МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине
21:56 05.06.2024 (обновлено: 21:58 05.06.2024)
Комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий, заявил в среду заместитель официального представителя Министерстве иностранных дел Франции Кристоф Лемуан
"Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий", – цитирует его агентство Франс Пресс.
Комментируя вызов дипломата в МИД Франции, представитель пояснил, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений.
Накануне пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для ВС России.
До этого главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
В конце мая депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов.
21 октября 2023, 10:21Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленныйАмериканские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости