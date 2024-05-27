https://ukraina.ru/20240527/1055301390.html

ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик

ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик - 27.05.2024 Украина.ру

ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик

Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Геленджик. Об этом сообщил 27 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале

2024-05-27T09:35

2024-05-27T09:35

2024-05-27T09:35

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Обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар удалось потушить.Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.В Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 27 мая над территорией Краснодарского края уничтожены четыре украинских БПЛА. Также беспилотники сбили над Брянской, Белгородской и Орловской областями.

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новости, геленджик, краснодарский край, россия, беспилотники, бпла, всу