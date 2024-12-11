https://ukraina.ru/20241211/1059587421.html

Сирийская карта ГУР, триколор над Курахово, Меркель попалась на "собачьей" манипуляции. Итоги 11 декабря

Сирийская карта ГУР, триколор над Курахово, Меркель попалась на "собачьей" манипуляции. Итоги 11 декабря - 11.12.2024 Украина.ру

Сирийская карта ГУР, триколор над Курахово, Меркель попалась на "собачьей" манипуляции. Итоги 11 декабря

Стало известно, что Минобороны Украины помогало свержению президента Сирии Башара Асада; украинской прессе запретили упоминать пять городов, близких к падению; российские военные подняли флаг РФ над самым высоким зданием Курахово, обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области; экс-канцлера Германии Ангелу Меркель уличили в "собачьем" вранье

2024-12-11T18:00

2024-12-11T18:00

2024-12-11T18:04

эксклюзив

сирия

россия

киев

башар асад

джо байден

кирилл буданов

минобороны

the washington post

вооруженные силы украины

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Сирийская карта ГУРВ среду, 11 декабря, американская газета The Washington Post (WР) выпустила материал, в котором утверждается, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины помогло сирийской вооружённой оппозиции свергнуть на прошлой неделе президента Сирии Башара Асада.Издание уточнило, что "тайная" программа помощи Киева сирийским мятежникам была всем известным секретом, хотя администрация Джо Байдена и продолжает всё отрицать."Украинская разведка направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов в штаб повстанцев в Идлибе, Сирия, четыре-пять недель назад, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"* - Ред.)*, ведущей повстанческой группировке, базирующейся там", - уточняется в материале WР.По информации издания, украинская разведка искала другие фронты нанесения ущерба России и ее союзникам, в числе их мишеней оказалось и законное руководство Сирии.Журналисты The Washington Post также отметили, что Сирия - не единственная в мире страна, где Киев осуществлял удары по России и ее союзникам. В частности, уточнило издание, речь идет и о помощи антиправительственным вооруженным формированиям Мали.Интересно, что сообщения о связи руководителя ГУР Кирилла Буданова** с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* Абу Мохаммадом Джуляни появлялись в СМИ еще в середине сентября.В частности, об этом писали сирийская газета "Аль-Ватан" и турецкая Aydinlik. Обе сообщали о том, что этих двоих связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ."Те-Кого-Нельзя-Называть"Тем временем украинской прессе "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что причина очевидная: "они (населенные пункты. - Ред.) будут освобождены и потеряны для киевского режима".По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Триколор на самом высоком здании КураховоСпустя совсем непродолжительное время в информационных лентах появились сообщения об одном из указанных городов. Российские военные водрузили над самым высоким зданием Курахово флаг РФ. Это строение - элеватор, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона противника.Продвижение ВС РФ в Сумской областиТакже Российская Армия продолжает работу в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия."Занята приграничная территория вокруг села Александрия", - сообщил российский телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на бойцов ВС РФ.Российские бойцы зашли в регион накануне, тогда же телеграм-канал Mash пояснил, что замысел российского командования состоит в создании буферной зоны, а также полном окружении группировки ВСУ в Курской области.Суджанский котел: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской областиС момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе почти 40 тысяч военнослужащих, более 230 танков и 294 боевых машины пехоты. Такие данные были обнародованы военным ведомством РФ, а депутат Госдумы от региона Николай Иванов уточнил, что украинские подразделения "платят высокую цену за свои действия" в регионе.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что ВС РФ ведут грамотные действия в рамках приграничных сражений. А именно - "подрезают "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел, который постепенно закрывается".Меркель уличили в "собачьем" враньеПока российские бойцы работают над уничтожением ВСУ, спонсируемых Западом, пользователи сети уличили одну из его представительниц - бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель - во лжи.Люди выяснили, что она соврала в мемуарах о том, что боится собак. А значит и слукавила, что президент России Владимир Путин якобы травил ее этими животными, зная о ее фобии. В доказательство этого вывода пользователи выложили фото 2016 года, на котором Меркель взяла за лапу полицейского лабрадора по кличке Леп на итальянской ферме Ferrari.Также люди обратили внимание на то, что в 2011 году немецкая газета "Меркур" опубликовала фоторепортаж встречи Меркель и президента Польши в то время Бронислава Коморовского с их совместной прогулки по побережью Балтийского моря. Компанию им составил пес польского лидера, и, как отметили пользователи, никакого страха при этом фрау Меркель не испытывала.Между тем, буквально пару недель назад Меркель обвинила Путина в том, что он, зная о ее фобии, специально подарил ей игрушечного щенка, а также намеренно "пригласил" на их встречу своего лабрадора Кони.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, возможно, реакция Меркель на Кони была продиктована не страхом перед собаками, а тем, что уже тогда - в 2007 году - канцлер не была настроена на диалог с российским лидером."Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему. По всей видимости, это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями. Наверное, это внутренний настрой, который сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Не могу точно утверждать", - сказал Песков.* Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) признана террористической и запрещена в РФ.** Признан в РФ террористом и экстремистом.

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Сергей Зуев

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