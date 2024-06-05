https://ukraina.ru/20240605/1055464898.html

"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ

"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ - 05.06.2024 Украина.ру

"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ

У ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T03:00

2024-06-05T03:00

2024-06-05T03:00

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Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас России необходимо уделить особое внимание средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал волонтер.К сожалению, отечественный РЭБ системно еще не выстроен. Существуют отдельные очаги, где есть возможность всё перекрывать РЭБом. Также есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров, отметил он.Но у ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам, указал специалист.С этой проблемой нужно что-то делать. Поэтому России нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить вражеские беспилотники, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву

https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

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новости, россия, украина, харьковская область, александр перенджиев, вс рф, бпла, рэб, беспилотники, авиация, технологии