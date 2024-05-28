https://ukraina.ru/20240528/1055331593.html

Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство

Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство - 28.05.2024 Украина.ру

Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство

Сегодня даже немецкая газета Bild не может точно сказать, над чем заливисто и заразительно смеялись первые леди Франции и Германии -- Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер во время посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине, проходя мимо каменных плит, установленных в память об убитых евреях.

2024-05-28T15:30

2024-05-28T15:30

2024-05-28T16:00

олаф шольц

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the economist

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Может, они не очень точно знают значение слова "геноцид", который по отношению к 6 миллионам евреев, уничтоженных в годы Второй мировой войны предками нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который тоже склонен хохотать, когда ему говорят о геноциде русских в Донбассе.Может, когда их мужья всем своим видом демонстрировали общепринятую дежурную скорбь, дамы выяснили, что слово "мсье" по смыслу по-немецки звучит, как "херр", и наоборот: херр по-французски -- это мсье. При том, что Шольца назвали, как припечатали, прозвищем "ливерная колбаса", а вот президенту Франции Эмманюэлю Макрону достались погоняла и того покруче – "Униженный пудель", "Киндер-сюрприз", а то и вообще "Перхоть".Но все эти фонетические тонкости, согласитесь, смешны, если разбирать слова в русской лексике. А вот необъяснимый хохот у памятников чудовищному преступлению – это всегда подло, цинично и в высшей степени не по-человечески.Кроме того, муженькам смешливых дамочек – Шольцу и Макрону – абсолютно не до смеха по ситуации, которая складывается и у них в странах, и в Европе, и в мире и даже в отношениях между Германией и Францией, которых еще недавно все позиционировали, как флагманов Европы и европейских паровозиков, которые тянули остальные страны континента к более тесной и как бы взаимовыгодной интеграции в ЕС.Теперь же, их коллективный хозяин – США взяли курс, с одной стороны, на финансово-экономическое "обезжиривание" ЕС и превращения его из конкурента в зависимого сателлита и донора всего, чего не хватает американской экономике. С другой – на возможное поле битвы с Россией с одной целью – максимально нанести ощутимый ущерб России и не дать ей завязать более тесные связи с Китаем, с которым американцы планируют серьезно схлестнутся во круг Тайваня.Сегодня уже очевидно, что США равнозначно не потянут войну на три фронта (кроме Европы и Китая, третий – это борьба за гегемонию и влияние на Ближнем Востоке и поддержка Израиля), и потому они распределили приоритеты: Европу можно на убой, Ближний Восток -- на паузу и на откуп Израилю, а с Китаем -- пободаться и победить в ситуации с Тайванем.Но в Европе-то, находящейся под властью проамериканских и холуйски покорных Вашингтону соросят, все равно не все хотят обезжириваться в пользу США. И уж тем более – становиться полем битвы с Россией, у которой есть Владимир Путин, четко знающий планы своей страны, и прорва новейшего оружия, аналогов которого в Европе даже не видели, но которое очень даже может помочь Путину в реализации его планов.И уж конечно, полный, как сказали бы немцы, швах в отношениях между Берлином и Парижем, вызванный тем, что, после уходя предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель и приходя "колбасного" Шольца французский Макрон вдруг решил, что он теперь – главный в Европе. И, следовательно, может шпынять Германию и политически, и экономически, и в военном отношении.Чтобы закрепиться в этой роли и убедить в своей правоте Берлин, Макрон впервые за 24 года поехал с трехдневным визитом в Германию и по этому поводу в рамках подготовки к визиту год занимался с репетитором немецкого языка. Чтобы, значит, поразить сумрачный германский гений французской изысканностью высокой мысли в переводе на понятный им язык. Кстати, может, смешливая его жена Брижит и повторила произношение муженька супруге немецкого канцлера Эльке, и их обеих прорвало совершенно некстати.Но как бы там ни было, а когда Макрон разглагольствовал о роли Франции в новой Европе, то Шольц к этому основательно подготовился. Причем по всем параметрам.И даже – теперь это уже очевидно -- срезал Макрона в главном – и в претензиях на европейское лидерство. И в его планах подмять под себя Европу в ходе выполнения американской задачи по поддержке неонацистской Украины. Макрон, если вы помните, хочет возглавить новый крестовый поход Европы против России в Украине, и потому буквально фонтанирует идеями, как Франции стать лидером русофобской борьбы. Макрон:- и войска французские, а потом натовские предлагает послать в Украину, начиная с европейцев рангом пониже и европейскостью пожиже – типа поляков и прибалтов;- и разрешить украинскому президенту-просрочке Владимиру Зеленскому наносить удары по российской территории западным оружием;- и послать буквально немедленно в Украину французских и натовских советников;- и снабдить новейшим оружием.И много чего другого и такое же глупого, фантастического и вряд ли осуществимого Макрон предлагает. Но Шольц уже отказался превращать Украину в повод для полномасштабной войны с Россией, о которой бредят США, предлагая начать ее (войну) именно в Европе и руками европейцев. А для начала – в Украине и до последнего украинца.Шольц на встречах с немцами буквально похоронил все задумки США и Макрона, который подрядился их промоутировать в надежде, что США в знак благодарности назначат своей "любимой женой" в Европе. И прижмут Шольца с его Германией.Однако, во-первых, Шольц и войска отказался в Украину посылать, и бить натовским оружием по российской территории не готов, равно как не хочет выдавать дальнобойное оружие в чешущиеся от крови руки украинских неонацистов.Во-вторых, он выступил против потенциальной ядерной войны в Европе, которая по замыслу США могла бы сделать стычку с Россией неотвратимой и точно отвлекла бы российские ресурсы от театра военных действий на Дальнем Востоке, вокруг Тайваня, куда США гонят новейшее оружие и тем самым, напоминаю, определяют его для себя главным местом боев и своей же победы.В недавней колонке для журнала The Economist Шольц выступил против создания ядерного арсенала Европейского союза. С такой идеей создания ядерного щита для ЕС выступила вице-президент Европейского парламента Катарина Барли, кстати, член партии Шольца. Он, однако, одернул партайгеноссе: "Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет — это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания".Все, правда, обратили внимание на последнюю фразу: внимание Шольца к французскому ядерному оружию, которое Макрон предлагает, как новый ядерный зонтик Европы на тот случай, если США уйдут и заберут свое ракеты.Макрон давно намекает на то, что, кроме США, только французы на всем коллективном Западе имеют в своем распоряжении ядерную триаду -- из сухопутного, морского и воздушного компонентов. То есть три компонента: межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы. Плюс, кончено же, производство и средства доставки при соответствующей защите объектов.Сейчас в Европе идут не только разговоры о возможности ядерной войны, но есть и примеры конкретного приготовления к ней. Последними об этом заговорила Россия, чей президент Путин отдал приказ провести учения, в ходе которых планируют отработать применение нестратегического, то есть тактического ядерного оружия. И эти учения уже идут в России и Белоруссии, откуда так близко до Европы. И до Германии.А 23 мая сего года стало известно, что во Франции состоялись учения по применению ядерного оружия. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, в соцсети Х Париж провел ядерные учения с использованием стратегической ракеты ASMPA без боевой части. "Самолет стратегических военно-воздушных сил Rafale только что успешно выполнил первый испытательный полет модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортового заряда. …Эта операция, запланированная в течение длительного времени, реализует амбиции, предусмотренные в законе о военном программировании нашего ядерного сдерживания, и демонстрирует превосходство и оперативную надежность этого метода", -- доложился общественности Лекорню.А еще раньше, 21 февраля 2024 года впервые за 8 лет ядерные учения провела и Великобритания, что чуть не прибило тамошнего министра обороны Гранта Шэппса. Во время учений в Атлантическом океане британская подводная лодка HMS Vanguard выпустила трехступенчатую баллистическую ракету Trident 2, и она чего-то приземлилась всего в нескольких ярдах от самой подлодки, где находились Шэппс и какой-то адмирал.Никто не пострадал, но теперь хоть понятно, что так повлияло на психику Шэппса, что он хочет, чтобы Украина была ракетами по территории России -- он понял, что это страшно. Но сдуру или с испугу так и не уразумел, что Россия в ответ молчать не будет, а ее ядерные стрелки – все же поточнее британских, где, судя по учениям и стрельбам, робины гуды точно перевелись.Однако сам Шольц все эти штуки сечет и потому явно не хочет ядерной войны в Европе в любом виде. И параллельно не против, чтобы американский зонтик над Европой оставался, а французы очень много о себе не мнили и в лидеры не перлись. Равновесие российско-американских ядерных сил – это хоть какой-то залог мира и неприменения ядерного оружия, это основа взаимного сдерживания.Но даже не это главное. В-третьих, Шольц жаждет, чтобы его Германия оставалась "намбер ван" в Европе и в военном отношении. Но без атомных бомб и ракет.В той же колонке в The Economist канцлер дал понять, что в вопросах безопасности Объединенной Европы Германия делает ставку на конвенциональные силы, базой для которых в Европе он видит – правильно! – немецкий бундесвер. "Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы. С этого года и в будущем мы будем тратить 2% ВВП на оборону", -- заявил Шольц, потому что, по его словам, уже заметны "беспрецедентные тектонические сдвиги в политике безопасности и обороны Германии".Другими словами, Шольц по-прежнему не просто хочет пропетлять между ядерными зонтиками США, Франции и Великобритании в их противостоянии с российским оружием. Он, кажется, лучше других политиков понимает последствия возможной войны. И потому открыто говорит, что в Украине "НАТО не стремится к конфронтации с Россией и что мы не будем делать ничего, что могло бы превратить нас в непосредственную сторону этого конфликта".Умные слова и предчувствия. Одно плохо: Шольц ведь – тоже типичный соросенок и дитя глобализации по заказу США, которые могут приказать все, что угодно, а он не сможет отказаться. Но хоть Макрона он уж точно "сделает"…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240527/1055309957.html

https://ukraina.ru/20240528/1055329188.html

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