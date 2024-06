https://ukraina.ru/20240606/1055527300.html

Украина, порно и наркотики. Что может уничтожить Байдена

Украина, порно и наркотики. Что может уничтожить Байдена

В разгар избирательной кампании действующий президент США Джо Байден, чьи рейтинги оставляют желать лучшего, столкнулся с новой серьёзной проблемой

Байден уже не тот4 июня в издании The Time вышло интервью президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что никогда не рассматривал вариант отказа от участия в предстоящих выборах, и с уверенностью заявил, что "может справиться с этим лучше, чем любой другой".На следующий день газета The Wall Street Journal выпустила статью с подробностями о реальном состоянии здоровья самого пожилого в истории президента США, которая взорвала информационное пространство и вызвало негодование Белого дома. Оговорки президента, путаница в фактах его собственной биографии, падения на трапе самолёта, дезориентация в пространстве, приветствие невидимых людей – всё это общественность с регулярной периодичностью наблюдает сама, но публикация The Wall Street Journal – принципиально другая история.45 высокопоставленных политиков, работавшими с президентом на протяжении последних семи месяцев, рассказали изданию, что ментальное состояние Байдена переменчиво и демонстрирует признаки ухудшения, он нередко выпадает из ситуации.Бывший председатель Палаты представителей Кевин Маккарти и ещё двое собеседников сообщили, что на прошлогодних переговорах о повышении потолка госдолга поведение американского лидера менялось день ото дня: "он свободно и спонтанно обменивался репликами с республиканцами, в другие дни бубнил и, как казалось, полагался на подготовленные записки с тезисами".В январе нынешнего года на встрече с лидерами Конгресса, где обсуждалось выделение помощи Украине, присутствующие периодически не могли разобрать, что говорит Байден. Президент, читая по шпаргалкам, делал длительные паузы и надолго закрывал глаза, из-за чего некоторые в комнате задумывались, а не уснул ли он. По словам нынешнего председателя Палаты представителей Майка Джонсона, президент не мог вспомнить подробности собственной же энергетической политики.В числе собеседников The Wall Street Journal преимущественно республиканцы, но есть и "несколько демократов, которые говорят, что возраст Байдена давал о себе знать на нескольких встречах". Однопартийцы главы государства, правда, стараются говорить на эту тему максимально деликатно. Например, люди, работавшие с Байденом-вице-президентом, описывают его как человека, у которого бывают "хорошие и плохие моменты", отмечая при этом, что сейчас он делает всё ещё медленнее.Америку, как говорится, источники издания не открыли, но самое главное в этой истории – тот факт, что о проблемах с дееспособностью президента впервые заговорили чиновники, принимающие судьбоносные для США решения и в то же время зависящие от решений Байдена.В частности председатель Палаты представителей – это третье лицо в политической иерархии Соединённых Штатов. Судя по всему, ситуация вызывает настолько серьёзные опасения, что все эти 45 человек решились рассказать правду о том, что происходит за закрытыми дверями.Как стало известно изданию Politico, Белый дом расценил публикацию The Wall Street Journal как удар исподтишка. Подобная реакция администрации свидетельствует о том, что возраст Байдена остаётся чувствительным вопросом несмотря на то, что в последнее время чиновники старалась "использовать юмор и даже принять мысль, что Байден стар, но при этом мудр", отмечает Politico.The Wall Street Journal открыто не поддерживает ни одну из партий, но тяготеет к республиканцам, владелец газеты Руперт Мердок - известный сторонник этой партии.Козырь Байдена стал его ахиллесовой пятойВся политическая карьера Байдена была неразрывно связана с международными отношениями. Он возглавлял профильный комитет Сената, в составе правительственной делегации прилетал в Москву в августе 1979 года вскоре после подписания генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и 39-м президентом США Джимми Картером Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), а в качестве вице-президента курировал украинский вопрос, что во многом и сформировало Украину в её нынешнем виде.Однако сейчас именно внешняя политика стала слабым местом Байдена и может стоит ему переизбрания на второй президентский срок."Рейтинг Байдена пострадал и так и не оправился после неудачного вывода американских войск из Афганистана летом 2021 года. В последние месяцы на него влияла потеря Украиной позиций в медленной, жестокой войне на истощение. А продолжающаяся война Израиля в Секторе Газа нанесла ещё больший политический ущерб Байдену", - пишет Politico.Согласно последним опросам, действия президента на внешнеполитическом направлении американцы оценивают со знаком минус: 35,5% респондентов довольны его решениями, а 60,3% - нет. По части конкретно ближневосточного конфликта картина примерно аналогичная: 32,5% против 63%.Спасти своё положение Байден рассчитывает спасибо по примеру Рональда Рейгана –благодаря выступлению с речью в Нормандии. В 1984 году рейтинги президента-республиканца были неутешительными: точно так же, как и сегодня, люди были встревожены хаосом, царящим во всем мире. Но своей речью во Франции (впоследствии признанной одной из лучших, произнесённых когда-либо президентом США за рубежом) Рейган смог завоевать поддержку своего внешнеполитического подхода со стороны избирателей и в итоге избраться на второй срок.Команда Байдена уже давно рассматривала визит в Нормандию как решающее событие в предвыборной кампании, рассказали источники Politico. Она рассчитывала привлечь внимание разочарованной публики таким же образом, как это сделал Рейган.Однако получилось не очень убедительно. В своём выступлении на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня Байден сказал о подвигах военных в 1944 году, а затем переключился на события на Украине, повторяя все те же тезисы, которые произносит из раза в раз: Запад продолжит поддерживать Киев, а Европа, отказавшись помогать ему, окажется в опасности.Не обошлось без оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина: "Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор, и он изо всех сил пытается сохранить единство своей страны, продолжая это наступление".К тому же в разгар церемонии, стоя на сцене рядом со своей супругой Джилл, президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит, президент США решил присесть на стул. Проблема в том, что никакого стула не было, но он вовремя передумал.Нелегальный электорат демократовПривлечь электорат на свою сторону Байден пытается и за счёт внутриполитических мер. Главное недовольство населения нынешней администрацией связано с экономическими проблемами и наплывом нелегальных мигрантов. По второму вопросу, как показывают опросы, с позицией властей не согласны 61,5% респондентов, а 32,2% - не имеют ничего против.Так вот, 4 июня Белый дом объявил о введении президентом временного запрета на предоставление политического убежища в США мигрантам, попавшим на территорию страны незаконным образом, поскольку установленное число нелегальных пересечений границы с Мексикой для активизации этой меры достигнуто.Впрочем, это решение было встречено однопартийцами Байдена неоднозначно: одна часть законодателей-демократов считает, что принятые меры недостаточно жёсткие, другая, наоборот, говорит об их суровости."Этот шаг разъярил часть демократов, утверждающих, что Байден уступил требованиям республиканцев, проигнорировал миграционное законодательство и может оттолкнуть от себя часть электората демократов", - пишет газета Washington Post.Приезжие традиционно голосуют за демократов, более лояльных в миграционных вопросах, - это ни для кого не секрет. И сейчас предвыборный штаб Байдена стремится обеспечить себе поддержку за счёт их голосов, порой даже сомнительными методами. Согласно американскому законодательству, голосовать на федеральных выборах имеют право только граждане страны, однако Верховный суд США запретил органам, регистрирующим избирателей на уровне штатов, требовать от них предъявления документов, доказывающих гражданство. Соответственно, как поясняет сенатор-республиканец Майк Ли, зарегистрироваться в качестве избирателя может любой нелегальный мигрант, просто поставив галочку в бланке заявления на социальную помощь.Всего на территории США находится почти 30 млн человек без американского гражданства, а за 3,5 года правления Байдена в страну впустили примерно 12 млн нелегальных иммигрантов.Судебные страсти с противоречивым эффектомНеотъемлемой частью избирательной кампании-2024 стали судебные разбирательства.После заседания в Нью-Йорке, на котором жюри присяжных решило, что Дональд Трамп виновен в фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за сокрытие компрометирующей информации в преддверии выборов 2016 года, рейтинги бывшего президента страны не просто не упали, а, наоборот, немного выросли, а желающих сделать пожертвования было так много, что сайт завис.Ещё одна хорошая новость для Трампа – судебное разбирательство по делу о вмешательстве в выборы апелляционный суд Джоржии отложил из-за расследования вокруг окружного прокурора Фани Уиллис, которая завела роман со спецпрокурором, тем самым, создав конфликт интересов. Таким образом, с большой долей вероятности суд состоится уже после президентских выборов.А семейству Байденов радоваться нечему. В суде штата Делавэр началось рассмотрение дела против сына президента Хантера Байдена о нарушениях при обороте оружия: при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году он солгал о своей наркотической зависимости, за что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф $750 000.В жюри присяжных вошли, в частности, люди a) владеющие оружием; b) чьи родственники или друзья страдали алкогольной или наркотической зависимостью; c) сами привлекавшиеся за вождение в нетрезвом состоянии.5 июня в качестве свидетеля выступила бывшая невестка президента Кэтлин Буле. Она сообщила, что ещё в 2015 году нашла в доме приспособления для употребления наркотиков, а пристрастие Хантера было причиной семейных ссор, сам он признавал свою наркозависимость. Другой свидетель – стриптизёрша Зои Кестан, у которой был роман с Хантером, сказала, что он мог принимать новую дозу запрещённых веществ каждые 20 минут, а также курил крэк-кокаин за несколько недель до покупки пистолета и вскоре после этого.Но самое страшное для Байденов – это признание ФБР подлинности файлов, найденных на ноутбуке Хантера, который он забыл забрать из компьютерной мастерской. А там весь компромат как на подбор: и видео приёма наркотиков, и порнографические ролики с его участием, и переписка, подтверждающая, что он торговал влиянием своего отца, когда тот был вице-президентом США, в том числе в контексте работы в украинской компании Burisma.Ещё об американской избирательной кампании: Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США

