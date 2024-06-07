https://ukraina.ru/20240607/1055534967.html

"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги

"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги - 07.06.2024 Украина.ру

"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги

Угроза ударов Украины по гражданским и производственным объектам на территории России будет нарастать. Проблема ядерной эскалации очевидна: она однозначно перерастет в обмен ядерными ударами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-07T04:10

2024-06-07T04:10

2024-06-07T04:10

новости

россия

запад

украина

евгений норин

ядерная война

ядерное оружие

крымский мост

война

сво

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Проблема ядерной эскалации очевидна: она однозначно перерастет в обмен ядерными ударами. И в России, и на Западе понимают, что ограниченная ядерная война невозможна, рассказал журналист.Повторюсь, угроза ударов Украины по гражданским и производственным объектам на территории России будет нарастать. Но это не означает, что эти попытки будут успешными, уточнил Норин.По его словам, несколько дней назад "прошла незамеченной" ракетная атака на Крымский мост. Это был "неистовый раш" ракетами, но его успешно отбили силы ПВО. В Крымский мост ничего не попало, подчеркнул историк."Более того, в этом вопросе у нас есть преимущество битого. Попытка взорвать Крымский мост при помощи дальнобойщика (который, бедняга, ничего не знал) и одновременным взрывом проходящего состава с горючим была остроумной и изощренной. Но она обогатила нас знанием, что враг может выкинуть и такой фортель", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте

https://ukraina.ru/20240606/1055515503.html

россия

запад

украина

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новости, россия, запад, украина, евгений норин, ядерная война, ядерное оружие, крымский мост, война, сво, ракетный удар