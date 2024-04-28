https://ukraina.ru/20240428/1054789030.html

Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского

Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского - 28.04.2024 Украина.ру

Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского

В мае, 20-го числа истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского, от выборов на Украине отказались. Запад пока принимает это решение Киева, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2024-04-28T05:20

2024-04-28T05:20

2024-04-28T05:20

новости

швейцария

украина

запад

олег неменский

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102694/01/1026940112_0:0:4480:2520_1920x0_80_0_0_e11792e72cf0bb78558c54851deea390.jpg

"Судя по всему, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим, в июне должна состоять так называемая мирная конференция в Швейцарии, смысл проведения которой и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним в первую очередь западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным", – отметил политолог.Легитимность Зеленского могла бы отказаться под вопросом в случае внутренних волнений и восстаний, но в данный момент, считает Неменский, не стоит ожидать "Майдан" несанкционированный Западом.Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Как заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит по так называемой украинской формуле мира в Швейцарии, отметил 11 апреля, что переговоры по украинскому конфликту без участия России бессмысленны, а Москва открыта к взаимодействию по этому вопросу.Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.

швейцария

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швейцария, украина, запад, олег неменский, мид