ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик - 27.05.2024 Украина.ру
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ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик
ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик - 27.05.2024 Украина.ру
ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик
Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Геленджик. Об этом сообщил 27 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале
2024-05-27T09:35
2024-05-27T09:35
новости
геленджик
краснодарский край
россия
беспилотники
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всу
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Обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар удалось потушить.Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.В Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 27 мая над территорией Краснодарского края уничтожены четыре украинских БПЛА. Также беспилотники сбили над Брянской, Белгородской и Орловской областями.
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новости, геленджик, краснодарский край, россия, беспилотники, бпла, всу
Новости, Геленджик, краснодарский край, Россия, беспилотники, БПЛА, ВСУ

ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик

09:35 27.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдых в санатории "Красная Талка" в Краснодарском крае
Отдых в санатории Красная Талка в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Геленджик. Об этом сообщил 27 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале
"Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО", - написал глава региона.
Обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар удалось потушить.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.
В Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 27 мая над территорией Краснодарского края уничтожены четыре украинских БПЛА. Также беспилотники сбили над Брянской, Белгородской и Орловской областями.
08:04
Главное за ночь 27 мая
 
НовостиГеленджиккраснодарский крайРоссиябеспилотникиБПЛАВСУ
 
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