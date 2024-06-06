"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию - 06.06.2024 Украина.ру
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"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию - 06.06.2024 Украина.ру
"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
Французские инструкторы намерены обучить не менее 4,5 тысяч украинских военнослужащих для последующей отправки солдат на фронт. Об этом 6 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "РБК-Украина"
2024-06-06T22:10
2024-06-06T22:24
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Он уточнил, что военные Парижа пока не будут направлены на Украину для участия в боевых действиях. Однако, киевский режим якобы настаивает на обучении военных. Примечательно, что когда в этот же день Зеленского на международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии журналисты спросили, надеется ли он на "высадку союзников" на Украине, как это произошло в свое время в Нормандии, Зеленский ответил: "Да, надеюсь". Помимо прочего, президент Франции подтвердил разрешение Украине бить французскими ракетами по территории России. "Мы с украинцами. Украине разрешено наносить удары по целям, с которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем поражать нашим оружием мирных жителей", - подчеркнул французский президент.Как Макрон намерен проверять не убили ли "случайно" ВСУ мирных жителей, если западные лидеры альтернативных источников информации не читают, французский лидер не уточнил. акануне МИД Франции грозился российским дипломатам санкциями после слов о возможной отправке на Украину французских военных инструкторов.Как французы в действительности относятся к воинственным заявлениям Эммануэля Макрона читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции, выпускника Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
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новости, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, вооруженные силы украины, россия, военные преступления, инструктор, свобода слова, сво
Новости, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Вооруженные силы Украины, Россия, Военные преступления, инструктор, свобода слова, СВО

"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию

22:10 06.06.2024 (обновлено: 22:24 06.06.2024)
 
© скриншотЭммануэль Макрон обнимает Владимира Зеленского
Эммануэль Макрон обнимает Владимира Зеленского
© скриншот
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Французские инструкторы намерены обучить не менее 4,5 тысяч украинских военнослужащих для последующей отправки солдат на фронт. Об этом 6 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "РБК-Украина"
"Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду", – уточнил французский лидер.
Он уточнил, что военные Парижа пока не будут направлены на Украину для участия в боевых действиях. Однако, киевский режим якобы настаивает на обучении военных.

"(Нелегитимный - Ред.) президент Украины, его министр обороны призвал всех союзников быстрее готовить солдат. Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ нет", – сказал Макрон.

Примечательно, что когда в этот же день Зеленского на международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии журналисты спросили, надеется ли он на "высадку союзников" на Украине, как это произошло в свое время в Нормандии, Зеленский ответил: "Да, надеюсь".
Помимо прочего, президент Франции подтвердил разрешение Украине бить французскими ракетами по территории России.

"Мы с украинцами. Украине разрешено наносить удары по целям, с которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем поражать нашим оружием мирных жителей", - подчеркнул французский президент.

Как Макрон намерен проверять не убили ли "случайно" ВСУ мирных жителей, если западные лидеры альтернативных источников информации не читают, французский лидер не уточнил.
акануне МИД Франции грозился российским дипломатам санкциями после слов о возможной отправке на Украину французских военных инструкторов.
Как французы в действительности относятся к воинственным заявлениям Эммануэля Макрона читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции, выпускника Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
Макрон
2 июня, 07:00
Подберёзкин: Столтенберги и Макроны запугивают Россию, потому что испугались самиЗаявления западных политиков о том, что они будут бить по городам России руками ВСУ - не более, чем демагогия, ведь никаких других рычагов воздействия на ВС РФ, активно продвигающихся под Харьковом, у них нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
НовостиУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияВооруженные силы УкраиныРоссияВоенные преступленияинструкторсвобода словаСВО
 
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22:10"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
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