https://ukraina.ru/20240529/1055347764.html
Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP
Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP - 29.05.2024 Украина.ру
Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP
Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на "несколько западных источников"
2024-05-29T09:55
2024-05-29T09:55
2024-05-29T09:55
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Журналисты не уточняют, по какие именно объектам ВСУ нанесли удары.В Минобороны России сообщали, что в ночь на 27 мая над территорией Краснодарского края уничтожены четыре украинских БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО таким образом повышает градус эскалации.
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новости, россия, краснодарский край, краснодар, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, всу, оружие, запад
Новости, Россия, краснодарский край, Краснодар, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, оружие, Запад
Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP
Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на "несколько западных источников"