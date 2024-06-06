https://ukraina.ru/20240606/1055524338.html

Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних

Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних - 06.06.2024 Украина.ру

Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних

Киев пока не собирается принимать поправки к закону о мобилизации со снижением возраста призывников до 18 лет, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

2024-06-06T16:57

2024-06-06T16:57

2024-06-06T16:58

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вооруженные силы украины

легитимность

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Так в украинском парламенте отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который накануне сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставит сегодняшнее руководство Украины принять непопулярные решения, в том числе снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся. Примечательно, что Стефанчук, как единственный представитель легитимной власти на Украине, после завершения срока каденции Зеленского, системно стал отвечать на заявления российского лидера. Например, после того как Путин напомнил, что согласно 111-ой статье украинской Конституции, после завершения президентского срока, предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады и ее спикера, Стефанчук заявил, что Зеленский все равно будет считаться легитимным президентом Украины до тех пор, пока его место не займет новый глава киевского режима, и такая "непрерывность" власти возможна в "демократическом понимании".

https://ukraina.ru/20240531/1055389728.html

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новости, украина, руслан стефанчук, верховная рада, владимир путин, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, легитимность, мобилизация, всу, сво