Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского - 28.04.2024 Украина.ру
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Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского
Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского - 28.04.2024 Украина.ру
Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского
В мае, 20-го числа истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского, от выборов на Украине отказались. Запад пока принимает это решение Киева, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2024-04-28T05:20
2024-04-28T05:20
новости
швейцария
украина
запад
олег неменский
мид
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"Судя по всему, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим, в июне должна состоять так называемая мирная конференция в Швейцарии, смысл проведения которой и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним в первую очередь западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным", – отметил политолог.Легитимность Зеленского могла бы отказаться под вопросом в случае внутренних волнений и восстаний, но в данный момент, считает Неменский, не стоит ожидать "Майдан" несанкционированный Западом.Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Как заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит по так называемой украинской формуле мира в Швейцарии, отметил 11 апреля, что переговоры по украинскому конфликту без участия России бессмысленны, а Москва открыта к взаимодействию по этому вопросу.Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, швейцария, украина, запад, олег неменский, мид
Новости, Швейцария, Украина, Запад, Олег Неменский, МИД

Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского

05:20 28.04.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
В мае, 20-го числа истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского, от выборов на Украине отказались. Запад пока принимает это решение Киева, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
"Судя по всему, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим, в июне должна состоять так называемая мирная конференция в Швейцарии, смысл проведения которой и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним в первую очередь западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным", – отметил политолог.
Легитимность Зеленского могла бы отказаться под вопросом в случае внутренних волнений и восстаний, но в данный момент, считает Неменский, не стоит ожидать "Майдан" несанкционированный Западом.
Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Как заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит по так называемой украинской формуле мира в Швейцарии, отметил 11 апреля, что переговоры по украинскому конфликту без участия России бессмысленны, а Москва открыта к взаимодействию по этому вопросу.
Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиШвейцарияУкраинаЗападОлег НеменскийМИД
 
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