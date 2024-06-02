https://ukraina.ru/20240602/1055415320.html

Злой медведь готов на все: экс-депутат Европарламента о тех, кого Россия "держит в мохнатых лапах"

Злой медведь готов на все: экс-депутат Европарламента о тех, кого Россия "держит в мохнатых лапах" - 02.06.2024 Украина.ру

Злой медведь готов на все: экс-депутат Европарламента о тех, кого Россия "держит в мохнатых лапах"

Европейские страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России пытаются показать себя более решительным, смелым перед другими. А те, кто против — боятся "разозленного медведя"

2024-06-02T05:35

2024-06-02T05:35

2024-06-02T05:35

россия

сша

киев

джо байден

йенс столтенберг

европарламент

всу

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш отметил, что, если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа."Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране? Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное — за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями", — добавил Белаш.Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от пораженияГермания убеждена, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружиемПрезидент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе. Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее времяЛидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативеПолный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.

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россия, сша, киев, джо байден, йенс столтенберг, европарламент, всу