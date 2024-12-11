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Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico

Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico - 11.12.2024 Украина.ру

Польша и Франция обсудят ввод войск на Украину после СВО – Politico

Ввод войск на территорию Украины в миротворческих целях обсудят 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом 11 декабря сообщило издание Politico со ссылкой на свои анонимные источники.

2024-12-11T17:57

2024-12-11T17:57

2024-12-11T17:57

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Обсуждение ввода миротворцев на Украину состоится в Варшаве, куда прибудет президент Франции. Источники издания не уточнили состав французской делегации.Издание также отметило, что Туск заявил о перспективе мирных переговоров в контексте СВО. По словам главы польского правительства, они начнутся нынешней зимой, и Варшава будет активно участвовать в любых обсуждениях мирного процесса.В начале года Макрон активно продвигал идею размещения военнослужащих Евросоюза на Украине. По информации западных изданий, сейчас эта тема актуализирована на переговорах Франции с Британией.Ранее на эту тему: Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас Накануне в новостях: Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши

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новости, франция, украина, польша, эммануэль макрон, politico, ес, туск дональд, переговоры, сво, варшава