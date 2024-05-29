https://ukraina.ru/20240529/1055347764.html

Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP

Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP - 29.05.2024 Украина.ру

Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFP

Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на "несколько западных источников"

2024-05-29T09:55

2024-05-29T09:55

2024-05-29T09:55

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всу

оружие

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Журналисты не уточняют, по какие именно объектам ВСУ нанесли удары.В Минобороны России сообщали, что в ночь на 27 мая над территорией Краснодарского края уничтожены четыре украинских БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО таким образом повышает градус эскалации.

https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснодарский край, краснодар, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, всу, оружие, запад