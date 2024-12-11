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Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией
Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией - 11.12.2024 Украина.ру
Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией
Руководство Украины готово к переговорам с Россией, но без намерения идти на компромисс. Об этом 11 декабря заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк
2024-12-11T18:12
2024-12-11T18:12
2024-12-11T18:35
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переговоры
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Выступая в эфире украинского телевидения, Подоляк сообщил, что нынешнее руководство Украины готов к переговорам с Россией "на определённых условиях".При этом он отметил наличие иллюзии о том, что за столом переговоров может находиться российский президент Владимир Путин.Ранее в Москве неоднократно обращали внимание на неготовность Киева к переговорам. При этом российские политики напоминали о юридически оформленном Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запрете вести переговоры с Москвой. Решение было подписано Владимиром Зеленским. Также на эту тему: Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Накануне в новостях: Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Сирийская карта ГУР, триколор над Курахово, Меркель попалась на "собачьей" манипуляции. Итоги 11 декабря
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Украина.ру
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новости, россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир путин, офис президента, киев, переговоры, сво
Новости, Россия, Украина, Москва, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Офис президента, Киев, переговоры, СВО
Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией
18:12 11.12.2024 (обновлено: 18:35 11.12.2024)
Руководство Украины готово к переговорам с Россией, но без намерения идти на компромисс. Об этом 11 декабря заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк
Выступая в эфире украинского телевидения, Подоляк сообщил, что нынешнее руководство Украины готов к переговорам с Россией "на определённых условиях".
"Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина потребует справедливых условий, юридическую базу, принуждения России как агрессора на базе международного права”, - заявил Подоляк.
При этом он отметил наличие иллюзии о том, что за столом переговоров может находиться российский президент Владимир Путин
.
"За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", - сказал Подоляк, оценивая перспективу переговорного процесса.
Ранее в Москве
неоднократно обращали внимание на неготовность Киева
к переговорам. При этом российские политики напоминали о юридически оформленном Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запрете вести переговоры с Москвой. Решение было подписано Владимиром Зеленским.