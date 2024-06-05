https://ukraina.ru/20240605/1055466068.html

"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа

"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа - 05.06.2024 Украина.ру

"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа

"Караул" устал от бесконечных миграционных проблем в Европе. Для Запада миграция — самая страшная проблема. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер

2024-06-05T05:50

2024-06-05T05:50

2024-06-05T05:50

европа

украина

запад

дональд трамп

джордж сорос

европарламент

ес

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Он напомнил, что через Италию идет безумное число людей — африканский потом. Поток украинский — несколько миллионов беженцев, добавил политолог.Эксперт подчеркнул, что Словакия и Венгрия уже против поддержки Украины, а без их голосов не может быть принято какое-либо решение в ЕС. То есть Словакия и Венгрия могут заблокировать любой пакет и любое голосование. Этот список стран может расшириться, заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию, также выразил свое мнение по поводу выборов в европейский парламент.Эксперт заявил, что даже если ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, единство в вопросе поддержки Украины не пошатнется. Потому что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект, объяснил Ковач."Для большинства решений, которые принимает Европарламент в Страсбурге на пленарном заседании, путем голосования 752 депутатов, требуется минимум 50% голосов. На одном пленарном заседании 115 решений принимает парламент, я это иногда называл даже заводом законов. Для серьезных решений требуется 51% голосов. Тут могут быть проблемы, но в Еврокомисии настолько опытные политики, что всегда найдут способ продвинуть свои решения", — отметил Ковач.Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиПолный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240601/1055431900.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, украина, запад, дональд трамп, джордж сорос, европарламент, ес