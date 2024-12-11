Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог - 11.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241211/1059593835.html
Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог
Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог - 11.12.2024 Украина.ру
Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог
Осуществлённая 11 декабря атака американскими ракетами с украинской территории по российскому военному аэродрому в Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером в среду заявили в Минобороны РФ
2024-12-11T18:27
2024-12-11T18:31
новости
россия
ростовская область
таганрог
владимир путин
южмаш
"орешник"
сво
свобода слова
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059224862_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_af73f7b0f10c712c70947477ecabfce3.jpg
"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет "ATACMS" американского производства", - сказано в официальном сообщении.Две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отмечено в публикации. Российские военнослужащие пострадали от падения фрагментов ракет. При этом нет разрушений – лишь посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.Ранее, 21 ноября Россия нанесла ракетный удар по днепропетровскому предприятию ВПК "Южмаш". При этом использовался российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник". Ракетный удар стал ответом на атаку ракетами ATACMS по российским военным объектам. Ранее в новостях: Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев" Мнение эксперта на эту тему: "Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"
россия
ростовская область
таганрог
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059224862_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45d82e411b94f4f5a1ec8e693442c721.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, таганрог, владимир путин, южмаш, "орешник", сво, свобода слова, ракеты, ракетный удар, atacms
Новости, Россия, Ростовская область, Таганрог, Владимир Путин, Южмаш, "Орешник", СВО, свобода слова, ракеты, ракетный удар, ATACMS

Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог

18:27 11.12.2024 (обновлено: 18:31 11.12.2024)
 
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Осуществлённая 11 декабря атака американскими ракетами с украинской территории по российскому военному аэродрому в Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером в среду заявили в Минобороны РФ
"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет "ATACMS" американского производства", - сказано в официальном сообщении.
Две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отмечено в публикации.
Российские военнослужащие пострадали от падения фрагментов ракет. При этом нет разрушений – лишь посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.
"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.
Ранее, 21 ноября Россия нанесла ракетный удар по днепропетровскому предприятию ВПК "Южмаш". При этом использовался российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник". Ракетный удар стал ответом на атаку ракетами ATACMS по российским военным объектам.
Ранее в новостях: Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"
Мнение эксперта на эту тему: "Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"
 
НовостиРоссияРостовская областьТаганрогВладимир ПутинЮжмаш"Орешник"СВОсвобода словаракетыракетный ударATACMS
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде
18:35Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии
18:27Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог
18:12Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией
18:00Сирийская карта ГУР, триколор над Курахово, Меркель попалась на "собачьей" манипуляции. Итоги 11 декабря
17:57Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico
17:45Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ
17:29Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
17:21Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
17:21Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии
17:20"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию
17:19"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником
16:49Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
16:48Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла
16:39ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ
16:30IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира
16:26Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска
16:25В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа
16:24МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет
16:00МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
Лента новостейМолния