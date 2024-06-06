https://ukraina.ru/20240606/1055535486.html

"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию

"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию - 06.06.2024 Украина.ру

"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию

Французские инструкторы намерены обучить не менее 4,5 тысяч украинских военнослужащих для последующей отправки солдат на фронт. Об этом 6 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "РБК-Украина"

2024-06-06T22:10

2024-06-06T22:10

2024-06-06T22:24

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Он уточнил, что военные Парижа пока не будут направлены на Украину для участия в боевых действиях. Однако, киевский режим якобы настаивает на обучении военных. Примечательно, что когда в этот же день Зеленского на международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии журналисты спросили, надеется ли он на "высадку союзников" на Украине, как это произошло в свое время в Нормандии, Зеленский ответил: "Да, надеюсь". Помимо прочего, президент Франции подтвердил разрешение Украине бить французскими ракетами по территории России. "Мы с украинцами. Украине разрешено наносить удары по целям, с которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем поражать нашим оружием мирных жителей", - подчеркнул французский президент.Как Макрон намерен проверять не убили ли "случайно" ВСУ мирных жителей, если западные лидеры альтернативных источников информации не читают, французский лидер не уточнил. акануне МИД Франции грозился российским дипломатам санкциями после слов о возможной отправке на Украину французских военных инструкторов.Как французы в действительности относятся к воинственным заявлениям Эммануэля Макрона читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции, выпускника Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.

https://ukraina.ru/20240602/1055407412.html

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новости, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, вооруженные силы украины, россия, военные преступления, инструктор, свобода слова, сво