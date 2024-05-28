Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство - 28.05.2024 Украина.ру
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Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство
Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство - 28.05.2024 Украина.ру
Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство
Сегодня даже немецкая газета Bild не может точно сказать, над чем заливисто и заразительно смеялись первые леди Франции и Германии -- Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер во время посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине, проходя мимо каменных плит, установленных в память об убитых евреях.
2024-05-28T15:30
2024-05-28T16:00
олаф шольц
эммануэль макрон
франция
германия
великобритания
ес
сша
европа
владимир путин
the economist
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Может, они не очень точно знают значение слова "геноцид", который по отношению к 6 миллионам евреев, уничтоженных в годы Второй мировой войны предками нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который тоже склонен хохотать, когда ему говорят о геноциде русских в Донбассе.Может, когда их мужья всем своим видом демонстрировали общепринятую дежурную скорбь, дамы выяснили, что слово "мсье" по смыслу по-немецки звучит, как "херр", и наоборот: херр по-французски -- это мсье. При том, что Шольца назвали, как припечатали, прозвищем "ливерная колбаса", а вот президенту Франции Эмманюэлю Макрону достались погоняла и того покруче – "Униженный пудель", "Киндер-сюрприз", а то и вообще "Перхоть".Но все эти фонетические тонкости, согласитесь, смешны, если разбирать слова в русской лексике. А вот необъяснимый хохот у памятников чудовищному преступлению – это всегда подло, цинично и в высшей степени не по-человечески.Кроме того, муженькам смешливых дамочек – Шольцу и Макрону – абсолютно не до смеха по ситуации, которая складывается и у них в странах, и в Европе, и в мире и даже в отношениях между Германией и Францией, которых еще недавно все позиционировали, как флагманов Европы и европейских паровозиков, которые тянули остальные страны континента к более тесной и как бы взаимовыгодной интеграции в ЕС.Теперь же, их коллективный хозяин – США взяли курс, с одной стороны, на финансово-экономическое "обезжиривание" ЕС и превращения его из конкурента в зависимого сателлита и донора всего, чего не хватает американской экономике. С другой – на возможное поле битвы с Россией с одной целью – максимально нанести ощутимый ущерб России и не дать ей завязать более тесные связи с Китаем, с которым американцы планируют серьезно схлестнутся во круг Тайваня.Сегодня уже очевидно, что США равнозначно не потянут войну на три фронта (кроме Европы и Китая, третий – это борьба за гегемонию и влияние на Ближнем Востоке и поддержка Израиля), и потому они распределили приоритеты: Европу можно на убой, Ближний Восток -- на паузу и на откуп Израилю, а с Китаем -- пободаться и победить в ситуации с Тайванем.Но в Европе-то, находящейся под властью проамериканских и холуйски покорных Вашингтону соросят, все равно не все хотят обезжириваться в пользу США. И уж тем более – становиться полем битвы с Россией, у которой есть Владимир Путин, четко знающий планы своей страны, и прорва новейшего оружия, аналогов которого в Европе даже не видели, но которое очень даже может помочь Путину в реализации его планов.И уж конечно, полный, как сказали бы немцы, швах в отношениях между Берлином и Парижем, вызванный тем, что, после уходя предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель и приходя "колбасного" Шольца французский Макрон вдруг решил, что он теперь – главный в Европе. И, следовательно, может шпынять Германию и политически, и экономически, и в военном отношении.Чтобы закрепиться в этой роли и убедить в своей правоте Берлин, Макрон впервые за 24 года поехал с трехдневным визитом в Германию и по этому поводу в рамках подготовки к визиту год занимался с репетитором немецкого языка. Чтобы, значит, поразить сумрачный германский гений французской изысканностью высокой мысли в переводе на понятный им язык. Кстати, может, смешливая его жена Брижит и повторила произношение муженька супруге немецкого канцлера Эльке, и их обеих прорвало совершенно некстати.Но как бы там ни было, а когда Макрон разглагольствовал о роли Франции в новой Европе, то Шольц к этому основательно подготовился. Причем по всем параметрам.И даже – теперь это уже очевидно -- срезал Макрона в главном – и в претензиях на европейское лидерство. И в его планах подмять под себя Европу в ходе выполнения американской задачи по поддержке неонацистской Украины. Макрон, если вы помните, хочет возглавить новый крестовый поход Европы против России в Украине, и потому буквально фонтанирует идеями, как Франции стать лидером русофобской борьбы. Макрон:- и войска французские, а потом натовские предлагает послать в Украину, начиная с европейцев рангом пониже и европейскостью пожиже – типа поляков и прибалтов;- и разрешить украинскому президенту-просрочке Владимиру Зеленскому наносить удары по российской территории западным оружием;- и послать буквально немедленно в Украину французских и натовских советников;- и снабдить новейшим оружием.И много чего другого и такое же глупого, фантастического и вряд ли осуществимого Макрон предлагает. Но Шольц уже отказался превращать Украину в повод для полномасштабной войны с Россией, о которой бредят США, предлагая начать ее (войну) именно в Европе и руками европейцев. А для начала – в Украине и до последнего украинца.Шольц на встречах с немцами буквально похоронил все задумки США и Макрона, который подрядился их промоутировать в надежде, что США в знак благодарности назначат своей "любимой женой" в Европе. И прижмут Шольца с его Германией.Однако, во-первых, Шольц и войска отказался в Украину посылать, и бить натовским оружием по российской территории не готов, равно как не хочет выдавать дальнобойное оружие в чешущиеся от крови руки украинских неонацистов.Во-вторых, он выступил против потенциальной ядерной войны в Европе, которая по замыслу США могла бы сделать стычку с Россией неотвратимой и точно отвлекла бы российские ресурсы от театра военных действий на Дальнем Востоке, вокруг Тайваня, куда США гонят новейшее оружие и тем самым, напоминаю, определяют его для себя главным местом боев и своей же победы.В недавней колонке для журнала The Economist Шольц выступил против создания ядерного арсенала Европейского союза. С такой идеей создания ядерного щита для ЕС выступила вице-президент Европейского парламента Катарина Барли, кстати, член партии Шольца. Он, однако, одернул партайгеноссе: "Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет — это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания".Все, правда, обратили внимание на последнюю фразу: внимание Шольца к французскому ядерному оружию, которое Макрон предлагает, как новый ядерный зонтик Европы на тот случай, если США уйдут и заберут свое ракеты.Макрон давно намекает на то, что, кроме США, только французы на всем коллективном Западе имеют в своем распоряжении ядерную триаду -- из сухопутного, морского и воздушного компонентов. То есть три компонента: межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы. Плюс, кончено же, производство и средства доставки при соответствующей защите объектов.Сейчас в Европе идут не только разговоры о возможности ядерной войны, но есть и примеры конкретного приготовления к ней. Последними об этом заговорила Россия, чей президент Путин отдал приказ провести учения, в ходе которых планируют отработать применение нестратегического, то есть тактического ядерного оружия. И эти учения уже идут в России и Белоруссии, откуда так близко до Европы. И до Германии.А 23 мая сего года стало известно, что во Франции состоялись учения по применению ядерного оружия. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, в соцсети Х Париж провел ядерные учения с использованием стратегической ракеты ASMPA без боевой части. "Самолет стратегических военно-воздушных сил Rafale только что успешно выполнил первый испытательный полет модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортового заряда. …Эта операция, запланированная в течение длительного времени, реализует амбиции, предусмотренные в законе о военном программировании нашего ядерного сдерживания, и демонстрирует превосходство и оперативную надежность этого метода", -- доложился общественности Лекорню.А еще раньше, 21 февраля 2024 года впервые за 8 лет ядерные учения провела и Великобритания, что чуть не прибило тамошнего министра обороны Гранта Шэппса. Во время учений в Атлантическом океане британская подводная лодка HMS Vanguard выпустила трехступенчатую баллистическую ракету Trident 2, и она чего-то приземлилась всего в нескольких ярдах от самой подлодки, где находились Шэппс и какой-то адмирал.Никто не пострадал, но теперь хоть понятно, что так повлияло на психику Шэппса, что он хочет, чтобы Украина была ракетами по территории России -- он понял, что это страшно. Но сдуру или с испугу так и не уразумел, что Россия в ответ молчать не будет, а ее ядерные стрелки – все же поточнее британских, где, судя по учениям и стрельбам, робины гуды точно перевелись.Однако сам Шольц все эти штуки сечет и потому явно не хочет ядерной войны в Европе в любом виде. И параллельно не против, чтобы американский зонтик над Европой оставался, а французы очень много о себе не мнили и в лидеры не перлись. Равновесие российско-американских ядерных сил – это хоть какой-то залог мира и неприменения ядерного оружия, это основа взаимного сдерживания.Но даже не это главное. В-третьих, Шольц жаждет, чтобы его Германия оставалась "намбер ван" в Европе и в военном отношении. Но без атомных бомб и ракет.В той же колонке в The Economist канцлер дал понять, что в вопросах безопасности Объединенной Европы Германия делает ставку на конвенциональные силы, базой для которых в Европе он видит – правильно! – немецкий бундесвер. "Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы. С этого года и в будущем мы будем тратить 2% ВВП на оборону", -- заявил Шольц, потому что, по его словам, уже заметны "беспрецедентные тектонические сдвиги в политике безопасности и обороны Германии".Другими словами, Шольц по-прежнему не просто хочет пропетлять между ядерными зонтиками США, Франции и Великобритании в их противостоянии с российским оружием. Он, кажется, лучше других политиков понимает последствия возможной войны. И потому открыто говорит, что в Украине "НАТО не стремится к конфронтации с Россией и что мы не будем делать ничего, что могло бы превратить нас в непосредственную сторону этого конфликта".Умные слова и предчувствия. Одно плохо: Шольц ведь – тоже типичный соросенок и дитя глобализации по заказу США, которые могут приказать все, что угодно, а он не сможет отказаться. Но хоть Макрона он уж точно "сделает"…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240527/1055309957.html
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олаф шольц, эммануэль макрон, франция, германия, великобритания, ес, сша, европа, владимир путин, the economist, bild, rafale, мнения
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Франция, Германия, Великобритания, ЕС, США, Европа, Владимир Путин, The Economist, Bild, Rafale, Мнения

Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство

15:30 28.05.2024 (обновлено: 16:00 28.05.2024)
 
Шольц
Шольц
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня даже немецкая газета Bild не может точно сказать, над чем заливисто и заразительно смеялись первые леди Франции и Германии -- Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер во время посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине, проходя мимо каменных плит, установленных в память об убитых евреях.
Может, они не очень точно знают значение слова "геноцид", который по отношению к 6 миллионам евреев, уничтоженных в годы Второй мировой войны предками нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который тоже склонен хохотать, когда ему говорят о геноциде русских в Донбассе.
Может, когда их мужья всем своим видом демонстрировали общепринятую дежурную скорбь, дамы выяснили, что слово "мсье" по смыслу по-немецки звучит, как "херр", и наоборот: херр по-французски -- это мсье. При том, что Шольца назвали, как припечатали, прозвищем "ливерная колбаса", а вот президенту Франции Эмманюэлю Макрону достались погоняла и того покруче – "Униженный пудель", "Киндер-сюрприз", а то и вообще "Перхоть".
Но все эти фонетические тонкости, согласитесь, смешны, если разбирать слова в русской лексике. А вот необъяснимый хохот у памятников чудовищному преступлению – это всегда подло, цинично и в высшей степени не по-человечески.
Кроме того, муженькам смешливых дамочек – Шольцу и Макрону – абсолютно не до смеха по ситуации, которая складывается и у них в странах, и в Европе, и в мире и даже в отношениях между Германией и Францией, которых еще недавно все позиционировали, как флагманов Европы и европейских паровозиков, которые тянули остальные страны континента к более тесной и как бы взаимовыгодной интеграции в ЕС.
Теперь же, их коллективный хозяин – США взяли курс, с одной стороны, на финансово-экономическое "обезжиривание" ЕС и превращения его из конкурента в зависимого сателлита и донора всего, чего не хватает американской экономике. С другой – на возможное поле битвы с Россией с одной целью – максимально нанести ощутимый ущерб России и не дать ей завязать более тесные связи с Китаем, с которым американцы планируют серьезно схлестнутся во круг Тайваня.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сегодня уже очевидно, что США равнозначно не потянут войну на три фронта (кроме Европы и Китая, третий – это борьба за гегемонию и влияние на Ближнем Востоке и поддержка Израиля), и потому они распределили приоритеты: Европу можно на убой, Ближний Восток -- на паузу и на откуп Израилю, а с Китаем -- пободаться и победить в ситуации с Тайванем.
Но в Европе-то, находящейся под властью проамериканских и холуйски покорных Вашингтону соросят, все равно не все хотят обезжириваться в пользу США. И уж тем более – становиться полем битвы с Россией, у которой есть Владимир Путин, четко знающий планы своей страны, и прорва новейшего оружия, аналогов которого в Европе даже не видели, но которое очень даже может помочь Путину в реализации его планов.
И уж конечно, полный, как сказали бы немцы, швах в отношениях между Берлином и Парижем, вызванный тем, что, после уходя предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель и приходя "колбасного" Шольца французский Макрон вдруг решил, что он теперь – главный в Европе. И, следовательно, может шпынять Германию и политически, и экономически, и в военном отношении.
Чтобы закрепиться в этой роли и убедить в своей правоте Берлин, Макрон впервые за 24 года поехал с трехдневным визитом в Германию и по этому поводу в рамках подготовки к визиту год занимался с репетитором немецкого языка. Чтобы, значит, поразить сумрачный германский гений французской изысканностью высокой мысли в переводе на понятный им язык. Кстати, может, смешливая его жена Брижит и повторила произношение муженька супруге немецкого канцлера Эльке, и их обеих прорвало совершенно некстати.
Но как бы там ни было, а когда Макрон разглагольствовал о роли Франции в новой Европе, то Шольц к этому основательно подготовился. Причем по всем параметрам.
И даже – теперь это уже очевидно -- срезал Макрона в главном – и в претензиях на европейское лидерство. И в его планах подмять под себя Европу в ходе выполнения американской задачи по поддержке неонацистской Украины. Макрон, если вы помните, хочет возглавить новый крестовый поход Европы против России в Украине, и потому буквально фонтанирует идеями, как Франции стать лидером русофобской борьбы. Макрон:
Олаф Шольц Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 15:54
Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от ШольцаТрудно даже предположить, что случилось с канцлером Германии Олафом Шольцем, что он так не по-детски начал "замачивать", или, если хотите, торпедировать голубые мечты просроченного фюрера украинского народа Владимира Зеленского
- и войска французские, а потом натовские предлагает послать в Украину, начиная с европейцев рангом пониже и европейскостью пожиже – типа поляков и прибалтов;
- и разрешить украинскому президенту-просрочке Владимиру Зеленскому наносить удары по российской территории западным оружием;
- и послать буквально немедленно в Украину французских и натовских советников;
- и снабдить новейшим оружием.
И много чего другого и такое же глупого, фантастического и вряд ли осуществимого Макрон предлагает. Но Шольц уже отказался превращать Украину в повод для полномасштабной войны с Россией, о которой бредят США, предлагая начать ее (войну) именно в Европе и руками европейцев. А для начала – в Украине и до последнего украинца.
Шольц на встречах с немцами буквально похоронил все задумки США и Макрона, который подрядился их промоутировать в надежде, что США в знак благодарности назначат своей "любимой женой" в Европе. И прижмут Шольца с его Германией.
Однако, во-первых, Шольц и войска отказался в Украину посылать, и бить натовским оружием по российской территории не готов, равно как не хочет выдавать дальнобойное оружие в чешущиеся от крови руки украинских неонацистов.
Во-вторых, он выступил против потенциальной ядерной войны в Европе, которая по замыслу США могла бы сделать стычку с Россией неотвратимой и точно отвлекла бы российские ресурсы от театра военных действий на Дальнем Востоке, вокруг Тайваня, куда США гонят новейшее оружие и тем самым, напоминаю, определяют его для себя главным местом боев и своей же победы.
В недавней колонке для журнала The Economist Шольц выступил против создания ядерного арсенала Европейского союза. С такой идеей создания ядерного щита для ЕС выступила вице-президент Европейского парламента Катарина Барли, кстати, член партии Шольца. Он, однако, одернул партайгеноссе: "Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет — это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания".
Все, правда, обратили внимание на последнюю фразу: внимание Шольца к французскому ядерному оружию, которое Макрон предлагает, как новый ядерный зонтик Европы на тот случай, если США уйдут и заберут свое ракеты.
14:27
Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с РоссиейРуководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов выступил с заявлением, отметив, что страны военного блока НАТО замечены в конкретно-практических мероприятиях на границе, которые можно истолковать как прямую подготовку войны с Россией
Макрон давно намекает на то, что, кроме США, только французы на всем коллективном Западе имеют в своем распоряжении ядерную триаду -- из сухопутного, морского и воздушного компонентов. То есть три компонента: межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы. Плюс, кончено же, производство и средства доставки при соответствующей защите объектов.
Сейчас в Европе идут не только разговоры о возможности ядерной войны, но есть и примеры конкретного приготовления к ней. Последними об этом заговорила Россия, чей президент Путин отдал приказ провести учения, в ходе которых планируют отработать применение нестратегического, то есть тактического ядерного оружия. И эти учения уже идут в России и Белоруссии, откуда так близко до Европы. И до Германии.
А 23 мая сего года стало известно, что во Франции состоялись учения по применению ядерного оружия. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, в соцсети Х Париж провел ядерные учения с использованием стратегической ракеты ASMPA без боевой части. "Самолет стратегических военно-воздушных сил Rafale только что успешно выполнил первый испытательный полет модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортового заряда. …Эта операция, запланированная в течение длительного времени, реализует амбиции, предусмотренные в законе о военном программировании нашего ядерного сдерживания, и демонстрирует превосходство и оперативную надежность этого метода", -- доложился общественности Лекорню.
А еще раньше, 21 февраля 2024 года впервые за 8 лет ядерные учения провела и Великобритания, что чуть не прибило тамошнего министра обороны Гранта Шэппса. Во время учений в Атлантическом океане британская подводная лодка HMS Vanguard выпустила трехступенчатую баллистическую ракету Trident 2, и она чего-то приземлилась всего в нескольких ярдах от самой подлодки, где находились Шэппс и какой-то адмирал.
Никто не пострадал, но теперь хоть понятно, что так повлияло на психику Шэппса, что он хочет, чтобы Украина была ракетами по территории России -- он понял, что это страшно. Но сдуру или с испугу так и не уразумел, что Россия в ответ молчать не будет, а ее ядерные стрелки – все же поточнее британских, где, судя по учениям и стрельбам, робины гуды точно перевелись.
Однако сам Шольц все эти штуки сечет и потому явно не хочет ядерной войны в Европе в любом виде. И параллельно не против, чтобы американский зонтик над Европой оставался, а французы очень много о себе не мнили и в лидеры не перлись. Равновесие российско-американских ядерных сил – это хоть какой-то залог мира и неприменения ядерного оружия, это основа взаимного сдерживания.
Но даже не это главное. В-третьих, Шольц жаждет, чтобы его Германия оставалась "намбер ван" в Европе и в военном отношении. Но без атомных бомб и ракет.
10:56
Запад собирает "Великую армию"СМИ широко растиражировали информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".
В той же колонке в The Economist канцлер дал понять, что в вопросах безопасности Объединенной Европы Германия делает ставку на конвенциональные силы, базой для которых в Европе он видит – правильно! – немецкий бундесвер. "Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы. С этого года и в будущем мы будем тратить 2% ВВП на оборону", -- заявил Шольц, потому что, по его словам, уже заметны "беспрецедентные тектонические сдвиги в политике безопасности и обороны Германии".
Другими словами, Шольц по-прежнему не просто хочет пропетлять между ядерными зонтиками США, Франции и Великобритании в их противостоянии с российским оружием. Он, кажется, лучше других политиков понимает последствия возможной войны. И потому открыто говорит, что в Украине "НАТО не стремится к конфронтации с Россией и что мы не будем делать ничего, что могло бы превратить нас в непосредственную сторону этого конфликта".
Умные слова и предчувствия. Одно плохо: Шольц ведь – тоже типичный соросенок и дитя глобализации по заказу США, которые могут приказать все, что угодно, а он не сможет отказаться. Но хоть Макрона он уж точно "сделает"…
 
Олаф ШольцЭммануэль МакронФранцияГерманияВеликобританияЕССШАЕвропаВладимир ПутинThe EconomistBildRafaleМнения
 
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16:33Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского
16:18Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза
16:05Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов
16:01Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны
15:30Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство
15:30"Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита
15:18Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма
15:09Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНР
14:40Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ
14:27Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией
13:55ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин
13:38Зеленский намекнул, что Байден — слабак
13:36"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность?
13:31Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии
13:16Ответственность за сбои в СДЭК взяли хакеры из Head Mare
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