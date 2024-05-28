https://ukraina.ru/20240528/1055336237.html

Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского

Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского - 28.05.2024 Украина.ру

Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского

В вопросе легитимности власти на Украине необходимо проводить глубокий юридический анализ, однако согласно Конституции страны предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады, заявил 28 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Узбекистане

2024-05-28T16:33

2024-05-28T16:33

2024-05-28T16:43

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легитимность

президентские выборы

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"Конституция предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Закон Украины о правовом статусе закона о военном положении говорит о том, что в этот период выборы не проводятся. Это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но есть статья 111-ая, которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти передаются спикеру парламента. Тем более в условиях действия военного положения полномочия парламента продлеваются", – объяснил Путин. По словам российского лидера, украинские власти попросту не хотят отменять военное положение для того, чтобы провести выборы. С другой стороны, их стремления не связаны с высшим законом страны, но являются выбором кураторов киевского режима. "Это не связано никак с Конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, и заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений",— добавил глава государства.Среди таких непопулярных решений Путин выделил снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Российский лидер считает, что в будущем в стране смогут свободно призывать 18-23-летних украинцев на фронт. Ранее Владимир Путин заявлял, что срок каденции Владимира Зеленского завершился 20 мая и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Эксперт в интервью "Украина.ру" раскрыл сценарии развития событий после завершения каденции Зеленского.

https://ukraina.ru/20240522/1055231534.html

https://ukraina.ru/20240327/1054117918.html

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новости, владимир путин, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада, легитимность, президентские выборы