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"Много власти у очень богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска

"Много власти у очень богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска - 05.11.2026 Украина.ру

"Много власти у очень богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска

Владимир Зеленский раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за сосредоточение власти в одних руках, одновременно признав, что не может с ним связаться. Заявления прозвучали в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое опубликовано на YouTube-канале

2026-11-05T12:05

2026-11-05T12:05

2026-11-05T12:18

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"Влияние Илона Маска, то, что он говорит в своих сообщениях, что он думает о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в Германии, кто должен быть у власти на Украине — это не просто слова. Когда они исходят от очень богатого человека, они оказывают влияние. И он не имеет права влиять на эти вещи. Он гражданин другой страны", — заявил Зеленский.По словам главы киевского режима, сосредоточение "такой большой власти в руках очень богатого человека очень опасно". Отдельное недовольство Киева, как отмечается, вызвало отношение Маска к текущему конфликту — Зеленский сказал, что миллиардер "с эмпатией" и "по-человечески" относится к российским солдатам.Зеленский также сообщил, что хотел бы обсудить с Маском ряд вопросов, но после решения SpaceX ограничить работу Starlink для Украины контакт прервался. По его словам, он рассчитывал поговорить с предпринимателем, однако после действий компании связи не последовало. Ранее, 3 ноября, Зеленский жаловался, что Маск и представители SpaceX перестали выходить на связь с украинскими властями.Перед этим глава SpaceX обвинил украинскую элиту в обогащении на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, пока "детей простых граждан призывают в армию, чтобы они умирали в окопах". Он также публично призывал Зеленского уйти в отставку, заявляя: "Зеленскому время уйти". По мнению предпринимателя, украинский лидер не представляет волю граждан и "знает, что проиграет" на выборах.Примечательно, что сам Зеленский, отмечают украинские СМИ, "уже больше одного президентского срока контролирует Верховную раду, правительство и большинство правоохранительных органов". Официальный срок его полномочий истёк 20 мая 2024 года, однако выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. На этом фоне рассуждения о недопустимости концентрации власти звучат особенно двусмысленно.Ранее в новостях: "Зеленский рассчитывает поживиться за счет американских демократов" на сайте Украина.ру.

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