Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским - 05.11.2026 Украина.ру
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Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским
Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским - 05.11.2026 Украина.ру
Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам на борту самолёта по возвращении из Южной Кореи, сообщают РИА Новости
2026-11-05T13:34
2026-11-05T14:17
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По словам турецкого лидера, целью разговора станет обсуждение украинского конфликта, а также передача российской стороне итогов его встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась в Стамбуле 31 октября."После встречи с Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса", — приводит его слова РИА Новости.В Кремле прокомментировали перспективу контактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Эрдоганом после разговора турецкого лидера с Зеленским, заявил, что конкретных планов по этим переговорам пока нет, однако при необходимости они могут быть организованы в короткие сроки.Ранее сообщалось, что встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле была посвящена украинскому конфликту и безопасности судоходства в Чёрном море. Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен обсудить украинский вопрос с Москвой перед возможными переговорами турецкого и российского лидеров.Больше важных новостей в публикации: "Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября" на сайте Украина.ру.
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новости, стамбул, турция, россия, владимир путин, украина.ру, владимир зеленский, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, дзен, украина.ру дзен
Новости, Стамбул, Турция, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, Владимир Зеленский, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Дзен, Украина.ру Дзен

Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским

13:34 05.11.2026 (обновлено: 14:17 05.11.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкСаммит ШОС -2025. День второй
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам на борту самолёта по возвращении из Южной Кореи, сообщают РИА Новости
По словам турецкого лидера, целью разговора станет обсуждение украинского конфликта, а также передача российской стороне итогов его встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась в Стамбуле 31 октября.
"После встречи с Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса", — приводит его слова РИА Новости.
В Кремле прокомментировали перспективу контактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Эрдоганом после разговора турецкого лидера с Зеленским, заявил, что конкретных планов по этим переговорам пока нет, однако при необходимости они могут быть организованы в короткие сроки.
Ранее сообщалось, что встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле была посвящена украинскому конфликту и безопасности судоходства в Чёрном море. Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен обсудить украинский вопрос с Москвой перед возможными переговорами турецкого и российского лидеров.
Больше важных новостей в публикации: "Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября" на сайте Украина.ру.
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