Путин: Белый дом сможет избавиться от Зеленского не менее чем через год - 05.06.2024 Украина.ру
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Путин: Белый дом сможет избавиться от Зеленского не менее чем через год
Путин: Белый дом сможет избавиться от Зеленского не менее чем через год - 05.06.2024 Украина.ру
Путин: Белый дом сможет избавиться от Зеленского не менее чем через год
После того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств
2024-06-05T21:40
2024-06-05T21:46
новости
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Он напомнил, что сегодня в Киеве находится нелегитимная власть, отменившая проведение президентских выборов. Перед тем, как отпустить Зеленского Белый дом принудит его к принятию нужных США решений. Он уточнил, что уже сегодня в стране на пост главы киевского режима есть несколько кандидатов.Ранее экс-депутат Рады рассказал, кто сменит Владимира Зеленского.
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новости, владимир зеленский, владимир путин, россия, киев, вашингтон, сво, президент, президентские выборы
Новости, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Киев, Вашингтон, СВО, президент, президентские выборы

Путин: Белый дом сможет избавиться от Зеленского не менее чем через год

21:40 05.06.2024 (обновлено: 21:46 05.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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После того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств
Он напомнил, что сегодня в Киеве находится нелегитимная власть, отменившая проведение президентских выборов. Перед тем, как отпустить Зеленского Белый дом принудит его к принятию нужных США решений.

"Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится. (...) Нужен где-то год, это до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть, когда он все сделает", – указал глава государства.

Он уточнил, что уже сегодня в стране на пост главы киевского режима есть несколько кандидатов.
Ранее экс-депутат Рады рассказал, кто сменит Владимира Зеленского.
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