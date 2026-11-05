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"Это герои": украинский актёр высказался о ГУРовцах, устроивших теракт в Германии

"Это герои": украинский актёр высказался о ГУРовцах, устроивших теракт в Германии - 05.11.2026 Украина.ру

"Это герои": украинский актёр высказался о ГУРовцах, устроивших теракт в Германии

Украинский актёр Александр Рудинский, снимающийся в фильме об устроивших теракт на "Северных потоках", высказался о героях картины

2026-11-05T14:03

2026-11-05T14:03

2026-11-05T14:03

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Свой комментарий Рудинский дал для украинского издания "Обозреватель". Издание обсудило с актёром его новый международный проект – шпионский фильм "Змеиный остров", в котором украинец играет с голливудскими звёздами Шоном Пенном и Эдриеном Броуди.Рудинский не стал раскрывать сюжет фильма, отметив, что не может этого сделать из-за подписанного соглашения о неразглашении.При этом известно, что по сюжету фильма украинцев прямо называют участниками теракта на газопроводах. Когда журналисты спросили Рудинского, не смущало ли его, что "такая история может создать впечатление, будто именно украинцы виновных во взрывах на "Северном потоке"", тот ответил, что нет."А почему вы говорите, что виновны? Я не считаю, что кто-то виновен. Виноваты россияне – вот и всё. А там нет виновных, там есть люди, которые выполняли операцию. Для меня это на самом деле героические люди. С некоторыми мне даже удалось познакомиться", – прямо ответил актёр.Он также заявил, что не может рассказывать больше об этих людях и обстоятельствах съемок, поскольку подписал соглашение о неразглашении (NDA)."Много рассказывать не могу. Пока даже не могу опубликовать ни одной фотографии, понимаете? Вообще ничего нельзя рассказывать о фильме, кроме того, что уже известно: о чем он и кто снимается. Даже о том, кто кого играет, говорить не могу", – указал Рудинский."Змеиный остров" – политический триллер режиссёра Дага Лаймана. Ранее он прославился такими популярными фильмами, как "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит", "На грани будущего". Главные роли в фильме исполнили голливудские актёры Шон Пенн и Эдриен Броуди. Ради работы над фильмом Лайман неоднократно приезжал на Украину, общался с людьми и собирал материалы о событиях вокруг теракта на "Северных потоках". Съёмки проходили в Болгарии и Хорватии.При этом на съёмках в Хорватии был задержан гражданин Украины Владимир Журавлёв – профессиональный дайвер, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к подрывам "Северных потоков". Журавлёв консультировал создателей фильма и даже снимался в нём.Когда фильм выйдет на экраны не ясно. Сам Рудинский заявил, что надеется на премьеру в 2027 году. При этом он не исключил, что из-за чувствительной политической темы выход фильма могут отложить. "Змеиный остров" является к тому же не большим студийным проектом, а независимым авторским кино.Рудинский уже был задействован в западных проектах. Так, он снимался в роли бойца Сил специальных операций ВСУ в американском сериале о деятельности ЦРУ "Агентство". Одним из продюсеров фильма является голливудский актёр Джордж Клуни.В августе 2024 года его фонд "За справедливость" попал в скандал: его сотрудница, уроженка СССР Анна Нейстат сообщила, что фонд будет требовать ордера на арест российских журналистов в Европе для дальнейшего возбуждения дел в странах, в законодательстве которых есть уголовная статья о "пропаганде войны". При этом она не назвала имена конкретных сотрудников СМИ, заявив, что это поможет им избежать возможного ареста.Позднее Клуни назвал слова Нейстат ошибкой. Он подчеркнул, что его команда никогда не будет добиваться ареста журналистов, даже если не согласна с ними. Также он заявил, что сам является сыном журналиста и его фонд часто выступал в защиту работников СМИ.Тем не менее фильм, продюсером которого выступил Клуни, демонизирует русских в целом. Среди прочего в фильме идёт и речь о ЧВК "Вагнер". При этом герой Рудинского играет бойца ССО ВСУ под прикрытием. Боец действует в освобождённых регионах под видео врача и в определённый момент, не снимая белого врачебного халата, убивает российского чиновника. Такая "маскировка" грубо противоречит международным правилам ведения войны.Также Рудинский снимался в фильме RHINO режиссёра Олега Сенцова*, главную роль в котором исполнил Сергей Филимонов, также известный как "Сын Перуна" – одиозный украинский националист, известный тем, что покрывает мошеннические колл-центры. Рудинский на прошлой неделе вспомнил о том фильме, с ностальгией вспомнив "лютые истории от Фили (Филимонова – Ред.), ковид и рок-н-ролл".* – внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261030/ya-za-ukrainu-gollivudskiy-aktr-obyasnil-svoyu-pozitsiyu-biografiey-zheny-1084177077.html

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