РоссияВСУбеспилотникиРЭБСВОволонтеры
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО
05:15Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег
05:00Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек"
04:45Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
04:30Работу по располагам ВСУ надо продолжать: Рожин о судьбе главной "птахи Мадяра"
04:16Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил
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