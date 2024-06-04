Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление - 04.06.2024 Украина.ру
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Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление
Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление - 04.06.2024 Украина.ру
Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление
В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера
2024-06-04T22:01
2024-06-04T22:07
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Помимо этого, Зеленского примут в парламенте Франции — Национальной ассамблее. Ожидается, что там он выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-пиве. Ранее Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха. После этого Зеленский поедет в Италию на саммит "Большой семерки", где, как писала газета Politico, будет снова упрашивать союзников сбивать российские ракеты над Украиной и передать Киеву замороженные российские активыРанее Макрон разрешил атаковать украинской армии французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях. Чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона читайте в интервью кандидата политических наук, научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Ивана Лошкарева.
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новости, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, сво, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация
Новости, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ, Спецоперация

Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление

22:01 04.06.2024 (обновлено: 22:07 04.06.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера
”В то время, когда российские удары постоянно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", — сказано в опубликованном сообщении.
Помимо этого, Зеленского примут в парламенте Франции — Национальной ассамблее. Ожидается, что там он выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-пиве.
Ранее Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.
После этого Зеленский поедет в Италию на саммит "Большой семерки", где, как писала газета Politico, будет снова упрашивать союзников сбивать российские ракеты над Украиной и передать Киеву замороженные российские активы
Ранее Макрон разрешил атаковать украинской армии французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях.
Чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона читайте в интервью кандидата политических наук, научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Ивана Лошкарева.
НАТО
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Заголовок открываемого материала
22:33На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях СВО
22:01Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление
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