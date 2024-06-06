Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
21:53 06.06.2024 (обновлено: 21:59 06.06.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
Франция планирует продать Украине военные самолеты Mirage 2000 дальностью действия до 60 километров, которые могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам, передает газета Reuters
"Во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество - предоставим Mirage 2000 и предложим обучить пилотов", - заявил президент Франции.
Как уточняют СМИ, модификация таких самолетов произведена в течение 1990 – 2000-х годов, они могут оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" семейства MICA, которые имеют комбинированное наведение и в зависимости от модификации могут иметь дальность действия до 60 км.
В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии.
Прежде Макрон разрешил ВСУ атаковать французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях.
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