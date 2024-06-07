Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента - 07.06.2024 Украина.ру
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Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента - 07.06.2024 Украина.ру
Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
Речь президента РФ Владимира Путина будет в основном посвящена экономике страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2024-06-07T10:34
2024-06-07T10:34
новости
россия
кремль
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Речь будет посвящена российской экономике, сказал Песков."Но если брать в совокупности и выступление президента, и панельную дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - заявил Песков.Он добавил, что в современном мире ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.О партнёрстве России подробнее в материале Александра Сокуренко Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор на сайте Украина.ру.
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60
новости, россия, кремль, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
Новости, Россия, Кремль, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ

Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента

10:34 07.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
© POOL
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Речь президента РФ Владимира Путина будет в основном посвящена экономике страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Речь будет посвящена российской экономике, сказал Песков.
"Но если брать в совокупности и выступление президента, и панельную дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - заявил Песков.
Он добавил, что в современном мире ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
О партнёрстве России подробнее в материале Александра Сокуренко Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКремльСанкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий ПесковПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
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