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Приоритеты Трампа, "безумное" решение по ядерному оружию. Главное на Украине на 13:00 11 декабря

Приоритеты Трампа, "безумное" решение по ядерному оружию. Главное на Украине на 13:00 11 декабря - 11.12.2024 Украина.ру

Приоритеты Трампа, "безумное" решение по ядерному оружию. Главное на Украине на 13:00 11 декабря

Трамп заявил, что решение украинского кризиса станет для него приоритетом. В Киеве признали большие потери ВСУ, при этом Украина атаковала транспорт экспертов МАГАТЭ и помогла военной оппозиции в Сирии. Запад из-за "Орешника" может принять "безумное" решение разместить на Украине ядерное оружие

2024-12-11T13:00

2024-12-11T13:00

2024-12-11T13:11

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Победивший в выборах президента США Дональд Трамп в интервью изданию Paris Match заявил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять урегулирование кризиса на Украине."Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он.До этого в ходе встречи в Париже с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявлял, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для скорого окончания конфликта.Причем Зеленский на той же встрече пытался наладить взаимопонимание с Трампом и объяснить, что Украине в случае завершения конфликта будут нужны гарантии безопасности.Один из собеседников агентства заявил, что Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто, а также был настроен на то, чтобы выслушать стороны."Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол", - говорится в публикации.По данным источников агентства, Макрон воспользовался встречей, чтобы показать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины, и что также готовы более равномерно разделить бремя обеспечения безопасности с США.Трамп "обдумывает все детали", уточняют авторы статьи.Как отмечается, встреча дала первые представления о том, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США в его урегулировании пока не ясна.Ранее в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".В ходе предвыборных обещаний Трамп неоднократно заверял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров, причем чуть ли не за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Потери и зверства ВСУВ среду днем воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Также сигнал звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.Украинские СМИ информируют о взрыве, прогремевшем в Днепропетровске.Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais пожаловался на то, что Киев не в состоянии содержать Вооруженные силы Украины (ВСУ), используя только собственные ресурсы, хотя тратит на это 26% ВВП.По его словам, "невозможно содержать такую армию только за счет собственных ресурсов".Министр также признал, что Украина понесла большие потери и ей нужно пополнить военные запасы.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, накануне беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте организации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ).Москва осуждает такие действия, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что "около 15:00 на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов секретариата агентства", а "в 16:37 Украина нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из населенного пункта Каменское после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения".По ее словам, Москва разделяет возмущение руководства МАГАТЭ в связи с этими действиями Киева, считает их провокационными и безрассудными и отмечает, что украинская сторона решила "подвергнуть смертельной опасности сотрудников международной организации, а также российских военнослужащих, обеспечивающих проведение ротации".Она подчеркнула, что действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией совета управляющих МАГАТЭ и призвала США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку Киева и "принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации".ВСУ зверствуют не только на территории Украины и РФ. Киев также помогает террористам в Сирии. Так, украинская разведка оказала содействие "Хайят Тахрир аш-Шам"*, около месяца назад отправив группировке примерно 150 дронов, а также около 20 опытных операторов беспилотников, пишет американская газета Washington Post.Ранее официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи подтверждал, что правительство Украины снабжает вооруженную оппозицию в Сирии беспилотниками и должно нести за это ответственность."Безумное" решение по ядерному оружиюИздание National Interest уверено, что Запад может позволить разместить на Украине ядерное оружие, в частности, атомные бомбы B61, на фоне испытания Россией одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник"."Для начала, идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, не являющейся членом НАТО, или, что еще страшнее, передать его, по сути, безумна. К сожалению, учитывая то, как развивалась война на Украине, ее нельзя отвергать", - говорится в материале.Как отмечается в статье, не только члены НАТО, такие как Польша, пытаются вмешаться "в разговоры о ядерной эскалации против России".По мнению издания, существует много мощного ядерного оружия, которое можно было бы передать полякам или украинцам, однако "атомные бомбы B-61, вероятно, являются лучшим выбором (особенно для Польши)".Москва не раз заявляла, что выступает за недопущение ядерной войны, это является традиционной позицией со времен Советского Союза.Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, в настоящее время – в модификациях 3, 4, 7 и 11. B61-12 предназначена на замену первых трех.B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".Преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений, кандидат политических наук Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская заверила РИА Новости, что вероятность размещения на Украине американского ядерного оружия, есть, но она не очень высока."Это, конечно, высокий уровень эскалации в отношении конфликта, если такое решение будет принято. Оно на самом деле все ближе подтолкнет РФ и США к конфликтным приготовлениям. Технически что-то можно переместить из Европы - тактическое ядерное оружие, которое там располагается. Но все-таки, как мне представляется, ответственность за подобного рода шаг очень высокая... Наверное, какая-то вероятность есть принятия такого решения, но она не настолько высока", - сказала эксперт.По ее словам, не совсем понятно, в какой степени уходящая администрация Джо Байдена может быть готова такой шаг предпринять, тем более, что, по ее мнению, республиканцы говорят о том, что нельзя далее подниматься по эскалационной лестнице в сторону ядерной войны.Эксперт считает, что подобное мнение издания могло заключаться в том, чтобы Украину подтянули в плане предоставления гарантий безопасности до уровня стран НАТО, но при этом все договорные обязательства, которые предусмотрены Североатлантическим договором, распространяться на страну не будут. Она напомнила, что бомбы B61 являются тактическим ядерным оружием и размещены в ряде стран Европы. Контроль над ним, добавила аналитик, по американскому законодательству, должен осуществляться гражданами США, а вопрос о размещении оружия находится в ответственности США.Подробнее о ядерных угрозах - в материале Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами на сайте Украина.ру. * Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, сша, украина, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, ядерное, ядерное оружие, удары, взрыв, воздушная тревога, магатэ