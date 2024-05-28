Спикер Рады ответил Путину о легитимности Зеленского, вспомнив о демократии
22:42 28.05.2024 (обновлено: 22:47 28.05.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча В. Зеленского с представителями рады и кабинета министров Украины
Владимир Зеленский будет считаться легитимным президентом Украины до тех пор, пока его место не займет новый глава киевского режима. Такая "непрерывность" власти возможна в "демократическом понимании", заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук
Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявлял, что Конституция Украины действительно предусматривает продление полномочий, но не президента, а только Рады. Так, согласно 111 статье полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.
В ответ Стефанчук обратил внимание на часть первую статьи 108 Конституции, согласно которой президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост последователя.
"В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском, а в нормальном, демократическом…понимании. Поэтому президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский", - написал Стефанчук на своей странице в сети.
Помимо этого, Стефанчука всерьез беспокоит, что заявления Путина звучат и в стенах украинского парламента. Таким образом, спикер Рады подтвердил, что часть политиков осознают, что Зеленский не является легитимным лидером страны.
Прежде спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского.
Почему для России имеет значение вопрос легитимности действующей украинской власти читайте на "Украина.ру".
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