https://ukraina.ru/20240530/1055378409.html

Макрон создает колоссальный риск для безопасности французов - Ле Пен

Макрон создает колоссальный риск для безопасности французов - Ле Пен - 30.05.2024 Украина.ру

Макрон создает колоссальный риск для безопасности французов - Ле Пен

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал украинские удары по военным объектам на территории России, - это очередной шаг к мировой войне. Таким мнением 30 мая поделилась президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo

2024-05-30T11:11

2024-05-30T11:11

2024-05-30T11:11

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"Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну. Это заявление стало дополнительным шагом к ней. Я против этого и считаю, что это создает колоссальный риск для безопасности наших граждан", - указала она.Политик отметила, что поддерживает поставки Киеву лишь оборонительных вооружений.По мнению Ле Пен, необходимо вернуться к переговорам, а Макрон вместо этого готовит общество к объявлению об отправке войск на Украину."Необходимо найти путь к диалогу. Каждый знает, что победа не будет военной. Единственный способ - это найти пути для переговоров. Надо оказывать Украине военную помощь без отправки войск. Макрон же готовит нас к тому, что мы отправим военных на Украину. Это еще один тревожный шаг", - сказала политик.На днях Макрон заявил, что Украине нужно разрешить поражать на территории России те объекты, откуда ведутся обстрелы. По его мнению, поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта. Макрон также сообщил, что в ходе визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе объявит о дополнительной помощи Киеву, в том числе, о возможной отправке французских военных инструкторов.В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.

https://ukraina.ru/20240529/1055362196.html

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новости, украина, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир зеленский, россия, война