https://ukraina.ru/20240604/1055480276.html

Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление

Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление - 04.06.2024 Украина.ру

Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление

В пятницу, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце Владимира Зеленского, который информирует о потребностях Киева на фоне наступления российской армии. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера

2024-06-04T22:01

2024-06-04T22:01

2024-06-04T22:07

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Помимо этого, Зеленского примут в парламенте Франции — Национальной ассамблее. Ожидается, что там он выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-пиве. Ранее Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха. После этого Зеленский поедет в Италию на саммит "Большой семерки", где, как писала газета Politico, будет снова упрашивать союзников сбивать российские ракеты над Украиной и передать Киеву замороженные российские активыРанее Макрон разрешил атаковать украинской армии французским оружием аэродромы в Курской и Белгородской областях. Чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона читайте в интервью кандидата политических наук, научного сотрудника Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Ивана Лошкарева.

https://ukraina.ru/20240604/1055466217.html

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новости, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, сво, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация