https://ukraina.ru/20241211/1059594008.html

Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии

Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии - 11.12.2024 Украина.ру

Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии

Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом. А Москву посетил министр обороны Индии Раджнатх Сингх и провел встречу с Владимиром Путиным.

2024-12-11T18:35

2024-12-11T18:35

2024-12-11T18:35

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События в Сирии и в целом нестабильность на всём Ближнем Востоке потребовали новых геополитических консультаций главных игроков БРИКС. Очевидно, что необходимость сверить позиции по украинскому вопросу также назрела после заявлений Дональда Трампа в Париже о готовности Украины к миру и "помощи Китая". Как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе (а после падения режима Асада под угрозой нестабильности оказывают страны Средней Азии) – проанализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Марат БашировСерия консультаций в БРИКС по Сирии. Дмитрий Медведев прилетел в Пекин. Министр обороны Индии Сингх вчера встречался в Кремле с Президентом Путиным и министром обороны Белоусовым. И это только то, что мы видим. … Это говорит о серьезном отношении России, Китая и Индии к тому, что сделали западные спецслужбы (США, Британия), Турция и Израиль с Сирией. … Как бы кто ни относился к режимам других государств, есть ООН и остатки международного права. Есть позиция, что нельзя использовать террористические организации как свои прокси. Всё это было нарушено. И более того, цинизм по отношению к своим гражданам беспрецедентный. Аль-Каида* (запрещена в России и вообще в мире), устроившая теракт в США 11 сентября 2001 года и убившая более 2977 граждан США и других стран, теперь финансируется правительством Байдена, убивает граждан Сирии, грабит и насилует, захватывает власть. Израиль просто оккупирует земли уже не Палестины и Ливана, а бывшего признанного государства Сирия, говоря, что "нет режима в Сирии - нет наших обязательств и мы делаем что хотим". … Вывод: однополярный мир Запада не сдастся и правил нет окончательно, а значит будут спецоперации и против Китая, России, Индии, Бразилии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы, КНДР, Ирана, да везде, где власти дадут хоть чуть слабины. Запад, сопротивляясь многополярному миру, пошёл по пути уничтожения власти в этих государствах. Террористические акты в отношении населения и убийства государственных лидеров - вот сценарий, который начали реализовывать. И тут не до экономической конкуренции, вопрос встал совсем в иной плоскости: эта война без правил и чести. И на этот вызов придется отвечать. … Я как-то не верил в Третью мировую. А теперь почти принял её неизбежность. С ядеркой и переносом войны и в Западную Европу, и в США. … Шуток и так не было, а теперь они совсем кончились. Всё серьезно.Политолог Максим ЖаровМедведев едет в Китай с двухдневным визитом, а Путин сегодня принимал в Москве министра обороны Индии. Накануне начала чрезвычайно запутанной многоуровневой игры по "заморозке" украинского конфликта Кремль желает досконально знать текущую позицию Китая и Индии.Трамп в одном из своих последних нашумевших постов намекнул, что "Китай может помочь" по Украине. Но судя по весьма знаковой оговорке Трампа в интервью NBC, "я остановлю эту войну. Если смогу", будущий глава Америки наконец-то понял, что манипулируя через СМИ "планом Келлога", демократы приготовили ему ловушку. Легко читаемые манёвры Киева по созданию на немецкой базе коалиции за вступление Украины в НАТО в обход Трампа тоже говорят за то, что к инаугурации Трампа все возможные пути "заморозки" украинского конфликта будут заблокированы нежелающими этого внешними акторами. Так что Медведев едет сейчас в Пекин узнавать, насколько сильно в действительности Китай хочет "заморозки" украинского конфликта. Потому что выбранная Пекином стратегия "перенапряжения" сил у основных акторов в Сирии вполне может быть применена им и на Украине. Для этого будет достаточно убрать с доски в Киеве — случайно или намерено — Зеленского. И дальше будет, с учетом того, как привыкли играть на Украине англичане, все ровно так, как происходит сейчас в Сирии.Политолог Дмитрий ЕвстафьевС особенным сочувствием я всегда следил за творчеством "прокитайских прогрессистов", людей небездарных, но не понимающих главное: нет более зависимой от мировой геоэкономической конъюнктуры страны и общества (это тоже очень важно), чем Китай. И нет больших империалистов в современном мире, нежели китайская элита.Свобода маневра КНР на 2019 год, когда Запад принял решения форсировать силовое противоборство с Россией, уже была меньше, чем у России. И за прошедшие пять лет, в отличие от России, она сократилась. Мне в этом плане гораздо проще: я всегда воспринимал нынешнюю ситуацию как частный случай межимпериалистических противоречий. Его особенности сводятся к трем моментам: - в силу относительного ослабевания "ядра" системы однополярного глобального мира (тоже естественный процесс – читайте выдающегося экономиста М.Спенса, либерал, кстати) в "Игру" локально выключились державы второго уровня, создающие пространство "неоимпериализма". - в конкуренции НАРАВНЕ (а не как младшие партнеры) с государствами принимают участие СИСТЕМЫ, как надгосударственные, так и суб-государственные. Одной из таких систем, получившей ситуативно большую "фору", и стала "партия хаоса" Р.Мура. Но она как бы не одна в этом сегменте, просто она обладает наибольшим потенциалом. - политические процессы накладываются на "великое переселение народов", которое по факту уже больше, чем-когда либо в истории. Переселение, конечно, не стихийное, но и нельзя сказать, чтобы оно было совершенно управляемое. И "дьявол" как раз кроется в ситуативных завихрениях. Но то, что переселение народов явление неслучайное, можно даже не сомневаться. И об этом тоже будем говорить, но без антимигрантских перехлестов. Главное, что готов сказать в основном канале по "мирным переговорам" по Украине: ключевая разница между ситуацией в Стамбуле весной 2022 г. и сейчас проста: тогда Запад и Китай собирались "замораживать" конфликт за наш счет и с предсказуемыми последствиями для внутренней ситуации в России. Теперь Китай и США (понятна разница?) согласны замораживать конфликт за счет Украины и с непонятными последствиями для нее. ТГ-канал "Мейстер"Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом для встречи с руководством страны. Цель поездки не объявлена, и деликатные подробности вряд ли будут сообщены прессе, однако догадаться о них мы можем, оценив фон этой встречи. А он следующий: нарастающие угрозы Китаю и БРИКС со стороны победившего Трампа, его же встреча в Париже с Зеленским и обсуждение судьбы Украины, угрозы новых санкций ЕС, а также контрмеры самого Китая – запрет на экспорт редкоземельных металлов в США, а также запчастей к дронам для ЕС и США. Китай, который хоть и поддерживает Россию, но до поры до времени успешно торговал товарами двойного назначения с нашими противниками, чувствует, что обстановка в мире меняется. Часть западных элит во главе с Трампом стремится завершить конфликт на Украине, после чего КНР сменит Россию на пьедестале главного конкурента. Изменения в мире, а также разгорающаяся торговая война с Западом не только требуют обсуждения с российским партнером, но и снижают градус осторожности Китая – он все меньше боится проблем в торговле с Западом из-за сотрудничества с Россией, ведь конфликт с ним и так разгорается.Медведеву в Китае, несомненно, будет о чем поговорить – и о гармонизации позиции по Украине, где позиция КНР может усилить российскую, и по экспорту товаров двойного назначения. Если на Запад экспорт тех же дронов и комплектующих к ним будет перекрыт, то Россия была бы не против помочь китайцам со сбытом этой продукции – наши потребности в условиях конфликта и планов наращивания выпуска дронов, имеющих большой процент китайских комплектующих, огромны.Публицист Алексей БобровскийНо все как-то забыли про Китай, и что в 2022 Сирия присоединилась к его "Один пояс, один путь". На него надеялись и в вопросе восстановления Сирии. Теперь ее нет. Но и Китай рассчитывал по Сирии на треугольник Москва-Тегеран-Пекин. Пока по всем странам, куда он заходит, англосаксы бьют прямой наводкой. У англосаксов задачи остаются прежними: - удар по рынкам сбыта Китая, - удар по местам сухопутной инфраструктуры с востока на запад, - конфликт на Ближнем Востоке, - фрагментация мировой экономики. В ближайшее время новыми красками должен заиграть призыв нашего президента о разработке системы коллективной безопасности в Евразии без внешних сил. Времени совсем нет. "Партнеры" уже подготовили второй фронт в Евразии.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины

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