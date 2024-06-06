Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних - 06.06.2024 Украина.ру
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Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних
Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних - 06.06.2024 Украина.ру
Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних
Киев пока не собирается принимать поправки к закону о мобилизации со снижением возраста призывников до 18 лет, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
2024-06-06T16:57
2024-06-06T16:58
новости
украина
руслан стефанчук
верховная рада
владимир путин
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
легитимность
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Так в украинском парламенте отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который накануне сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставит сегодняшнее руководство Украины принять непопулярные решения, в том числе снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся. Примечательно, что Стефанчук, как единственный представитель легитимной власти на Украине, после завершения срока каденции Зеленского, системно стал отвечать на заявления российского лидера. Например, после того как Путин напомнил, что согласно 111-ой статье украинской Конституции, после завершения президентского срока, предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады и ее спикера, Стефанчук заявил, что Зеленский все равно будет считаться легитимным президентом Украины до тех пор, пока его место не займет новый глава киевского режима, и такая "непрерывность" власти возможна в "демократическом понимании".
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Новости, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Владимир Путин, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, легитимность, мобилизация, ВСУ, СВО

Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних

16:57 06.06.2024 (обновлено: 16:58 06.06.2024)
 
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Киев пока не собирается принимать поправки к закону о мобилизации со снижением возраста призывников до 18 лет, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
"Сейчас никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
Так в украинском парламенте отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который накануне сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставит сегодняшнее руководство Украины принять непопулярные решения, в том числе снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся.
Примечательно, что Стефанчук, как единственный представитель легитимной власти на Украине, после завершения срока каденции Зеленского, системно стал отвечать на заявления российского лидера.
Например, после того как Путин напомнил, что согласно 111-ой статье украинской Конституции, после завершения президентского срока, предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады и ее спикера, Стефанчук заявил, что Зеленский все равно будет считаться легитимным президентом Украины до тех пор, пока его место не займет новый глава киевского режима, и такая "непрерывность" власти возможна в "демократическом понимании".
Переговоры России и Украины в Стамбуле
31 мая, 06:17
Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской властиУкраинский конфликт безусловно закончится переговорами – в этом солидарны обе стороны. Неясно, правда, будут ли прямые переговоры – Зеленский от них отказывается, но и Россия видит соглашение с Украиной только частью более масштабного процесса, где участвуют более серьёзные игроки, в то время как Украина просто недостаточно суверенна
 
НовостиУкраинаРуслан СтефанчукВерховная РадаВладимир ПутинКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраинылегитимностьмобилизацияВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
16:57Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних
16:43Евгений Масленников: Украине необходима демилитаризация умов и сердец
16:32Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий
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