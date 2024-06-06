Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы - 06.06.2024 Украина.ру
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Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы - 06.06.2024 Украина.ру
Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
Франция планирует продать Украине военные самолеты Mirage 2000 дальностью действия до 60 километров, которые могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам, передает газета Reuters
2024-06-06T21:53
2024-06-06T21:59
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Как уточняют СМИ, модификация таких самолетов произведена в течение 1990 – 2000-х годов, они могут оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" семейства MICA, которые имеют комбинированное наведение и в зависимости от модификации могут иметь дальность действия до 60 км.В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии.Прежде Макрон разрешил ВСУ атаковать французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях. Каким будет ответ России на громкие заявления президента Франции читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова.
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новости, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, киев, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, Киев, СВО, военная помощь, военная техника

Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы

21:53 06.06.2024 (обновлено: 21:59 06.06.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
Зеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Франция планирует продать Украине военные самолеты Mirage 2000 дальностью действия до 60 километров, которые могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам, передает газета Reuters
"Во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество - предоставим Mirage 2000 и предложим обучить пилотов", - заявил президент Франции.
Как уточняют СМИ, модификация таких самолетов произведена в течение 1990 – 2000-х годов, они могут оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" семейства MICA, которые имеют комбинированное наведение и в зависимости от модификации могут иметь дальность действия до 60 км.
В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии.
Прежде Макрон разрешил ВСУ атаковать французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях.
Каким будет ответ России на громкие заявления президента Франции читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова.
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НовостиФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаКиевСВОвоенная помощьвоенная техника
 
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22:44ВСУшников-инвалидов заперли в подвале за требование выдать им зарплату - СМИ
22:10"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
21:53Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
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