Макрон разрешил бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях – СМИ
15:15 02.06.2024 (обновлено: 15:18 02.06.2024)
Макрон и Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил украинской армии атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP аэродромы в Белгородской и Курской областях. Об этом журналистам BBC сообщил анонимный источник из числа офицеров военной разведки
"Риторика Франции воспринимается как разрешение на использование ракет Storm Shadow и SCALP. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам на территории Курской и Белгородской областей", — приводит издание его слова.
Отмечается, что радиус поражения двух этих ракет может достигать 250 километров. По данным источника, что использование западного вооружения для ударов по территории России — это вопрос времени.
Наряду с этим Киев налаживает собственное производство оружия, чтобы поражать объекты в российском тылу.
На этой неделе ряд западных союзников Киева подтверждали свое разрешение для ударов своим оружием по территории России в границах 1991 года, чтобы остановить российское наступление. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такие удары - не эскалация, а самооборона.
В России считают, что обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ никогда и не были способны самостоятельно использовать военную технику союзников.
07:00Подберёзкин: Столтенберги и Макроны запугивают Россию, потому что испугались самиЗаявления западных политиков о том, что они будут бить по городам России руками ВСУ - не более, чем демагогия, ведь никаких других рычагов воздействия на ВС РФ, активно продвигающихся под Харьковом, у них нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин