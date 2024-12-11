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Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде

Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде - 11.12.2024 Украина.ру

Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде

Тулси Габбард – в прошлом демократка, а ныне сторонница будущего президента-республиканца США, рискует не возглавить Национальную разведку страны из-за козней противников, которые напоминают о её симпатии к RT и встрече с недавно свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом

2024-12-11T18:46

2024-12-11T18:46

2024-12-11T19:26

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За пять недель до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп находится в непростом положении: реальных подвижек в урегулировании украинского конфликта, который он самоуверенно обещал завершить до 20 января 2025 года, нет, а утверждение ряда выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в будущей администрации оказалось под вопросом. Среди них предложенная на пост главы Национальной разведки США бывшая конгрессвумен от Демократической партии Тулси Габбард, которая с недавних пор стала сторонницей Трампа и даже помогала ему с подготовкой к предвыборным дебатам с вице-президентом страны Камалой Харрис.На фоне историй с самоотводом несостоявшегося генерального прокурора/министра юстиции США Мэтта Гетца и проблем с алкоголем у потенциального главы Пентагона Пита Хегсета персона Габбард отошла на второй план, но после свержения президента Сирии Башара Асада о ней снова заговорили. В преддверии голосования по утверждению на должности в будущей администрации у сенаторов возникло множество вопросов к женщине из-за её тайной поездки в Дамаск в 2017 году, в ходе которой она встретилась с Асадом. Габбард стала первой за несколько лет среди американских политиков, кто сделал это, и заявила, что он не враг США. Большинство американских законодателей тогда занимали жёсткую позицию по отношению к лидеру арабской республики."Просто есть много вопросов, на которые нужно ответить. Я уверена, что она сможет это сделать. Для многих людей она слишком неопределённа, чтобы составить своё мнение, поэтому ей нужно по-настоящему проявить себя", — сказала сенатор-республиканка Шелли Мур Капито, которую рассматривали в качестве потенциального вице-президента США в первый срок правления Трампа.После появления информации о решении Асада покинуть президентский пост 8 декабря бывший конгрессмен-республиканец подполковник Военно-воздушных сил Национальной гвардии США Адам Кинзингер язвительно написал на своей странице в соцсети (кстати, в профиле рядом с именем написан запрещённый в России нацистский лозунг "Slava Ukraini"): "Интересно, предложит ли Тулси Габбард Асаду безопасную гавань в своём доме? Они большие друзья".Кинзингер был один из самых ярых критиков Габбард из-за той поездки, однако сказал, что ему нужно получить больше информации, чтобы подать этическую жалобу на свою коллегу (к тому же они оба ветераны войны в Ираке).Неанонсированный визит законодательницы в арабскую республику вызвал такой резонанс ещё и потому, что мог нарушить федеральный Закон Логана, который запрещает неуполномоченным лицам вести переговоры с иностранным правительством, вовлечённым в спор с США, а с Сирией дипломатические отношения отсутствуют с 2012 года.Тогда, почти восемь лет назад, в январе 2017-го, Габбард рассказала в интервью CNN о своей поездке, о которой не уведомляла фракцию Демократической партии в конгрессе, что изначально не планировала встречаться с Асадом, но когда представилась такая возможность, воспользовалась ею. "Раз мы заявляем, что по-настоящему заботимся о сирийском народе и переживаем из-за его страданий, мы должны быть готовы встречаться с кем угодно, если есть возможность достижения мира", — подчеркнула конгрессвумен.Габбард пообещала добиваться окончания войны в этой стране."Что бы вы ни думали о президенте Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Любое мирное соглашение, любая возможность жизнеспособного мирного соглашения предполагает разговор с ним", — заявила она.Один из сенаторов-республиканцев сообщил изданию Politico, что Габбард уже имеет допуск к совершенно секретной информации (представители переходной команды Трампа подтвердили этот факт), а также отметил, что её повысили в воинском звании до подполковника запаса в 2021-м, т. е. спустя годы после поездки в Сирию."Если бы это было проблемой, то уже давно провели бы расследование, и у неё не было бы такого высокого уровня допуска", — подчеркнул союзник Тулси.Дабы развеять сомнения в собственной компетенции, Габбард на этой неделе начала проводить встречи с членами Сената, от которого и зависит её назначение. Так, 9 декабря она пообщалась с республиканцами Джеймсом Лэнкфордом и Майком Раундсом, входящими в комитет по разведке."Нынешняя обстановка — с коллапсом Сирии – скорее, благоволит Габбард. В 2017 году она ездила в Сирию, встречалась с Башаром Асадом и имеет представление о специфике региона. К тому же Тулси выступает с критикой Турции, а это находит отклик у многих в конгрессе. Поэтому в поддержку Габбард даже выступил ястреб-неокон Линдси Грэм. Они по взглядам очень далеки друг от друга, но сходятся в своём неприятии Турции. Поддерживают Габбард и изоляционисты вроде Рэнда Пола: она тоже давний критик политики бесконечных войн, которые ведёт Вашингтон. Причём здесь Тулси может сослаться на свой личный опыт службы в Ираке", — пишет американист Малек Дудаков.К тому же, как утверждает команда Габбард, у неё хорошие отношения с теми сенаторами-республиканцами, с которыми она работала вместе в палате представителей, в частности с Маршей Блэкберн, Дэном Салливаном, Маркуэйном Маллином и тем же Лэнкфордом.Если против проголосуют все демократы и ещё как минимум трое республиканцев, то Габбард не станет главой Национальной разведки. Так что, как принято говорить в предвыборных агитационных роликах, важен голос каждого.Тем временем противники пытаются всячески помешать её назначению. Около 100 бывших сотрудников органов безопасности США, среди которых бывший первый заместитель главы Госдепартамента Уэнди Шерман и бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Эрик Грин направили обращение в сенат с требованием провести закрытые слушания, чтобы установить, насколько кандидатура Габбард подходит для указанного поста."Некоторые из прошлых действий Габбард ставят под сомнение её способность непредвзято информировать президента, конгресс и весь аппарат национальной безопасности. Сенат должен тщательно оценить, способна ли Габбард эффективно руководить такой крупной организационной структурой", — говорится в документе.Куда дальше пошли её прошлые соратники."Бывшие советники Габбард предполагают, что её взгляды на Россию были сформированы не какой-то тайной вербовкой разведки, насколько им известно, а её неординарными привычками медиапотребления. Три бывших помощника заявили, что Габбард регулярно читала и делилась статьями с российского новостного сайта RT", — сообщил продемократический телеканал ABC, ссылаясь на источники.Алекса Хеннинг, член переходной команды Трампа, заявила, что это ложь и речь идёт ни о чём ином, как о "нескольких бывших, весьма, кстати, анонимных и недовольных сотрудниках".RT в Соединённых Штатах традиционно пытаются выставить в качестве источника "кремлёвской пропаганды", в отношении нескольких руководителей введены санкции, однако у американской аудитории телеканал остаётся весьма востребованным."[Тулси Габбрд] смотрит RT, она даже распространяла ролики RT, и делала это много раз. На этом основании её нельзя подпускать к власти, потому что она — прямо по Оруэллу — совершает мыслепреступление. Она неправильно мыслит, а за мысли, не совпадающие с ценностями либервотной демонократии, следует обструкция", — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.В отличие от Гетца и Хегсета, Габбард было не за что взять, поэтому взяли за приверженность к правде, отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке, колумнист RT Валентин Богданов."Плевать, что подполковник Габбард, насмотревшись на всю бессмысленность бойни в Ираке, развязанной гегемоном из-за безнаказанности, сама в состоянии сделать выводы о том, до чего Соединённые Штаты довели Ближний Восток. Но нет. Не иначе как в 2017 году редакторы RT нашёптывали ей текст длинной записки для сотрудников предвыборной кампании, в которой она изложила свои взгляды на внешнюю политику", —пишет журналист.В частности Габбард обвиняла США и НАТО в провоцировании России и посетовала на враждебность Вашингтона по отношению к президенту РФ Владимиру Путину."Это вопрос уважения, — написала она. — Российский народ — гордый народ, и он не хочет, чтобы США и наши союзники пытались контролировать его и его правительство". Да, такое может написать только настоящий "мыслепреступник", — утверждает Богданов.Кроме того, Тулси рассказывала о наличии американских биолабораторий на территории Украины, а главной причиной начала СВО называла стремление втянуть эту страну в орбиту Североатлантического альянса.Киев молчать не стал, естественно, и внёс её в скандально известную базу сайта "Миротворец" в апреле 2022 года, обвинив в пророссийской риторике и "работе за деньги Кремля". Однако в ноябре 2024-го, после того, как Трамп номинировал её на пост в своей будущей администрации, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины удалил посты с критикой в адрес женщины."Самый "убийственный" аргумент, который приводит ABC, — это слова некоего разведчика-отставника Дага Лондона, который, надувая щёки, считает, что "предполагаемая склонность Габбард хотя бы отчасти полагаться на такие каналы, как RT, для формирования своего взгляда на мир плохо отражает её пригодность для выполнения обязанностей директора Национальной разведки". И в самом деле, настоящий американский разведчик же должен читать только передовицы The New York Times и смотреть только CNN. Чтобы, чего доброго, не получить доступ к другим точкам зрения", — заявил Богданов.Как бы то ни было, путь к должности главы Национальной разведки США через тернии Сената будет для Габбард очень непростым.Читайте также: Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР

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эксклюзив, сша, дональд трамп, талси габбард, башар асад, сенат, демократическая партия, rt, сирия, россия