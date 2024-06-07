https://ukraina.ru/20240607/1055539957.html
Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента - 07.06.2024 Украина.ру
Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
Речь президента РФ Владимира Путина будет в основном посвящена экономике страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2024-06-07T10:34
2024-06-07T10:34
2024-06-07T10:34
новости
россия
кремль
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055539817_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_9c9b3c3256ba27e59420c626d40bb56f.jpg
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Речь будет посвящена российской экономике, сказал Песков."Но если брать в совокупности и выступление президента, и панельную дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - заявил Песков.Он добавил, что в современном мире ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.О партнёрстве России подробнее в материале Александра Сокуренко Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор на сайте Украина.ру.
россия
кремль
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055539817_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3d71d7b41c3062a30c500b5c6d7eb2d6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
Новости, Россия, Кремль, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ
Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
Речь президента РФ Владимира Путина будет в основном посвящена экономике страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)