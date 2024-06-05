"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055466068.html
"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа
"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа - 05.06.2024 Украина.ру
"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа
"Караул" устал от бесконечных миграционных проблем в Европе. Для Запада миграция — самая страшная проблема. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
2024-06-05T05:50
2024-06-05T05:50
европа
украина
запад
дональд трамп
джордж сорос
европарламент
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053343746_0:225:2934:1876_1920x0_80_0_0_2c11e8d5c130a3267a13f1604b430118.jpg
Он напомнил, что через Италию идет безумное число людей — африканский потом. Поток украинский — несколько миллионов беженцев, добавил политолог.Эксперт подчеркнул, что Словакия и Венгрия уже против поддержки Украины, а без их голосов не может быть принято какое-либо решение в ЕС. То есть Словакия и Венгрия могут заблокировать любой пакет и любое голосование. Этот список стран может расшириться, заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию, также выразил свое мнение по поводу выборов в европейский парламент.Эксперт заявил, что даже если ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, единство в вопросе поддержки Украины не пошатнется. Потому что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект, объяснил Ковач."Для большинства решений, которые принимает Европарламент в Страсбурге на пленарном заседании, путем голосования 752 депутатов, требуется минимум 50% голосов. На одном пленарном заседании 115 решений принимает парламент, я это иногда называл даже заводом законов. Для серьезных решений требуется 51% голосов. Тут могут быть проблемы, но в Еврокомисии настолько опытные политики, что всегда найдут способ продвинуть свои решения", — отметил Ковач.Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиПолный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240601/1055431900.html
европа
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053343746_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_804f7e38327c837f6dcbc9c7db797f0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, украина, запад, дональд трамп, джордж сорос, европарламент, ес
Европа, Украина, Запад, Дональд Трамп, Джордж Сорос, Европарламент, ЕС

"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа

05:50 05.06.2024
 
© AP / Sergei Chuzavkov
- РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP / Sergei Chuzavkov
Читать в
"Караул" устал от бесконечных миграционных проблем в Европе. Для Запада миграция — самая страшная проблема. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
Он напомнил, что через Италию идет безумное число людей — африканский потом. Поток украинский — несколько миллионов беженцев, добавил политолог.
"От украинцев уже стонет Польша и Прибалтика. И, конечно, нужно разбираться с этой ситуацией. В США то же самое. Недаром Трамп заявил, что если он придет к власти, депортации начнутся в тот же день. Поэтому Европа ждет таких же членов европейского парламента — которые начнут говорить таким же как Трамп языком: ясным, четким и понятным для народа", — считает Вайнер.
Эксперт подчеркнул, что Словакия и Венгрия уже против поддержки Украины, а без их голосов не может быть принято какое-либо решение в ЕС. То есть Словакия и Венгрия могут заблокировать любой пакет и любое голосование. Этот список стран может расшириться, заключил Вайнер.
Зеленский пресс-конференция
1 июня, 13:08
"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и УкраинеВладимир Зеленский - это "верховный жрец" Украины. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию, также выразил свое мнение по поводу выборов в европейский парламент.
Эксперт заявил, что даже если ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, единство в вопросе поддержки Украины не пошатнется. Потому что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект, объяснил Ковач.
"Для большинства решений, которые принимает Европарламент в Страсбурге на пленарном заседании, путем голосования 752 депутатов, требуется минимум 50% голосов. На одном пленарном заседании 115 решений принимает парламент, я это иногда называл даже заводом законов. Для серьезных решений требуется 51% голосов. Тут могут быть проблемы, но в Еврокомисии настолько опытные политики, что всегда найдут способ продвинуть свои решения", — отметил Ковач.
Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
ЕвропаУкраинаЗападДональд ТрампДжордж СоросЕвропарламентЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита
07:00Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
06:18Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
06:07Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата
06:07"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
06:05Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
06:01Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
05:52Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
05:50"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа
05:43Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
05:42Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
05:40"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война
05:30Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
05:20"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
05:10"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
05:00"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов
04:50"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
04:40Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
04:20Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
Лента новостейМолния