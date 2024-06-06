Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы" - 06.06.2024 Украина.ру
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Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"
Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы" - 06.06.2024 Украина.ру
Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"
Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока хорошо себя будет чувствовать Америка. Если бы в США разразился большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это пошло бы нам на пользу. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T03:20
2024-06-06T03:20
новости
россия
сша
киселев
европа
всу
удары
обстрелы
ес
гражданская война
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Западные кураторы уже открыто дают команды Украине, по каким городам России ей нужно наносить удары с помощью их высокоточных систем. Британцам "не сидится на своем острове" и они продолжат "тестировать" свое вооружение на территории России, рассказал эксперт.Европа будет себя комфортно чувствовать до тех пор, пока себя будут комфортно чувствовать Соединенные Штаты. Если бы в Америке случился большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это пошло бы на пользу России, подчеркнул Киселёв.В этом случае "жирная Европа" поняла бы, что наступает ее крах, она бы реально испугалась. Но пока у американских хозяев есть возможность прикрыть ее преступления против жителей России, она безнаказанно продолжит это делать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, киселев, европа, всу, удары, обстрелы, ес, гражданская война
Новости, Россия, США, Киселев, Европа, ВСУ, удары, обстрелы, ЕС, гражданская война

Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"

03:20 06.06.2024
 
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Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока хорошо себя будет чувствовать Америка. Если бы в США разразился большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это пошло бы нам на пользу. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Западные кураторы уже открыто дают команды Украине, по каким городам России ей нужно наносить удары с помощью их высокоточных систем. Британцам "не сидится на своем острове" и они продолжат "тестировать" свое вооружение на территории России, рассказал эксперт.

"Сегодня 10-12 стран дали разрешение Украине бить по нашей территории. Завтра их будет 15-20. Послезавтра — 30, 40 или 50. А потом Америка даст команду, чтобы страны восточной и западной Европы сами нанесли удар по стратегическим объектам в России", — уточнил он.

Европа будет себя комфортно чувствовать до тех пор, пока себя будут комфортно чувствовать Соединенные Штаты. Если бы в Америке случился большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это пошло бы на пользу России, подчеркнул Киселёв.
В этом случае "жирная Европа" поняла бы, что наступает ее крах, она бы реально испугалась. Но пока у американских хозяев есть возможность прикрыть ее преступления против жителей России, она безнаказанно продолжит это делать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
Евгений Норин интервью
Вчера, 06:01
Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка СШАРоссия в ходе СВО продолжит реализовывать свою стратегию, ставящую целью нанести Украине поражение по принципу Первой мировой войны. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны, сохранив лицо и объяснив своему избирателю, что Россия не победила
 
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