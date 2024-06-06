https://ukraina.ru/20240606/1055535117.html

Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы

Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы - 06.06.2024 Украина.ру

Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы

Франция планирует продать Украине военные самолеты Mirage 2000 дальностью действия до 60 километров, которые могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам, передает газета Reuters

2024-06-06T21:53

2024-06-06T21:53

2024-06-06T21:59

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Как уточняют СМИ, модификация таких самолетов произведена в течение 1990 – 2000-х годов, они могут оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" семейства MICA, которые имеют комбинированное наведение и в зависимости от модификации могут иметь дальность действия до 60 км.В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии.Прежде Макрон разрешил ВСУ атаковать французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях. Каким будет ответ России на громкие заявления президента Франции читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова.

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новости, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, киев, сво, военная помощь, военная техника