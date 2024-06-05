https://ukraina.ru/20240605/1055506230.html

МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине

МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине - 05.06.2024 Украина.ру

МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине

Комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий, заявил в среду заместитель официального представителя Министерстве иностранных дел Франции Кристоф Лемуан

2024-06-05T21:56

2024-06-05T21:56

2024-06-05T21:58

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Комментируя вызов дипломата в МИД Франции, представитель пояснил, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений. Накануне пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для ВС России. До этого главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом. В конце мая депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов.

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новости, украина, франция, мид, министерство иностранных дел, париж, сво, инструктор