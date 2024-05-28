Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского - 28.05.2024 Украина.ру
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Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского
Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского - 28.05.2024 Украина.ру
Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского
В вопросе легитимности власти на Украине необходимо проводить глубокий юридический анализ, однако согласно Конституции страны предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады, заявил 28 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Узбекистане
2024-05-28T16:33
2024-05-28T16:43
новости
владимир путин
украина
россия
владимир зеленский
верховная рада
легитимность
президентские выборы
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"Конституция предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Закон Украины о правовом статусе закона о военном положении говорит о том, что в этот период выборы не проводятся. Это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но есть статья 111-ая, которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти передаются спикеру парламента. Тем более в условиях действия военного положения полномочия парламента продлеваются", – объяснил Путин. По словам российского лидера, украинские власти попросту не хотят отменять военное положение для того, чтобы провести выборы. С другой стороны, их стремления не связаны с высшим законом страны, но являются выбором кураторов киевского режима. "Это не связано никак с Конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, и заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений",— добавил глава государства.Среди таких непопулярных решений Путин выделил снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Российский лидер считает, что в будущем в стране смогут свободно призывать 18-23-летних украинцев на фронт. Ранее Владимир Путин заявлял, что срок каденции Владимира Зеленского завершился 20 мая и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Эксперт в интервью "Украина.ру" раскрыл сценарии развития событий после завершения каденции Зеленского.
https://ukraina.ru/20240522/1055231534.html
https://ukraina.ru/20240327/1054117918.html
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новости, владимир путин, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада, легитимность, президентские выборы
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, легитимность, президентские выборы

Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского

16:33 28.05.2024 (обновлено: 16:43 28.05.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В вопросе легитимности власти на Украине необходимо проводить глубокий юридический анализ, однако согласно Конституции страны предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады, заявил 28 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Узбекистане
"Конституция предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Закон Украины о правовом статусе закона о военном положении говорит о том, что в этот период выборы не проводятся. Это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но есть статья 111-ая, которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти передаются спикеру парламента. Тем более в условиях действия военного положения полномочия парламента продлеваются", – объяснил Путин.
По словам российского лидера, украинские власти попросту не хотят отменять военное положение для того, чтобы провести выборы. С другой стороны, их стремления не связаны с высшим законом страны, но являются выбором кураторов киевского режима.
Руслан Стефанчук
22 мая, 20:08
Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского Все, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского – враги Украины и "политические гниды", заявил 22 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе пресс-конференции

"Это не связано никак с Конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, и заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений",— добавил глава государства.

Среди таких непопулярных решений Путин выделил снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Российский лидер считает, что в будущем в стране смогут свободно призывать 18-23-летних украинцев на фронт.
Ранее Владимир Путин заявлял, что срок каденции Владимира Зеленского завершился 20 мая и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами.
Эксперт в интервью "Украина.ру" раскрыл сценарии развития событий после завершения каденции Зеленского.
киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 04:38
В преддверии хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции ЗеленскогоНа Украине обсуждают реальную возможность внутриполитической смуты в период после 21 мая и думают над тем, не слишком ли дорого обходится украинцам идея непременного возвращения утраченных территорий.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Радалегитимностьпрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
16:57Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде
16:33Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского
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