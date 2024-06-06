https://ukraina.ru/20240606/1055494681.html

Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"

Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы" - 06.06.2024 Украина.ру

Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"

Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока хорошо себя будет чувствовать Америка. Если бы в США разразился большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это пошло бы нам на пользу. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T03:20

2024-06-06T03:20

2024-06-06T03:20

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Западные кураторы уже открыто дают команды Украине, по каким городам России ей нужно наносить удары с помощью их высокоточных систем. Британцам "не сидится на своем острове" и они продолжат "тестировать" свое вооружение на территории России, рассказал эксперт.Европа будет себя комфортно чувствовать до тех пор, пока себя будут комфортно чувствовать Соединенные Штаты. Если бы в Америке случился большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это пошло бы на пользу России, подчеркнул Киселёв.В этом случае "жирная Европа" поняла бы, что наступает ее крах, она бы реально испугалась. Но пока у американских хозяев есть возможность прикрыть ее преступления против жителей России, она безнаказанно продолжит это делать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края

https://ukraina.ru/20240605/1055470694.html

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новости, россия, сша, киселев, европа, всу, удары, обстрелы, ес, гражданская война