"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Угроза ударов Украины по гражданским и производственным объектам на территории России будет нарастать. Проблема ядерной эскалации очевидна: она однозначно перерастет в обмен ядерными ударами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Проблема ядерной эскалации очевидна: она однозначно перерастет в обмен ядерными ударами. И в России, и на Западе понимают, что ограниченная ядерная война невозможна, рассказал журналист.
"Ядерные грибы будут везде. В этой войне не будет победителей. Она перейдет во всемирную спасательную операцию, на которую есть максимум полчаса", – добавил он.
Повторюсь, угроза ударов Украины по гражданским и производственным объектам на территории России будет нарастать. Но это не означает, что эти попытки будут успешными, уточнил Норин.
По его словам, несколько дней назад "прошла незамеченной" ракетная атака на Крымский мост. Это был "неистовый раш" ракетами, но его успешно отбили силы ПВО. В Крымский мост ничего не попало, подчеркнул историк.
"Более того, в этом вопросе у нас есть преимущество битого. Попытка взорвать Крымский мост при помощи дальнобойщика (который, бедняга, ничего не знал) и одновременным взрывом проходящего состава с горючим была остроумной и изощренной. Но она обогатила нас знанием, что враг может выкинуть и такой фортель", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
О том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
Вчера, 16:12Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончитьО подготовке штурмовиков, качестве украинской пехоты, французских и польских наемниках, воинах-самородках, а также о том, как не попал в армию даже за взятку и почему не отправился в Африку, изданию "Украина.ру" рассказал боец с позывным "Хлопа" из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".