Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию - 04.06.2024 Украина.ру
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Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию
Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию - 04.06.2024 Украина.ру
Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию
События СВО могли пойти по благоприятному сценарию, если бы быстро сдались гарнизоны ВСУ и если бы местные власти быстро перешли на сторону России. Не хватило всего чуть-чуть, чтобы события пошли совершенно в другом ключе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T04:50
2024-06-04T04:50
новости
россия
украина
запад
ростислав ищенко
сво
спецоперация
сценарий
война
германия
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Россия сейчас находится на завершающем этапе войны, которая оказалась не такой, как предполагалось. Но никто никогда не предполагает, что какая-либо война будет именно такой, рассказал эксперт.Он напомнил, что когда началась Тридцатилетняя война (1618-1648 гг), стороны считали, что она продлится максимум год. Более того, они каждый год заключали то мир, то перемирие. Но она продолжалась 30 лет и унесла с собой половину Германии. Хотя все начиналось очень уютно, добавил обозреватель.Случилось так, как случилось. Но тогда принимались такие решения, которые могли быть приняты в такого рода ситуациях. Когда стало ясно, что без столкновения не обойтись, возник заманчивый вариант решить украинскую проблему без большого кровопролития, подчеркнул он. Более того, если бы России удалось повторить грузинский сценарий на Украине, Запад бы оказался полностью парализован. Он бы не смог нам что-то предъявить. Но война и политика — это целый комплекс случайностей. Невозможно просчитать все до мельчайших деталей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
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новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, сво, спецоперация, сценарий, война, германия
Новости, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, СВО, Спецоперация, сценарий, война, Германия

Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию

04:50 04.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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События СВО могли пойти по благоприятному сценарию, если бы быстро сдались гарнизоны ВСУ и если бы местные власти быстро перешли на сторону России. Не хватило всего чуть-чуть, чтобы события пошли совершенно в другом ключе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия сейчас находится на завершающем этапе войны, которая оказалась не такой, как предполагалось. Но никто никогда не предполагает, что какая-либо война будет именно такой, рассказал эксперт.
Он напомнил, что когда началась Тридцатилетняя война (1618-1648 гг), стороны считали, что она продлится максимум год. Более того, они каждый год заключали то мир, то перемирие. Но она продолжалась 30 лет и унесла с собой половину Германии. Хотя все начиналось очень уютно, добавил обозреватель.
"События СВО могли пойти по благоприятному для нас сценарию, если бы где-то быстро сдались гарнизоны и если бы местные власти быстро перешли на сторону России. Но они колебались. Не хватило всего чуть-чуть, чтобы события пошли совершенно в другом ключе", - отметил Ищенко.
Случилось так, как случилось. Но тогда принимались такие решения, которые могли быть приняты в такого рода ситуациях. Когда стало ясно, что без столкновения не обойтись, возник заманчивый вариант решить украинскую проблему без большого кровопролития, подчеркнул он.
Более того, если бы России удалось повторить грузинский сценарий на Украине, Запад бы оказался полностью парализован. Он бы не смог нам что-то предъявить. Но война и политика — это целый комплекс случайностей. Невозможно просчитать все до мельчайших деталей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Вчера, 19:30
Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с ВостокаМожно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным
 
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