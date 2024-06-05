"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055464898.html
"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ
"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ - 05.06.2024 Украина.ру
"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ
У ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T03:00
2024-06-05T03:00
новости
россия
украина
харьковская область
александр перенджиев
вс рф
бпла
рэб
беспилотники
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042243858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b31f697178fe99dccdff61ac733ceb2.jpg
Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас России необходимо уделить особое внимание средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал волонтер.К сожалению, отечественный РЭБ системно еще не выстроен. Существуют отдельные очаги, где есть возможность всё перекрывать РЭБом. Также есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров, отметил он.Но у ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам, указал специалист.С этой проблемой нужно что-то делать. Поэтому России нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить вражеские беспилотники, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042243858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4364a0fb4d82ca973fdb450513be5fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, харьковская область, александр перенджиев, вс рф, бпла, рэб, беспилотники, авиация, технологии
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Александр Перенджиев, ВС РФ, БПЛА, РЭБ, беспилотники, авиация, технологии

"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ

03:00 05.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
У ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас России необходимо уделить особое внимание средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал волонтер.
К сожалению, отечественный РЭБ системно еще не выстроен. Существуют отдельные очаги, где есть возможность всё перекрывать РЭБом. Также есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров, отметил он.
Но у ВС РФ нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нормально действовать российским войскам, указал специалист.
"Мы знаем, что у ВСУ много беспилотной авиации. Они получают ее десятками тысяч и ежедневно используют на фронте десятки тысяч дронов различных типов. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ", – отметил Садулаев.
С этой проблемой нужно что-то делать. Поэтому России нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить вражеские беспилотники, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 04:43
Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США У нас нет существенных успехов на фронте. Но у нас есть оптимальные успехи, которые позволяют выдавливать противника с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области мы понемногу освобождаем населенные пункты
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковская областьАлександр ПеренджиевВС РФБПЛАРЭБбеспилотникиавиациятехнологии
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
04:40Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
04:20Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
04:00Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО
03:45Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"
03:30Перенджиев рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом доводит до истерики Запад и киевский режим
03:20Герман Садулаев о том, почему важно создать универсальную модель окопного РЭБ и наладить единую связь
03:10Маски сброшены: Перенджиев объяснил, почему коллективный Запад открыто объявил войну России
03:00"С этим нужно что-то делать": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно выстраивать систему РЭБ
23:48Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России
23:20Американский паспорт больше не поможет украинцам покинуть страну
22:55Трое пассажиров автобуса в Шебекино получили ранения из-за атаки дрона ВСУ
22:33На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях СВО
22:01Зеленский поедет к Макрону, чтобы обсудить потребности Киева и пожаловаться на российское наступление
21:31В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении
20:57Путин поручил Шойгу курировать работу по развитию ОПК
20:43Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны
20:15План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg
19:39Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии
Лента новостейМолния