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Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон

Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон - 11.05.2024 Украина.ру

Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон

Ядерный удар может быть нанесен только в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать России нечто очень подлое и ужасное. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-11T04:00

2024-05-11T04:00

2024-05-11T04:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки войск на Украину. По его словам, сейчас на кону стоит авторитет Запада. И исключая интервенцию на Украину Европа ослабляет себя.Если у кого-то на Западе возникнет желание напасть на Россию, то ее ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание "куда-то там заходить", рассказал политолог.Потому что у ядерного оружия есть три фактора воздействия: мощная взрывная волна, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности, подчеркнул эксперт.Такой удар может быть нанесен обязательно в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать нечто очень ужасное, чтобы ему дали такой ответ, добавил он.Вообще Эммануэлю Макрону надо устроить экскурсию в музей ядерного удара США по Японии в Хиросиме и Нагасаки. Пусть сначала он решит, какой французский регион заслуживает такой незавидной судьбы, подчеркнул эксперт."Да, я эмоционален в своих оценках. Но эти эмоции четко показывают, на что нарывается Макрон", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, алексей самойлов, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, эммануэль макрон, франция, война, хиросима