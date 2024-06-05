"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
У ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас России необходимо уделить особое внимание средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал волонтер.
К сожалению, отечественный РЭБ системно еще не выстроен. Существуют отдельные очаги, где есть возможность всё перекрывать РЭБом. Также есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров, отметил он.
Но у ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам, указал специалист.
"Мы знаем, что у ВСУ много беспилотной авиации. Они получают ее десятками тысяч и ежедневно используют на фронте десятки тысяч дронов различных типов. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ", – отметил Садулаев.
С этой проблемой нужно что-то делать. Поэтому России нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить вражеские беспилотники, резюмировал собеседник издания.
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