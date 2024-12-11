Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
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Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ
Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ
Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
2024-12-11T17:45
2024-12-11T17:45
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Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУПараллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России". Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.Сегодня, 11 декабря, американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы. Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов. Также российские военные освободили населенные пункты в Луганской Народной Республике и в Запорожской области.Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Глава российского ведомства также добавил, что режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Подробнее об этом — в материале Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабряО продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, дроны, всу, потери всу
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВС РФ, дроны, ВСУ, потери ВСУ

Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ

17:45 11.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
"Нам обещали, что 96,3 миллиарда гривен (более 247 миллиардов рублей) будут идти на закупку БПЛА. На самом деле выполнено за 10 месяцев 66,1 миллиарда гривен (около 170 миллиардов рублей) на БПЛА. И отдельная тема качество этих беспилотников. Мы имеем десятки, а то и сотни жалоб из подразделений по поводу дефицита БПЛА и, что от государства часто приходят настолько некачественные дроны, что они не взлетают", — заявила Геращенко.
Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.
Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".
Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.
28-я отдельная механизированная бригада ВСУ
09:54
Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Украина обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России. Об этом в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Сегодня, 11 декабря, американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы.
Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.
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13:06
В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе С приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы. Об этом 11 декабря написала американская газета The New York Times
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов. Также российские военные освободили населенные пункты в Луганской Народной Республике и в Запорожской области.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Глава российского ведомства также добавил, что режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
Подробнее об этом — в материале Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
О продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
 
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