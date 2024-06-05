https://ukraina.ru/20240605/1055498563.html

Константин Блохин о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте

Константин Блохин о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте - 05.06.2024 Украина.ру

Константин Блохин о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте

Американские политики считают, исходя из прошлого опыта, что они все красные линии пересекли, и на удары по территории традиционной России и размещение воинского контингента НАТО Россия не ответит.

2024-06-05T19:00

2024-06-05T19:00

2024-06-05T19:00

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дональд трамп

джо байден

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.На конференции в Швейцарии 15 и 16 июня, которая посвящена "формуле мира" Владимира Зеленского и пройдет без участия России, США будут представлять вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден на саммит не приедет.- Константин Владимирович, имеют ли эти политики вес в Белом доме?- Камала Харрис ─ вице-президент, а это формально второе место в иерархии США, а советник по нацбезопасности ─ это близкий круг Байдена. Ключевые лица в политике США — это госсекретарь, советник по нацбезопасности, министр обороны. Понятно, что для Байдена Украина — это вещь второстепенная, сателлит, который никуда не денется, поэтому зачем зря напрягаться, когда и со здоровьем не айс.Тем более во все времена приоритетом для президентов США являлась внутренняя политика. Сейчас ответственный период, президентская гонка и на этом надо сконцентрироваться.- Среди экспертов бытует мнение, что раз Бразилия и Китай не будут участвовать в этом саммите, а Австралия вообще пошлет министра по делам инвалидов, то и Белый дом решил ограничиться отправкой Харрис и Салливана.- Не думаю, что в этом дело, потому что изначально обсуждать будущее Украины, возможные гарантии безопасности Украины без России вообще абсурд. Поэтому цель этой "мирной" конференции отнюдь не мир. Цель ─ демонизировать Россию, консолидировать Запад на антироссийской основе и попытаться заручиться поддержкой колеблющихся нейтральных государств.Мир разделился на несколько блоков. Один условно прозападный, другой пророссийский, на стороне которого выступают Иран и Северная Корея. Третий блок это нейтральные, колеблющиеся государства Глобального Юга, которые не знают, чью сторону принять.- Недавно страны НАТО официально разрешили Киеву бить западным оружием по приграничным регионам России. Связано ли это с президентскими выборами в США, ведь демократам нужно продемонстрировать победы накануне этого события?- Американские политики считают, исходя из прошлого опыта, что они все красные линии пересекли и на удары по территории традиционной России и размещение воинского контингента НАТО Россия не ответит.Раньше Байден говорил, что отправка на Украину танков "Абрамс" станет предлогом к Третьей мировой войне. Танки отправили, но Россия отреагировала другим способом, предлогом к Третьей мировой это не стало. Нас испытывают на прочность, испытывают нашу политическую волю.- Где же та красная линия, после пересечения которой будет дан самый жесткий ответ, например, в виде удара по целям за пределами Украины?- Это Запад нас испытывает на прочность, а красные линии в отношениях с ним должны прочерчивать мы. Если страны НАТО организованно принимают решение о том, что Украине дозволено наносить удары по российским городам, то тогда и у нас по сути развязаны руки. Представьте, что такие ракеты попадают по Москве, по Санкт-Петербургу и так далее. Поэтому красные линии должно формировать наше военно-политическое руководство.- Какое влияние на ход президентской кампании в Штатах окажет недавний проигрыш Трампа в суде по делу о деньгах, заплаченных Сторми Дэниелс?- Как говорил Ницше, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это можно применить к ситуации, в которой находится Трамп. Потому что чем сильнее политический истеблишмент давит на Трампа, тем популярнее он в глазах простых американцев.То есть пред глазами у американцев такая картина: на Трампа идет охота, а Байден принадлежит к касте неприкасаемых. Очевидно, что давление на Трампа лишь увеличивает его политический вес.Если бы этот суд проходил в обычных условиях, Трамп мог бы решить эту проблему штрафом, но сейчас американское общество поляризовано, каждая из сил рассматривает предстоящие выборы как последний шанс Америки. Демократы считают, что если победит Трамп, то к власти придут расисты, фашисты, путинисты. Трамп считает, что если победит Байден, то Техас и близлежащие штаты наводнят орды мексиканцев. То есть поляризация колоссальная.Но если демократы будут делать из Трампа политического мученика это еще больше консолидирует его электорат. А трамповский электорат непростой, они любят коллекционировать оружие… Поэтому стратегия демократов будет заключаться не в том, чтобы засадить Трампа за решетку, а в том, чтобы максимально его ослабить перед выборами, утопить его в болоте судебных разбирательств, чтобы он концентрировал свое внимание не на президентской кампании. Тогда Трамп к концу президентской гонки придет максимально истощенным.- Байден еще ввел временный запрет на убежище для мигрантов, которые пересекают границу с Мексикой. Таким образом демократы пытаются откусить часть электората Трампа?- Ситуацию это не поменяет, потому что проблема с мигрантами складывалась десятилетиями. Они будут пытаться столкнуть Трампа с его электоратом, но на самом деле по опросам его рейтинг среди американцев вырос.- США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Какое место это страна занимает во внешней политике Вашингтона?- Для США принятие закона об иноагентах ─ это удар ниже пояса. При администрации Джорджа Буша-младшего Грузия была американской марионеткой. Политика Саакашвили привела к потере территорий. Сегодня Грузия пытается не то чтобы вести пророссийский курс, а занимать нейтральную позицию. Но даже это бесит американских сенаторов, потому что США теряют свои позиции на Кавказе.Подробнее о целях США на саммите в Швейцарии в материале Украина.ру Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку

https://ukraina.ru/20240605/1055477582.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, камала харрис, нато, украина.ру