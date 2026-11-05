Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине - 05.11.2026 Украина.ру
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Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине
Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине - 05.11.2026 Украина.ру
Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине
На Украине думают, удастся ли перезимовать и какой ценой. Ситуация на подконтрольной киевскому режиму части страны стремительно ухудшается, ВС РФ наращивают удары по объектам энергетической инфраструктуры, связанной с военным производством, по предприятиям, транспортным развязкам и складам вооружений.
2026-11-05T06:04
2026-11-05T06:04
эксклюзив
россия
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
одкб
нато
"прямой"
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Понятно, что все это не лучшим образом сказывается и на жизни простых граждан. Киевский блогер, известный как "Антон, который знает цены", в очередном своем видеосюжете показал множество закрытых торговых киосков, на каждом из которых можно увидеть надпись "Аренда".Даже в самых бойких прежде местах на Крещатике закрылись многие рестораны, кафе и торговые точки.Блогер пояснил, что народ сейчас не очень-то торопится за покупками, а бизнесу в условиях постоянных отключений света приходится закупать генераторы, да и топливо для них тоже стоит дорого. В общем, если работать, то – себе в убыток.Света нет по много часов в жилых кварталах, движение метро и всего электротранспорта периодически останавливают. Маршрутки забиты под завязку, таксисты взвинтили цены. После ударов по киевским мостам перебраться с одного берега Днепра на другой стало большой проблемой.Такое тяжелое положение сложилось не только в Киеве. В Белой Церкви приостановлено водоснабжение, в Днепропетровске тысячи людей оказались без воды и без света. Да и киевлянам уже советуют делать запасы воды. Что будет с подачей тепла, пока сказать сложно.А зима близко. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предрекает катастрофу. По его мнению, уже понятно, что "в 2027 год входим с войной", есть вероятность, что война продлится до лета. Но до лета надо еще дожить.Что дальше?Зеленский уже допускает обсуждение гарантий безопасности для РФ после завершения конфликта. Впрочем, настаивает, что "сначала надо решить вопрос этой войны", сообщает FT. В чем для него заключается этот "вопрос войны" – не уточняет.Это вызвало волнение в определенных кругах украинского политикума, возникли подозрения, что киевский диктатор готов что-то "сдать". Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя эти высказывания Зеленского, предположил, что тот хочет угодить Дональду Трампу, а Трампу нужно, чтобы Киев согласился на условия Москвы.Экс-министр считает, что Зеленский начинает прогибаться под этим давлением, которое на него якобы "оказывают Путин и Трамп" – и начинает "потихоньку подготавливать общественное мнение к, как они говорят, болезненным, но необходимым решениям, фактически – к капитуляции".Однако давление будет не только внешнее, но и внутреннее, сказал Рева, напомнив, что Зеленский в свое время будто бы был готов выполнять Минские соглашения, отводить войска, но ему помешали внутренние силы, помешали акции "Нет капитуляции!"."Если не будет сопротивления общества готовности его (Зеленского – Ред.) сдавать наши национальные интересы, то он будет их сдавать", – заявил экс-министр в эфире телеканала "Прямой", добавив, что это "крайне опасная тенденция".Он подчеркнул, что сейчас "все будет зависеть от украинского общества, готово ли оно активно противостоять этим капитулянтским действиям действующего нашего пересидента". Рева пояснил, называет Зеленского "пересидентом", потому что "три года в нашей стране выборы не проводятся вопреки Конституции".По словам Ревы, Зеленскому никто не давал права говорить от имени Украины и соглашаться на то, чтобы от страны оставалось 75% территории – это уже "граничит с государственной изменой". Экс-министр отметил, что максимум, на что можно соглашаться – на остановку боевых действий по ЛБС, но без признания утраченных территорий российскими – просто у Киева пока нет сил их отбить.Кто виноват и что делать?Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в 2022 году Киеву действительно можно было попробовать договориться с Россией. Помешало… общество."Но как попробовать, когда в обществе царит эйфория: еще чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории, накажем м***ей? У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть поступила точно так же", – сказал Кулеба, признавшись, что он и сам горел этой идеей.По его словам, которые приводит популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, в таких условиях сложно было сказать обществу: "А теперь мы договариваемся о прекращении огня"."Теперь вы знаете, кто "виноват" в том, что война длится уже 4,5 года – это ВЫ!" – с иронией отметили авторы канала.Не верили бы в скорый крах России и в границы 1991 года – "уже и войны не было бы".Но понятно, что в условиях террора на Украине право голоса имели и имеют только ультра-патриоты, которые и настаивают на продолжении войны. Все, кто против продолжения самоубийственного конфликта, просто вынуждены молчать.А ведь верить в скорую победу убеждали украинцев отнюдь не какие-то рупоры Кремля, напомнил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его мнению, в какое-то время действительно можно было договориться с Москвой. Но не договорились, война длится уже пятый год. Кто виноват? Господину Кулебе надо бы посмотреть зеркало…"Что мы имеем в итоге? Потерянные территории, уничтоженную экономику и несколько сот тысяч погибших. По-моему, счёт на табло, как говорил покойный Валерий Лобановский", – сказал эксперт в эфире интернет-канала PolitБюро.Но что касается перспективы мира или заморозки, то проведенная совместно Россией и Украиной эвакуация жителей города Алешки показывает, что не все потеряно. Золотарев также отметил, что при любом исходе выборов в США, Трамп не вернется к политике, проводимой его предшественником Байденом.И потому есть основания предполагать, что уже в ноябре попытки втолкнуть Киев "в рамки Анкориджа" усилятся.А НАТО придется вступать в переговоры с Россией или с ОДКБ, это вопрос снятия угрозы континентальной войны, считает политолог Андрей Ермолаев. Что касается Украины, то летом Киеву надо было не усиливать эскалацию, а искать возможности договориться.Эскалация привела к тому, что точка будет поставлена, скорее всего, весной, сказал эксперт, сделав вывод – стране придется пережить тяжелую зиму.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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https://ukraina.ru/20261101/voevat-do-obvala-fronta-ili-bezhat-k-granitse-ukraine-predrekli-nezavidnuyu-uchast-1084203969.html
https://ukraina.ru/20261027/nichego-ne-vyydet-kolomoyskiy-i-ukrainskie-eksperty-raskryli-istinnye-tseli-ukrainy-1084069838.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, одкб, нато, "прямой"
Эксклюзив, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ОДКБ, НАТО, "Прямой"

Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине

06:04 05.11.2026
 
© REUTERS / Kemal Aslan
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© REUTERS / Kemal Aslan
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Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
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На Украине думают, удастся ли перезимовать и какой ценой. Ситуация на подконтрольной киевскому режиму части страны стремительно ухудшается, ВС РФ наращивают удары по объектам энергетической инфраструктуры, связанной с военным производством, по предприятиям, транспортным развязкам и складам вооружений.
Понятно, что все это не лучшим образом сказывается и на жизни простых граждан. Киевский блогер, известный как "Антон, который знает цены", в очередном своем видеосюжете показал множество закрытых торговых киосков, на каждом из которых можно увидеть надпись "Аренда".
Даже в самых бойких прежде местах на Крещатике закрылись многие рестораны, кафе и торговые точки.
Блогер пояснил, что народ сейчас не очень-то торопится за покупками, а бизнесу в условиях постоянных отключений света приходится закупать генераторы, да и топливо для них тоже стоит дорого. В общем, если работать, то – себе в убыток.
Света нет по много часов в жилых кварталах, движение метро и всего электротранспорта периодически останавливают. Маршрутки забиты под завязку, таксисты взвинтили цены. После ударов по киевским мостам перебраться с одного берега Днепра на другой стало большой проблемой.
Такое тяжелое положение сложилось не только в Киеве. В Белой Церкви приостановлено водоснабжение, в Днепропетровске тысячи людей оказались без воды и без света. Да и киевлянам уже советуют делать запасы воды. Что будет с подачей тепла, пока сказать сложно.
А зима близко. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предрекает катастрофу. По его мнению, уже понятно, что "в 2027 год входим с войной", есть вероятность, что война продлится до лета. Но до лета надо еще дожить.
Что дальше?
Зеленский уже допускает обсуждение гарантий безопасности для РФ после завершения конфликта. Впрочем, настаивает, что "сначала надо решить вопрос этой войны", сообщает FT. В чем для него заключается этот "вопрос войны" – не уточняет.
США могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
3 ноября, 06:02
"Ему готовят эвакуацию": режим Зеленского бьется в конвульсияхВ экспертном сообществе обсуждают, какой путь выберут руководители подконтрольной Киеву части Украины, будут ли они спасаться бегством или же попытаются выторговать себе власть и жизнь в обмен на территории
Это вызвало волнение в определенных кругах украинского политикума, возникли подозрения, что киевский диктатор готов что-то "сдать". Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя эти высказывания Зеленского, предположил, что тот хочет угодить Дональду Трампу, а Трампу нужно, чтобы Киев согласился на условия Москвы.
Экс-министр считает, что Зеленский начинает прогибаться под этим давлением, которое на него якобы "оказывают Путин и Трамп" – и начинает "потихоньку подготавливать общественное мнение к, как они говорят, болезненным, но необходимым решениям, фактически – к капитуляции".
Однако давление будет не только внешнее, но и внутреннее, сказал Рева, напомнив, что Зеленский в свое время будто бы был готов выполнять Минские соглашения, отводить войска, но ему помешали внутренние силы, помешали акции "Нет капитуляции!".
"Если не будет сопротивления общества готовности его (Зеленского – Ред.) сдавать наши национальные интересы, то он будет их сдавать", – заявил экс-министр в эфире телеканала "Прямой", добавив, что это "крайне опасная тенденция".
Он подчеркнул, что сейчас "все будет зависеть от украинского общества, готово ли оно активно противостоять этим капитулянтским действиям действующего нашего пересидента". Рева пояснил, называет Зеленского "пересидентом", потому что "три года в нашей стране выборы не проводятся вопреки Конституции".
По словам Ревы, Зеленскому никто не давал права говорить от имени Украины и соглашаться на то, чтобы от страны оставалось 75% территории – это уже "граничит с государственной изменой". Экс-министр отметил, что максимум, на что можно соглашаться – на остановку боевых действий по ЛБС, но без признания утраченных территорий российскими – просто у Киева пока нет сил их отбить.
Кто виноват и что делать?
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в 2022 году Киеву действительно можно было попробовать договориться с Россией. Помешало… общество.
"Но как попробовать, когда в обществе царит эйфория: еще чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории, накажем м***ей? У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть поступила точно так же", – сказал Кулеба, признавшись, что он и сам горел этой идеей.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2026
1 ноября, 17:13
Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участьВ экспертном сообществе обсуждают, способен ли киевский режим к конструктивному подходу в вопросах достижения мира. И приходят к выводу, что вряд ли. Готовиться надо к худшему
По его словам, которые приводит популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, в таких условиях сложно было сказать обществу: "А теперь мы договариваемся о прекращении огня".
"Теперь вы знаете, кто "виноват" в том, что война длится уже 4,5 года – это ВЫ!" – с иронией отметили авторы канала.
Не верили бы в скорый крах России и в границы 1991 года – "уже и войны не было бы".
Но понятно, что в условиях террора на Украине право голоса имели и имеют только ультра-патриоты, которые и настаивают на продолжении войны. Все, кто против продолжения самоубийственного конфликта, просто вынуждены молчать.
А ведь верить в скорую победу убеждали украинцев отнюдь не какие-то рупоры Кремля, напомнил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его мнению, в какое-то время действительно можно было договориться с Москвой. Но не договорились, война длится уже пятый год. Кто виноват? Господину Кулебе надо бы посмотреть зеркало…
"Что мы имеем в итоге? Потерянные территории, уничтоженную экономику и несколько сот тысяч погибших. По-моему, счёт на табло, как говорил покойный Валерий Лобановский", – сказал эксперт в эфире интернет-канала PolitБюро.
Но что касается перспективы мира или заморозки, то проведенная совместно Россией и Украиной эвакуация жителей города Алешки показывает, что не все потеряно. Золотарев также отметил, что при любом исходе выборов в США, Трамп не вернется к политике, проводимой его предшественником Байденом.
И потому есть основания предполагать, что уже в ноябре попытки втолкнуть Киев "в рамки Анкориджа" усилятся.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
27 октября, 06:06
"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели УкраиныВ экспертном сообществе обсуждают, стоит ли надеяться на какой-то результат от запланированных на начало ноября переговоров. Да и вообще - знают ли граждане Украины, какого результата они хотят?
А НАТО придется вступать в переговоры с Россией или с ОДКБ, это вопрос снятия угрозы континентальной войны, считает политолог Андрей Ермолаев. Что касается Украины, то летом Киеву надо было не усиливать эскалацию, а искать возможности договориться.
Эскалация привела к тому, что точка будет поставлена, скорее всего, весной, сказал эксперт, сделав вывод – стране придется пережить тяжелую зиму.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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