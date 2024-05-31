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От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона

От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона - 31.05.2024 Украина.ру

От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона

На текущей неделе руководство Франции проявляло чрезмерную воинственность, втягивая свою страну в конфликт на Украине. Президент Макрон, то собирается вводить войска, то говорит, что его не так поняли.

2024-05-31T06:20

2024-05-31T06:20

2024-05-31T06:20

франция

россия

украина

эммануэль макрон

сергей нарышкин

владимир зеленский

служба внешней разведки

нато

reuters

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Франция на днях разрешила Киеву бить своим оружием по старым территориям РФ. Издание LeMondeна сообщило, что Франция скоро может отправить военных инструкторов в Украину, а по данным Reuters, Макрон может объявить об этом решении на следующей неделе во время визита Зеленского. Неофициально французские наемники и инструкторы уже давно находятся на Украине.Опыт КоминтернаОднако в эту игру можно играть вдвоем. В мае директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступал на круглом столе, посвященном годовщине создания Коммунистического интернационала (Коминтерна). По его словам, на популярность организации повлияла ее оппозиция нацизму.Сергей Нарышкин призвал использовать опыт организации, назвав его прогрессивным и созидательным. "Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки", - заявил глава СВР.В свое время эта организация приложила немало усилий для борьбы с западным империализмом в странах Азии, Африки и Латинской Америки, помогая движениям сопротивления против колонизаторов из Франции и Великобритании. И во многих из этих стран об этом помнят.Формально организация была распущена в 1943 году, что являлось одним из требований западных союзников по антигитлеровской коалиции для открытия ими второго фронта в Европе против нацистской Германии. Её деятельность уж очень им досаждала. Однако теперь эти западные страны поддерживают и подпитывают нацизм на Украине и в ряде стран Восточной Европы, включая Прибалтику.Бунт в КанакииВ мае в одной из французских колоний в Тихом океане, Новой Каледонии, которую местное населения называет Канакией, вспыхнуло восстание местного населения против французского господства. Местные жители, канаки, взбунтовались в частности против реформы избирательной системы, которая предоставляет право голоса французам, переехавшим на эти острова из метрополии.Канаки справедливо полагают, что наплыв белых мигрантов лишит их прав и самоуправления. Их на островах осталось 39% населения, и проживают они преимущественно в гетто. Все предыдущие референдумы о независимости архипелага ни к чему не приводили, так как коренное население там уже составляет меньшинство (против независимости высказывались последний раз 53%).В ходе беспорядков несколько человек погибли, были сожжены целые районы городов Новой Каледонии, разграблению подверглись магазины французских поселенцев.Первым огонь, по сообщениям местной прессы, открыл белый поселенец, защищая свое добро, но был растерзан толпой. В ответ были застрелены двое повстанцев, а те в ответ застрелили французского жандарма. Дым над райскими тропическими островами поднимается уже третью неделю.Макрон ввел войска в Новую Каледонию (3000 тяжеловооруженных жандармов), запретил там соцсеть TikTok, так как через нее распространялись видео жестокости французских жандармов при подавлении протестов. Около 400 лидеров канаков были арестованы."Восстание в мае 2024 года было настолько массовым, что президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось перестать повторять свои угрозы ввести "войска НАТО на территорию Украины", чтобы нанести экстренный визит в Канакию", - пишет американский левый журналист Джон Каталинотто.В Новой Каледонии президента Франции встречали плакаты: "Макрон, на твоих руках кровь канаков". Французские СМИ на архипелаге сразу же стали в старом расистском ключе противопоставлять "европейские ценности" "варварству" канаков."Рука Баку и Москвы"Франция обвинила Азербайджан, КНР и РФ в этих беспорядках. В частности об этом заявил министр внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен. Французское издание напоминает, что в июле 2023 года Азербайджан собрал в Баку представителей сил, выступающих за независимость Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии и Французской Полинезии. Все это якобы из-за поддержки Францией Армении.Американское издание Politico пишет, что Париж якобы накануне беспорядков в Новой Каледонии фиксировал действия РФ и Азербайджана. "Мы фиксировали деятельность России и Азербайджана в Новой Каледонии в течение нескольких недель, даже нескольких месяцев. Они продвигают версию о том, что Франция является колониалистическим государством", — заявил изданию сотрудник французской разведки, словно это не так.Дорогой "Камешек"Франция захватила Новую Каледонию в 1853 году и с тех пор удерживает архипелаг, подавляя периодические восстания коренного населения. Десятилетиями туда ссылали каторжников, включая пленных участников Парижской коммуны.Самые крупные организации восставших канаков – Координационный союз полевых действий (CCAT) и Фронт национального освобождения социалистической Канакии (последний вырос из Партии освобождения канаков – PALIKA).Канакия состоит из трех населенных островов общей площадью около 18500 квадратных километров, примерно такова же площадь Гавайских островов, и это больше, чем Пуэрто-Рико, колония США в Карибском море.Архипелаг расположен в южной части Тихого океана. Самый крупный остров Гранд-Тер имеет большую лагуну для крупных судов, а местные его называют "Камешком".Французские геологи описывают "Камешек" как почти сплошную глыбу никеля. Канакия обладает четвертым по величине запасом никеля в мире, применяемого, в том числе, для производства аккумуляторов. На "Камешке" перерабатывается около 9 % всего никеля в мире.Кроме того, в водах вокруг Канакии разведаны крупные запасы нефти, кобальта и редкоземельных металлов. Этот "Камешек" находится на другом конце света от Парижа, но крайне важен еще и как военно-морская база в регионе, который страны НАТО намерены использовать против растущего влияния КНР.Однако, судя по регулярным восстаниям и новой вспышке недовольства местного населения, канаков никто не спрашивал по поводу эксплуатации островов и их природных богатств.О том, как деятельность президента Франции оценивают политики в самой Франции - в материале Макрон создает колоссальный риск для безопасности французов – Ле Пен

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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франция, россия, украина, эммануэль макрон, сергей нарышкин, владимир зеленский, служба внешней разведки , нато, reuters