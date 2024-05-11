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Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон
Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон - 11.05.2024 Украина.ру
Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон
Ядерный удар может быть нанесен только в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать России нечто очень подлое и ужасное. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-11T04:00
2024-05-11T04:00
2024-05-11T04:00
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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки войск на Украину. По его словам, сейчас на кону стоит авторитет Запада. И исключая интервенцию на Украину Европа ослабляет себя.Если у кого-то на Западе возникнет желание напасть на Россию, то ее ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание "куда-то там заходить", рассказал политолог.Потому что у ядерного оружия есть три фактора воздействия: мощная взрывная волна, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности, подчеркнул эксперт.Такой удар может быть нанесен обязательно в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать нечто очень ужасное, чтобы ему дали такой ответ, добавил он.Вообще Эммануэлю Макрону надо устроить экскурсию в музей ядерного удара США по Японии в Хиросиме и Нагасаки. Пусть сначала он решит, какой французский регион заслуживает такой незавидной судьбы, подчеркнул эксперт."Да, я эмоционален в своих оценках. Но эти эмоции четко показывают, на что нарывается Макрон", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, алексей самойлов, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, эммануэль макрон, франция, война, хиросима
Новости, Россия, Запад, Алексей Самойлов, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, Эммануэль Макрон, Франция, война, Хиросима
Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон
Ядерный удар может быть нанесен только в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать России нечто очень подлое и ужасное. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Президент Франции Эммануэль Макрон
в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки войск на Украину. По его словам, сейчас на кону стоит авторитет Запада. И исключая интервенцию на Украину Европа ослабляет себя.
Если у кого-то на Западе возникнет желание напасть на Россию, то ее ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание "куда-то там заходить", рассказал политолог.
Потому что у ядерного оружия есть три фактора воздействия: мощная взрывная волна, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности, подчеркнул эксперт.
"Мощная взрывная волна убивает очень многих даже на большом расстоянии от эпицентра взрыва. Электромагнитный импульс уничтожает огромное количество техники в зоне поражение. А радиоактивное заражение местности оставляет "долгую и светлую память" для тех, кто спровоцировал нанести по себе такой удар", - отметил Самойлов.
Такой удар может быть нанесен обязательно в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать нечто очень ужасное, чтобы ему дали такой ответ, добавил он.
Вообще Эммануэлю Макрону надо устроить экскурсию в музей ядерного удара США по Японии в Хиросиме и Нагасаки. Пусть сначала он решит, какой французский регион заслуживает такой незавидной судьбы, подчеркнул эксперт.
"Да, я эмоционален в своих оценках. Но эти эмоции четко показывают, на что нарывается Макрон", - заключил собеседник издания.