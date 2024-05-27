ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдых в санатории "Красная Талка" в Краснодарском крае
Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Геленджик. Об этом сообщил 27 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале
"Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО", - написал глава региона.
Обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар удалось потушить.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.
В Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 27 мая над территорией Краснодарского края уничтожены четыре украинских БПЛА. Также беспилотники сбили над Брянской, Белгородской и Орловской областями.