МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине - 05.06.2024 Украина.ру
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МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине
МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине - 05.06.2024 Украина.ру
МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине
Комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий, заявил в среду заместитель официального представителя Министерстве иностранных дел Франции Кристоф Лемуан
2024-06-05T21:56
2024-06-05T21:58
новости
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Комментируя вызов дипломата в МИД Франции, представитель пояснил, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений. Накануне пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для ВС России. До этого главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом. В конце мая депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов.
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новости, украина, франция, мид, министерство иностранных дел, париж, сво, инструктор
Новости, Украина, Франция, МИД, министерство иностранных дел, Париж, СВО, инструктор

МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине

21:56 05.06.2024 (обновлено: 21:58 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий, заявил в среду заместитель официального представителя Министерстве иностранных дел Франции Кристоф Лемуан
"Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий", – цитирует его агентство Франс Пресс.
Комментируя вызов дипломата в МИД Франции, представитель пояснил, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений.
Накануне пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для ВС России.
До этого главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, для этого подписаны документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
В конце мая депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов.
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября 2023, 10:21
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленныйАмериканские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости
 
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21:56МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине
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