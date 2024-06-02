https://ukraina.ru/20240602/1055441365.html

Макрон разрешил бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях – СМИ

Макрон разрешил бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях – СМИ - 02.06.2024 Украина.ру

Макрон разрешил бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил украинской армии атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP аэродромы в Белгородской и Курской областях. Об этом журналистам BBC сообщил анонимный источник из числа офицеров военной разведки

2024-06-02T15:15

2024-06-02T15:15

2024-06-02T15:18

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Отмечается, что радиус поражения двух этих ракет может достигать 250 километров. По данным источника, что использование западного вооружения для ударов по территории России — это вопрос времени. Наряду с этим Киев налаживает собственное производство оружия, чтобы поражать объекты в российском тылу. На этой неделе ряд западных союзников Киева подтверждали свое разрешение для ударов своим оружием по территории России в границах 1991 года, чтобы остановить российское наступление. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такие удары - не эскалация, а самооборона. В России считают, что обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ никогда и не были способны самостоятельно использовать военную технику союзников.

https://ukraina.ru/20240602/1055407412.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, франция, эммануэль макрон, нато, сво, война