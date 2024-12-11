Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог
18:27 11.12.2024 (обновлено: 18:31 11.12.2024)
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
Осуществлённая 11 декабря атака американскими ракетами с украинской территории по российскому военному аэродрому в Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером в среду заявили в Минобороны РФ
"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет "ATACMS" американского производства", - сказано в официальном сообщении.
Две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отмечено в публикации.
Российские военнослужащие пострадали от падения фрагментов ракет. При этом нет разрушений – лишь посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.
"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.
Ранее, 21 ноября Россия нанесла ракетный удар по днепропетровскому предприятию ВПК "Южмаш". При этом использовался российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник". Ракетный удар стал ответом на атаку ракетами ATACMS по российским военным объектам.
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