https://ukraina.ru/20240606/1055501995.html

Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона

Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона - 06.06.2024 Украина.ру

Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона

Недавняя акция с пятью гробами в центре Парижа, символизирующими гибель французов на Украине, скорее является исключением. В этой стране, в отличие от других европейских государств, нет политсилы, выступающей против помощи ВСУ

2024-06-06T05:00

2024-06-06T05:00

2024-06-06T05:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро."Да, во Франции есть группы сопротивления, которые против войны с Россией, которые считают, что Россия наш союзник. Они уже провели несколько демонстраций в Париже, возможно, это их работа. К сожалению, у нас во Франции нет крупной партии, как в Германии, которая выступала бы против войны. Крупнейшие партии поддержали отправку оружия на Украину. Но у нас есть граждане, которые прекрасно понимают, что за режим в Киеве", - сказал Моро в интервью Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году.На днях в сети появились кадры захвата в плен французского наемника в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В ролике из норы, вырытой под деревом вылезает мужчина, и умоляет на чистом французском языке: "Ne tirez pas!" ("Не стреляйте!" - Ред.).Почти сразу после этого события рядом с посольством Франции в Москве появился плакат, призывающий французских наемников сдаваться в плен с помощью позывного "Волга".Интересно, что на этом баннере изображен французский генерал, командир 33-й дивизии СС "Шарлемань" Эдгар Пюо, который был уничтожен советскими войсками в 1945 году."Вызывайте Волгу 149.200. Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна", - написано на плакате.Вызывайте Волгу: после крика наемника "Ne tirez pas!" у посольства Франции появился "командир СС"В апреле президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПорядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях этот факт объяснил американский наемник, пожелавший остаться неизвестным. Он отметил, что его "коллеги", которые уезжают воевать на стороне ВСУ, ожидают "легкую прогулку", а получают мясорубку.Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском

https://ukraina.ru/20240603/1055447869.html

https://ukraina.ru/20240604/1055466217.html

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новости, ксавье моро, эммануэль макрон, франция, украина, париж, вооруженные силы украины, сс, иностранный легион, украина.ру