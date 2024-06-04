Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление
22:01 04.06.2024 (обновлено: 22:07 04.06.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера
”В то время, когда российские удары постоянно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", — сказано в опубликованном сообщении.
Помимо этого, Зеленского примут в парламенте Франции — Национальной ассамблее. Ожидается, что там он выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-пиве.
Ранее Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.
После этого Зеленский поедет в Италию на саммит "Большой семерки", где, как писала газета Politico, будет снова упрашивать союзников сбивать российские ракеты над Украиной и передать Киеву замороженные российские активы
Ранее Макрон разрешил атаковать украинской армии французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях.
Чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона читайте в интервью кандидата политических наук, научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Ивана Лошкарева.
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