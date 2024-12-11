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Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ

Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру

Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ

Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"

2024-12-11T17:45

2024-12-11T17:45

2024-12-11T17:45

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Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУПараллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России". Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.Сегодня, 11 декабря, американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы. Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов. Также российские военные освободили населенные пункты в Луганской Народной Республике и в Запорожской области.Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Глава российского ведомства также добавил, что режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Подробнее об этом — в материале Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабряО продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, дроны, всу, потери всу