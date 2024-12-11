https://ukraina.ru/20241211/1059593681.html

Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией

Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией - 11.12.2024 Украина.ру

Офис Зеленского готовит "бескомпромиссные" переговоры с Россией

Руководство Украины готово к переговорам с Россией, но без намерения идти на компромисс. Об этом 11 декабря заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк

2024-12-11T18:12

2024-12-11T18:12

2024-12-11T18:35

новости

россия

украина

москва

михаил подоляк

владимир путин

офис президента

киев

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049362208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1ed17559bd6b07625c1843303dab19d.jpg.webp

Выступая в эфире украинского телевидения, Подоляк сообщил, что нынешнее руководство Украины готов к переговорам с Россией "на определённых условиях".При этом он отметил наличие иллюзии о том, что за столом переговоров может находиться российский президент Владимир Путин.Ранее в Москве неоднократно обращали внимание на неготовность Киева к переговорам. При этом российские политики напоминали о юридически оформленном Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запрете вести переговоры с Москвой. Решение было подписано Владимиром Зеленским. Также на эту тему: Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Накануне в новостях: Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Сирийская карта ГУР, триколор над Курахово, Меркель попалась на "собачьей" манипуляции. Итоги 11 декабря

россия

украина

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир путин, офис президента, киев, переговоры, сво