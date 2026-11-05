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Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским

Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским - 05.11.2026 Украина.ру

Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам на борту самолёта по возвращении из Южной Кореи, сообщают РИА Новости

2026-11-05T13:34

2026-11-05T13:34

2026-11-05T14:17

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По словам турецкого лидера, целью разговора станет обсуждение украинского конфликта, а также передача российской стороне итогов его встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась в Стамбуле 31 октября."После встречи с Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса", — приводит его слова РИА Новости.В Кремле прокомментировали перспективу контактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Эрдоганом после разговора турецкого лидера с Зеленским, заявил, что конкретных планов по этим переговорам пока нет, однако при необходимости они могут быть организованы в короткие сроки.Ранее сообщалось, что встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле была посвящена украинскому конфликту и безопасности судоходства в Чёрном море. Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен обсудить украинский вопрос с Москвой перед возможными переговорами турецкого и российского лидеров.Больше важных новостей в публикации: "Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября" на сайте Украина.ру.

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